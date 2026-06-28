Pokémon: Οι συλλογές σπάνιων καρτών μεταμορφώθηκαν σε assets εκατομμυρίων

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Πωλήσεις ύψους 12 δισ. δολαρίων κατέγραψε πέρυσι η The Pokémon Company International (TPCI) στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες που σχετίζονται με τα Pokémon, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως.

Οι επιδόσεις αυτές την κατατάσσουν στην έβδομη πιο πολύτιμη εταιρεία licensor στον κόσμο –αμέσως πίσω από την Warner Bros. Discovery Inc.– καθώς και ένα φωτεινό σημείο για τη Nintendo, η οποία προσπαθεί να καθησυχάσει τους επενδυτές της.

Το Pokémon franchise, που σήμερα απαρτίζεται από δεκάδες βιντεοπαιχνίδια, σειρές κινουμένων σχεδίων αλλά και ταινίες, ξεκίνησε την επιτυχημένη πορεία του μαζί με ένα παιχνίδι συλλεκτικών κάρτες, το οποίο κατάφερε να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα των εμπορικών σημάτων της Nintendo, της Creatures και της Game Freak – δηλαδή των τριών εταιρειών ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών που ελέγχουν από κοινού την Pokémon Co. International.

Βέβαια, σήμερα το ίδιο το παιχνίδι έχει ξεφύγει από τα στενά όρια της απλής συλλογής καρτών και των διαγωνισμών, αφού έχει μεταμορφωθεί σε ένα ιδιότυπο περιουσιακό στοιχείο, δίπλα στο οποίο έχει αναπτυχθεί μια δυναμική δευτερογενής αγορά.

Όταν οι κάρτες Pokémon μεταμορφώνονται σε… χαρτοφυλάκιο μετοχών

Παρότι οι περισσότερες κάρτες μεταπωλούνται για ελάχιστο αντίτιμο, αυτές που είναι εξαιρετικά σπάνιες φτάνουν σε αστρονομικές τιμές, που μόνο τα έργα τέχνης αγγίζουν.

Για παράδειγμα, τον Φεβρουάριο, ο Logan Paul πούλησε την κάρτα «Pikachu Illustrator» –δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ εμπορικά– για 16,5 εκατ. δολάρια. Μάλιστα, το Guinness World Records την πιστοποίησε ως την πιο ακριβή κάρτα Pokémon –μα και και ως την πιο ακριβή trading card εν γένει– που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

«Το άνοιγμα των πακέτων είναι διασκεδαστικό», είπε στο Bloomberg ο Wolfe Glick, ο οποίος κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βιντεοπαιχνιδιών Pokémon το 2016, και τώρα δημοσιεύει βίντεο σχετικά με τα εν λόγω παιχνίδια στους 2 εκατομμύρια συνδρομητές του στο YouTube.

«Όποιος έχει ανοίξει ένα πακέτο καρτών το έχει απολαύσει, έτσι δεν είναι; Όλοι έχουν νιώσει την αδρεναλίνη της αναζήτησης της κάρτας που θέλουν.»

Για τους συλλέκτες υπάρχουν και εφαρμογές όπως το Collectr που επιτρέπουν στον χρήστη να καταγράφει κάθε κάρτα που διαθέτει και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο πώς η αξία της συλλογής αυξάνεται ή μειώνεται – όπως ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών.

Τα αρνητικά της δημοφιλίας: Από τις υψηλές τιμες…

Πρόσφατα η TPCI αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι τα προϊόντα της έχουν ξεπεράσει τα όρια της απλής δημοφιλίας, με συνέπειες για τους μελλοντικούς τους fans.

«Οι πιο σημαντικοί οπαδοί μας είναι τα παιδιά και οι οικογένειές μας, η επόμενη γενιά οπαδών των Pokémon που έρχεται, οπότε είναι απογοητευτικό όταν δεν μπορούμε να τα παράσχουμε στα ράφια», δήλωσε στο Bloomberg ο Barry Sams, αντιπρόεδρος της TPCI για την ανάπτυξη παιχνιδιών και του community engagement.

«Είναι προφανώς πολύ συναρπαστικό το γεγονός ότι οι κάρτες έχουν γίνει συλλεκτικά αντικείμενα και μια ξεχωριστή κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, αλλά αυτός δεν είναι πραγματικά ο στόχος μας».

Όπως σημειώνει ο ίδιος, κάθε φορά που οι αξίες των καρτών εκτοξεύονται, όλο και περισσότεροι πάλαι ποτέ θαυμαστές των Pokémon εκφράζουν πλέον τη δυσφορία τους για την τροπή που έχει πάρει το franchise.

