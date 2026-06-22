Attica Stores: Η IPO σηματοδοτεί έναν νέο κύκλο ανάπτυξης – Οι επενδύσεις

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Για την αρχή ενός νέου κύκλου για την Attica έκανε λόγο ο επικεφαλής της Ideal Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου στο πλαίσιο παρουσίασης των αναπτυξιακών πλάνων, τονίζοντας ότι η εταιρεία πολυκαταστημάτων έχει πολλά ακόμη να δώσει τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου μιλώντας σε προμηθευτές και συνεργάτες των Attica με αφορμή την είσοδο της εταιρείας στο Euronext Athens, είπε ότι θα παραμείνει πλειοψηφικός μέτοχος η Ideal Holdings και ότι «δεν πρόκειται να πουλήσουμε μετοχές».

Στο πλαίσιο της IPO των Attica θα δοθούν 2,5 εκατομμύρια μετοχές στους παλαιούς, 2,5 εκατομμύρια στους νέους και τα υπόλοιπα σε ειδικούς επενδυτές.

Τα Attica Stores και η μερισματική πολιτική

Ευχαρίστησε τους παλαιούς μετόχους για την εμπιστοσύνη που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τους νέους μετόχους για το ενδιαφέρον τους να τοποθετηθούν στην εταιρεία.

Σχολιάζοντας την μερισματική πολιτική, ο κ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε πως «έχουμε πάρει σημαντικά μερίσματα από τα Attica» και πρόσθεσε ότι πρόθεσή της διοίκησης είναι να διανεμηθεί το 60% των κερδών. «Όπως είχα δηλώσει στην γενική συνέλευση της 4ης Ιουνίου, οι μέτοχοι θα πάρουν το μέρισμά τους την Τετάρτη, 24 Ιουνίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έσπευσε δε να προσθέσει πως στο πλαίσιο της IPO των Attica θα δοθούν 2,5 εκατομμύρια μετοχές στους παλαιούς, 2,5 εκατομμύρια στους νέους και τα υπόλοιπα σε ειδικούς επενδυτές.

Η τιμή για την IPO των Attica Stores

Να σημειωθεί ότι η κατώτατη τιμή για την εισαγωγή των Attica Στο Euronext Athens διαμορφώνεται στα 3,02 ευρώ, με στόχο στις 2 Ιουλίου να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου της Ideal Holdings, Τάκης Κανελλόπουλος, αναφέρθηκε στη διαδρομή των attica stores, κάνοντας ειδική μνεία στην μεγάλη ευθύνη που έχει η εταιρεία να παράγει αξία με συνέπεια και διαφάνεια.

Αναλύοντας το αναπτυξιακό πλάνο της επόμενης 5ετίας, οι κ.κ. Δημοσθένης Μπούμης, CEO των Attica και Διονύσης Δουλαβέρης, αναπληρωτής CEΟ και CFO στάθηκαν στις επενδύσεις που δρομολογούνται, με επίκεντρο τη δημιουργία των mini attica, την επέκταση του ηλεκτρονικού καταστήματος, τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου αλλά και την ανάπτυξη της αλυσίδας attica beauty store, με το πρώτο κατάστημα να ανοίγει στο The Mall Athens στο Μαρούσι.