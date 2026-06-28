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Ιράν: Επικίνδυνη κάθε «παρέμβαση» στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ

Για «κίνδυνο αύξησης της έντασης» μιλά το Ιράν από κινήσεις εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόησης με την Ουάσιγκτον

World 28.06.2026, 15:21
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Ιράν: Επικίνδυνη κάθε «παρέμβαση» στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ
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Τρεις ημέρες μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε πως κάθε παρέμβαση στη διαχείριση από την Τεχεράνη των Στενών του Ορμούζ, εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόησης με την Ουάσιγκτον, ενέχει τον κίνδυνο να «αυξήσει τις εντάσεις» στην περιοχή.

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που προβλέπεται στο πρωτόκολλο συμφωνίας, το οποίο υπογράφηκε τη 17η Ιουνίου, σε σχέση με τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν για τα Στενά

Τα Στενά, μια στενή οδός ναυσιπλοΐας, μήκους περίπου 30 χλμ, που χωρίζει το Ιράν και το Ομάν, άνοιξαν ξανά τη 17η Ιουνίου, όμως η Τεχεράνη έχει επιτρέψει μονάχα έναν διάδρομο διέλευσης, κατά μήκος των ακτών της, και απειλεί να πλήξει κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται.

Οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν σταδιακά από την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση του Ομάν να ανοίξει μια εναλλακτική διαδρομή ναυσιπλοΐας, παρουσιάζοντας το μέτρο αυτό ως μια πρωτοβουλία που ανέλαβε σε συνεργασία με τον ΟΗΕ προκειμένου να απομακρύνει τους ναυτικούς και τα πλοία που έχουν αποκλειστεί.

Λίγο μετά, ένα φορτηγό πλοίο που διέπλευσε από τα Στενά εκτός του πλαισίου αυτής της πρωτοβουλίας επλήγη από ένα «βλήμα άγνωστης προέλευσης».

Όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επίθεση αποδόθηκε στο Ιράν από τις ΗΠΑ, οι οποίες έπληξαν το ιρανικό έδαφος, προκαλώντας μια απάντηση από την Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών θέσεων ιδίως στο Μπαχρέιν.

Ένα ανάλογο σκηνικό επαναλήφθηκε χθες, αφού ένα πετρελαιοφόρο επλήγη από ένα άγνωστης προέλευσης βλήμα. Στρατιωτικές υποδομές του Ιράν δέχθηκαν επίθεση από την αμερικανική πολεμική αεροπορία και η Τεχεράνη εξαπέλυσε αντίποινα σήμερα με πυραύλους και ντρόουν προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Το Ιράν είναι αποφασισμένο να «υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία του», διαβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, καταδικάζοντας τα αμερικανικά πλήγματα «εναντίον εγκαταστάσεων επιτήρησης και ελέγχου στις νότιες ακτές».

Το Κουβέιτ καταδίκασε τις «απεχθές και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις» του Ιράν, οι οποίες «υπονομεύουν» τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μια «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του.

Στο Μπαχρέιν, όπου οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν δύο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο στρατός ανακοίνωσε ότι «αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν αριθμό βλημάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις ύπουλες ιρανικές επιθέσεις».

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