…στις ληστείες

Οι επιπτώσεις της απότομης ανόδου στην αξία των καρτών έχει οδηγήσει μέχρι και σε ληστείες.

Τον Ιανουάριο, ένας ένοπλος ληστής και ο συνεργός του έκλεψαν κάρτες αξίας άνω των 100.000 δολαρίων από μια κοινοτική εκδήλωση σε ένα κατάστημα της Νέας Υόρκης. Μεταξύ των κλοπιμαίων τους περιλαμβανόταν μια μεμονωμένη κάρτα, ένα Charizard, αξίας 15.000 δολαρίων.

Τον Μάρτιο, ληστές στη Βρετανική Κολομβία εισέβαλαν σε ένα κατάστημα με την ονομασία «House of Cards», ενώ τον επόμενο μήνα ένας άνδρας που συνελήφθη επειδή είχε κρυφτεί όλη τη νύχτα σε ένα κατάστημα Best Buy στην Πασαντίνα της Καλιφόρνιας, δήλωσε ότι απλώς προσπαθούσε να προλάβει τους άλλους fans για να εξασφαλίσει την προμήθεια της επόμενης ημέρας.

Οι μεταπωλήσεις ανεβάζουν τις τιμές

Όπως και τα βιντεοπαιχνίδια, το παιχνίδι καρτών Pokémon γρήγορα απέκτησε τεράστια δημοτικότητα, αρχικά στην Ιαπωνία και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο.

Μέχρι τα τέλη του 1998, τα καταστήματα στις ΗΠΑ πωλούσαν πακέτα των 11 καρτών, τα οποία συνήθως περιλάμβαναν μια σειρά από συνηθισμένους χαρακτήρες, τεχνικά στοιχεία που θεωρητικά απαιτούνται για να παίξει κανείς το παιχνίδι σε ανταγωνιστικό επίπεδο και μία σπάνια κάρτα, που ενδεχομένως να είχε ένα λαμπερό ολογραφικό φόντο πίσω από ένα πιο ισχυρό Pokémon, όπως το Charizard ή το Mewtwo.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, τα πακέτα κόστιζαν συνήθως λιγότερο από 4 δολάρια στη λιανική και σπάνια απαιτούσαν μια… ολονύκτια αναμονή έξω από ένα κατάστημα.

Σήμερα, τα νέα πακέτα καρτών εξακολουθούν μεν να κοστίζουν λιγότερο από 5 δολάρια στη λιανική, όμως εξαντλούνται τόσο γρήγορα, που οι γονείς συχνά χωρίς να το συνειδητοποιούν πληρώνουν στο τοπικό τους κατάστημα μια τιμή μεταπώλησης που είναι τριπλάσια ή τετραπλάσια από την αρχική.

Πώς εξηγείται η συμπεριφορά των συλλεκτών

«Οι άνθρωποι έχουν τη θεμελιώδη ανθρώπινη επιθυμία να ελέγχουν τη ζωή τους, ειδικά σε περιόδους όπου η αίσθηση του ελέγχου φαίνεται να τους διαφεύγει», λέει στο Bloomberg ο Martin Reimann, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελετά τη δραστηριότητα της δημιουργίας συλλογών.

«Τα συλλεκτικά αντικείμενα έχουν τη δύναμη να δημιουργούν φανταστικούς κόσμους για τους ανθρώπους», προσθέτει.

Υπό αυτή την οπτική, το να τοποθετείς κάρτες Pokémon σε έναν φάκελο είναι ένας τρόπος να ασκήσεις έλεγχο πάνω σε έναν κόσμο πολύ λιγότερο γεμάτο εντάσεις από τον πραγματικό.

Θα αυξηθεί η προσφορά καρτών;

Για να καλύψει τη ζήτηση, η TPCI εξαγόρασε το 2022 έναν σημαντικό αμερικανικό κατασκευαστή συλλεκτικών καρτών και στη συνέχεια τριπλασίασε την έκταση του εργοστασίου της εταιρείας στη Βόρεια Καρολίνα, φτάνοντας τα 111.483 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

«Θέλουμε απόλυτη προσβασιμότητα», λέει ο Barry Sams, αντιπρόεδρος της εταιρείας.

Μέχρι στιγμής, όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει μεταφραστεί σε περισσότερες κάρτες στα καταστήματα λιανικής, καθώς η νέα μονάδα δεν θα είναι πλήρως λειτουργική μέχρι το 2028.