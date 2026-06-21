Λιανεμπόριο: Επιστρέφει στο Χρηματιστήριο – Το σήμα των Attica

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Προς το τέλος της φαίνεται πως οδεύει η κρίση στη σχέση του λιανεμπορίου στην ελληνική αγορά με την κεφαλαιαγορά, καθώς τα Attica πολυκαταστήματα ετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη IPO στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η προγραμματισμένη δημόσια προσφορά που θα ξεκινήσει στις 24 Ιουνίου, στοχεύει να δώσει άλλο αέρα στην ελληνική αγορά, μετά την αποχώρηση της Πλαίσιο Computers το 2023 και την Ράδιο Κορασίδης που βρέθηκε εκτός λόγω της μη αναστρέψιμης οικονομικής κατάστασης μετά το ξέφρενο ράλι του 1999.

Τα Attica πολυκαταστήματα οδηγούν το λιανεμπόριο στο ΧΑ

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την εισαγωγή της Attica πολυκαταστήματα στο Euronext Athens.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 3,20 ευρώ ανά μετοχή, με τα καθαρά έσοδα για τον πωλητή- μέτοχο KyMora Limited που ελέγχεται από την Ideal Holdings του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, να εκτιμώνται έως 50,7 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των δαπανών της δημόσιας προσφοράς.

Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο βρίσκει τα Attica πλυκαταστήματα σε φάση υλοποίησης ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος ύψους 58 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, με αιχμή το luxury project του Citylink, την περιφερειακή ανάπτυξη με την ανάπτυξη νέων εμπορικών χρήσεων, όπως και με την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας του ομίλου.

Η απόφαση της Πλαίσιο Computers

Στα τέλη του 2022 ο πρόεδρος και ιδρυτής της εταιρείας Γιώργος Γεράρδος -που απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2026- μιλούσε για την ανάγκη εξασφάλισης ευελιξίας, δίχως τους περιορισμούς που θέτει το κανονιστικό περιβάλλον της χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία οδήγησε στην απόφαση εξόδου της «Πλαίσιο Computers» από το ΧΑ μέσω προαιρετικής δημόσιας πρότασης.

Μιλούσε για το ότι «δεν μας ενδιαφέρει η χρηματοδότηση μέσω του ΧΑ, καθώς διαθέτουμε καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση και αφετέρου να έχει καλύτερη αποτίμηση. Στην περίπτωσή μας, θεωρούμε ότι είμαστε διαρκώς υποτιμημένοι, παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις (σ.σ. οικονομικών αποτελεσμάτων) που έχουμε, οι οποίες βελτιώθηκαν ακόμη περισσότερο στην διάρκεια της τελευταίας διετίας. Παρόλα αυτά, η αποτίμηση της εταιρίας μειώθηκε».

Αποτέλεσμα, η ιδιωτική εδώ και μια τριετία τουλάχιστον Πλαίσιο να κινείται σταθερά ανοδικά και να εντείνει την επένδυσή της στην ανάπτυξη υποδομών και το χτίσιμο υποδομών μέχρι το 2028.

Η περίπτωση της Ράδιο Κορασίδης

Η εταιρεία που ίδρυσε το 1947 ο Αντώνης Κορασίδης, βρέθηκε σε τροχιά ραγδαίας ανάπτυξης με την εισαγωγή της πρώτης έγχρωμης τηλεόρασης, με αποτέλεσμα να φτάσει να αποτελεί τη Νο. 2 αλυσίδα ηλεκτρικών στην Ελλάδα μετά την Κωτσόβολος.

Δημιουργήθηκε έτσι ένας επιχειρηματικός όμιλος με άμεσες και έμμεσες συμμετοχές σε μια σειρά από εταιρείες, που βρήκαν το δρόμο τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η άνοιξη του 1996 βρήκε τις μετοχές της Ράδιο Κορασίδης στην Παράλληλη Αγορά. Η Μπριτάνια μετονομάστηκε σε Micromedia, ενώ η Κορασίδης εξαγόρασε την Κλαουδάτος, που απορρόφησε το καλοκαίρι του 2001 την αλυσίδα Elephant, η οποία κατέρρευσε και αυτή το 2006.

Το 1999 βραβεύτηκε ως ο εμπορικός όμιλος που δημιούργησε τις περισσότερες θέσεις εργασίας και, έναν χρόνο μετά, ακολούθησε έκρηξη πωλήσεων και κερδών. Όμως, δύο χρόνια αργότερα ξεκίνησαν τα προβλήματα, καθώς η πτώση των πωλήσεων και η επιβάρυνση από τους τόκους της εκχώρησης απαιτήσεων ανάγκασαν την εταιρεία να συνάψει μεγάλα δάνεια.

Ο όµιλος διέκοψε τις πληρωµές, ύστερα από συνεννοήσεις µε τους πιστωτές του, τον Μάιο του 2005. Το 2006, με χρέη που ξεπερνούσαν τα 300 εκατομμύρια ευρώ, η εταιρεία εντάχθηκε στο άρθρο 44. Το 2014 κήρυξε πτώχευση, ενώ μια πενταετία αργότερα ξεκίνησε η διαδικασία εκποίησης των ακινήτων της.