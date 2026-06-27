Ισραήλ: Κρατά στρατό στον Λίβανο και στέλνει μήνυμα στο Ιράν

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Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, χαιρέτισε την «ιστορική» συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου που υπογράφηκε χθες, αναφέροντας ότι «ενδέχεται, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, να διαμορφώσει μια νέα και ασφαλέστερη πραγματικότητα κατά μήκος των βόρειων συνόρων και στον Λίβανο».

Το Ισραήλ παραμένει βαθιά στην επικράτεια του Λιβάνου

Ο Κατζ επανέλαβε ότι οι IDF δεν θα αποσυρθούν πλήρως από το Λίβανο, όπως είχε υποσχεθεί προηγουμένως, και ότι ο στρατός θα διατηρήσει τη «ζώνη ασφαλείας του», συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της κορυφογραμμής του Κάστρου Μποφόρ.

«Η δοκιμασία θα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας και αναμένονται ακόμη πολλές προκλήσεις», είπε ο Κατζ, προσθέτοντας ότι έδωσε εντολή στον στρατό να «προετοιμαστεί για παρατεταμένη παραμονή στη ζώνη ασφαλείας και να κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες για την προστασία των στρατιωτών των IDF και την εξάλειψη των απειλών για τις κοινότητες στον βορρά».

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🚨Breaking – Following the signing of the Israel-Lebanon framework agreement, Israeli Defense Minister Israel Katz warns Iran: “If Iran attempts to attack Israel in order to prevent the implementation of the agreement, we will respond with overwhelming force and demonstrate the… pic.twitter.com/LL2Gw1jtd0 — גיא עזריאל Guy Azriel (@GuyAz) June 27, 2026

«Η σημαντική αρχή που θεσπίζεται στη συμφωνία είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως απόσυρση, όσο η τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ δεν έχει αφοπλιστεί σε ολόκληρο τον Λίβανο», σημείωσε ο Κατζ.

Ο Ισραηλινός υπουργός πρόσθεσε ότι η συμφωνία «αποτελεί επίσης στρατηγικό πλήγμα για τον ιρανικό άξονα».

«Το Ιράν προσπάθησε να αναγκάσει το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον Λίβανο μέσω απειλών και πίεσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά απέτυχε», υποστήριξε ο Κατζ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας έστειλε μήνυμα στην Τεχεράνη, λέγοντας ότι «αν το Ιράν επιχειρήσει να επιτεθεί στο Ισραήλ για να εμποδίσει την εφαρμογή της συμφωνίας, θα δράσουμε εναντίον του με μεγάλη ισχύ».

Πηγή: in.gr