Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια

Η αγορά Pokémon καθοδηγείται από τη νοσταλγία, τις επικερδέστατες πωλήσεις καρτών αλλά και την κερδοσκοπία - Ορισμένοι αγοραστές αντιμετωπίζουν τις κάρτες ως εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία

World 24.05.2026, 08:00
Σχολιάστε
Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, οι κάρτες Pokémon ήταν για εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο κάτι περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι. Ήταν μια ολόκληρη κουλτούρα. Τα παιδιά αγόραζαν πακέτα με ανυπομονησία, ελπίζοντας να βρουν μια σπάνια ολογραφική κάρτα, αντάλλασσαν διπλές συμμετοχές με φίλους στο σχολείο και προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν τη συλλογή τους ακολουθώντας το θρυλικό σύνθημα του franchise: «Gotta catch ’em all» – «Πρέπει να τα πιάσεις όλα».

Το φαινόμενο Pokémon είχε ήδη κατακτήσει τον κόσμο μέσω των παιχνιδιών της Nintendo για το Game Boy και της δημοφιλούς σειράς anime, όμως οι κάρτες αποτέλεσαν μια ξεχωριστή εμπειρία για μια ολόκληρη γενιά, σημειώνει το CNBC.

Σήμερα, σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, η αγορά των καρτών Pokémon έχει αλλάξει δραματικά. Αυτό που κάποτε ήταν ένα αθώο παιδικό χόμπι έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια αγορά εκατομμυρίων δολαρίων, με επενδυτές, μεταπωλητές και κερδοσκόπους να αντιμετωπίζουν τις κάρτες σαν χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Όσοι επιστρέφουν σήμερα στη συλλογή καρτών Pokémon συναντούν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Οι νέες κυκλοφορίες εξαντλούνται μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ έξω από καταστήματα παιχνιδιών σχηματίζονται ουρές δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων ατόμων που περιμένουν από τα ξημερώματα για να προλάβουν τα τελευταία κουτιά. Σε πολλές περιπτώσεις, ομάδες μεταπωλητών, γνωστοί ως scalpers, δηλαδή «γδάρτες», αγοράζουν τεράστιες ποσότητες προϊόντων με στόχο να τα πουλήσουν αργότερα σε πολύ υψηλότερες τιμές.

Pokémon και ξερό ψωμί

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην Ευρώπη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγραφεί σκηνές χάους, με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν ανθρώπους να σπρώχνονται για να αποκτήσουν συλλεκτικά πακέτα καρτών. Υπήρξαν ακόμη και περιστατικά κλοπών σε καταστήματα που διαθέτουν Pokémon προϊόντα. Οι πιο σπάνιες κάρτες μεταπωλούνται για ποσά που φτάνουν εκατομμύρια δολάρια, ενώ ακόμη και σύγχρονα σετ αποκτούν τεράστια υπεραξία μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Collectors, ιδιοκτήτριας της εταιρείας αξιολόγησης καρτών PSA, οι τιμές των καρτών Pokémon αυξήθηκαν κατά 282% από το 2004 έως το 2020. Από το 2020 και μετά, όμως, η αγορά εκτοξεύθηκε, με τις τιμές να αυξάνονται κατά περίπου 1.350%. Οι κάρτες πλέον αντιμετωπίζονται από αρκετούς ως εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν, αντίστοιχο με έργα τέχνης ή σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την έκρηξη έπαιξε η επιστροφή της νοσταλγίας. Η επιτυχία του Pokémon GO το 2016 επανέφερε τα Pokémon στο προσκήνιο, ενώ η κυκλοφορία του Nintendo Switch και νέων Pokémon παιχνιδιών προσέλκυσε τόσο παλιούς fans όσο και νεότερους παίκτες. Παράλληλα, η Pokémon Company συνέχισε να κυκλοφορεί νέα σετ με χαρακτήρες από τα αυθεντικά παιχνίδια και anime των ’90s, δημιουργώντας ένα κύμα αναβίωσης της παλιάς συλλεκτικής κουλτούρας.

Η δημοσιότητα γύρω από τεράστιες πωλήσεις καρτών τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τη φρενίτιδα. Ο influencer Λόγκαν Πολ έγινε πρωτοσέλιδο όταν πούλησε μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα Pikachu Illustrator για περισσότερα από 16 εκατομμύρια δολάρια. Άλλες κάρτες έχουν πουληθεί σε δημοπρασίες για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επενδυτών που μέχρι πρόσφατα δραστηριοποιούνταν σε αγορές όπως τα κρυπτονομίσματα.

