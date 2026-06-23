Attica Πολυκαταστήματα: Στα 3-3,2 ευρώ το εύρος διάθεσης των μετοχών

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Ξεκινά την Τετάρτη 24 Ιουνίου η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της Attica Πολυκαταστήματα στην Euronext Athens και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου. To εύρος τιμής διάθεσης της μετοχής καθορίζεται μεταξύ 3 και 3,20 ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, μέσω της δημόσιας προσφοράς θα διατεθούν έως 17,1 εκατ. υφιστάμενες μετοχές που ανήκουν στην KYMORA Limited, ενώ παράλληλα προβλέπεται η διάθεση έως 900.000 επιπλέον μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

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Η Attica Πολυκαταστήματα δεν προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια από τη συναλλαγή, καθώς το σύνολο των εσόδων θα κατευθυνθεί στον πωλητή μέτοχο. Με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης των 3,20 ευρώ ανά μετοχή, τα καθαρά έσοδα για τον πωλητή μέτοχο εκτιμώνται έως περίπου 50,7 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των δαπανών της προσφοράς.

Η δημόσια προσφορά απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές

Το σύνολο των 60,16 εκατ. μετοχών της εταιρείας θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building) και θα ανακοινωθεί στις 29 Ιουνίου.

Η δημόσια προσφορά απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές. Τουλάχιστον το 30% των προσφερόμενων μετοχών θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ προβλέπεται ειδικός μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για υφιστάμενους ιδιώτες μετόχους της Ideal Holdings, οι οποίοι θα μπορούν να λάβουν έως 500 μετοχές ο καθένας, υπό προϋποθέσεις.

Οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του εύρους, δηλαδή στα 3,20 ευρώ ανά μετοχή, ενώ οι ειδικοί επενδυτές θα υποβάλλουν προσφορές εντός του εύρους τιμών από 3 έως 3,20 ευρώ μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών.

Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες, από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου, με στόχο τη διαμόρφωση επαρκούς διασποράς ενόψει της εισαγωγής της εταιρείας στο χρηματιστήριο.