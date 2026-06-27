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Ανδριανός: Μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας τα Επιμελητήρια

Καθοριστική η συμβολή των Επιμελητηρίων για τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο, σημειώνει ο υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός

AGRO 27.06.2026, 17:36
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Ανδριανός: Μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας τα Επιμελητήρια
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Ως πολύτιμο θεσμό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της ελληνικής περιφέρειας χαρακτήρισε τα Επιμελητήρια, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, Κρήτης.

Τι είπε ο Γιάννης Ανδριανός για τον ρόλο των Επιμελητηρίων

Όπως είπε ο κ. Γιάννης Ανδριανός, τα Επιμελητήρια αποτελούν γέφυρα μεταξύ πολιτείας και αγοράς, στηρίζοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, σημειώνοντας ότι η συμβολή τους είναι καθοριστική για τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας, στην αξιοποίηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Ο υφυπουργός είπε επίσης ότι η κυβέρνηση εξετάζει με προσοχή και διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας κάθε τεκμηριωμένη πρόταση της επιμελητηριακής κοινότητας, τονίζοντας ότι κοινός στόχος είναι η ανάπτυξη της πατρίδας, της επιχειρηματικότητας, του πρωτογενούς τομέα, του τουρισμού και της ελληνικής περιφέρειας μέσα από διάλογο, συνεργασία και συντονισμό των προσπαθειών.

Η σύνδεση πρωτογενούς τομέα και τουρισμού

Αναφερόμενος στις θεματικές ενότητες της Συνέλευσης για τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, υπογράμμισε ότι πρόκειται για δύο αλληλένδετους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι μέσα από οργανωμένες συνέργειες μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και αυξημένη ανταγωνιστικότητα για τη χώρα.

Ο Γιάννης Ανδριανός αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η Κρήτη φέρει τον τίτλο της της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας 2026, λέγοντας ότι διάκριση αυτή αναδεικνύει τη δυναμική της σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση, τη γαστρονομία και τον τουρισμό, δημιουργώντας σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες.

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