Pokemon

Λόγκαν Πολ

Με χρηματιστηριακούς όρους και πρακτικές

Πολλοί αναλυτές που μίλησαν στο CNBC σημειώνουν ότι αρκετά άτομα που αποκόμισαν μεγάλα κέρδη από τα crypto στρέφονται πλέον στις κάρτες Pokémon ως επενδυτική διέξοδο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρήστες συζητούν για τις κάρτες με όρους που θυμίζουν χρηματιστήριο: αναλύουν «διορθώσεις», προβλέπουν μελλοντικές αποδόσεις και παρακολουθούν στενά τις τιμές της αγοράς.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας έντονα κερδοσκοπικής αγοράς. Οι scalpers — άνθρωποι που αγοράζουν μαζικά προϊόντα μόνο για μεταπώληση — έχουν γίνει ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τους συλλέκτες. Χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα προγράμματα αγοράς, αποκτούν γρήγορα μεγάλα αποθέματα από online καταστήματα, δημιουργώντας τεχνητές ελλείψεις και ανεβάζοντας τις τιμές στη δευτερογενή αγορά.

Ακόμη και προϊόντα που κοστίζουν περίπου 50 ευρώ στη λιανική πωλούνται λίγες ώρες αργότερα στο eBay για υπερδιπλάσιες ή τριπλάσιες τιμές. Οι συλλέκτες συχνά αναγκάζονται είτε να πληρώσουν υπέρογκα ποσά είτε να χάσουν εντελώς την ευκαιρία να αποκτήσουν νέα προϊόντα.

Παρά την έντονη κερδοσκοπία, ωστόσο, η αγορά συνεχίζει να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στους πραγματικούς συλλέκτες. Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγοράζουν κάρτες απλώς για να ολοκληρώσουν τις συλλογές τους ή επειδή αγαπούν συγκεκριμένους χαρακτήρες. Το συναίσθημα της νοσταλγίας παραμένει ισχυρό, ιδιαίτερα για όσους μεγάλωσαν με τα Pokémon.

Πολλοί συλλέκτες δεν ενδιαφέρονται για γρήγορα κέρδη ή επενδυτικές αποδόσεις. Για αυτούς, οι κάρτες αντιπροσωπεύουν αναμνήσεις από την παιδική ηλικία, φιλίες, ανταλλαγές στο σχολείο και τη χαρά της ανακάλυψης ενός σπάνιου χαρτιού μέσα σε ένα πακέτο.

Ίσως τελικά εκεί να βρίσκεται και η πραγματική δύναμη του φαινομένου Pokémon. Παρά τις φούσκες, τις υπεραξίες και τη χρηματοοικονομική διάσταση που έχει αποκτήσει η αγορά, οι κάρτες εξακολουθούν να συνδέονται με ένα συναίσθημα που δύσκολα αγοράζεται: τη νοσταλγία μιας εποχής όπου το σημαντικότερο δεν ήταν η μεταπωλητική αξία, αλλά η χαρά του να ανοίγεις ένα πακέτο και να ελπίζεις ότι μέσα του κρύβεται το αγαπημένο σου Pokémon.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Πρωτεϊνη ορού γάλακτος: Η παγκόσμια «τρέλα» που αλλάζει την βιομηχανία τροφίμων
World

Το νέο «πετρέλαιο» της βιομηχανίας της διατροφής
Γραφειοκρατία: Η ΕΕ σε… επικίνδυνη αποστολή
World

Η ΕΕ σε... επικίνδυνη αποστολή
Παρκόμετρο: Πως ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας
Chanel: Επιστρέφει στην ανάπτυξη – Η «Blazymania» κερδίζει έδαφος
World

Η Chanel επιστρέφει - Η «Blazymania» κερδίζει έδαφος
Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια
World

Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια
ΗΠΑ: Μαζικές παρακολουθήσεις με τεχνητή νοημοσύνη και πρόσβαση στα δεδομένα 300 εκατ. πολιτών
World

ΗΠΑ: Διευρυμένο δίκτυο παρακολούθησης με πρόσβαση στα δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια
World

Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια

Η αγορά Pokémon καθοδηγείται από τη νοσταλγία, τις επικερδέστατες πωλήσεις καρτών αλλά και την κερδοσκοπία - Ορισμένοι αγοραστές αντιμετωπίζουν τις κάρτες ως εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παρκόμετρο: Πως ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί
Economy

Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Μαρία Σιδέρη
Γραφειοκρατία: Η ΕΕ σε… επικίνδυνη αποστολή
World

Η ΕΕ σε... επικίνδυνη αποστολή

Η μάχη κατά της γραφειοκρατίας μπορεί να αποδυναμώσει τους νόμους της ΕΕ εις βάρος του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Φοιτητικές εστίες: Με 1 δισ. ευρώ θα «τρέξουν» τα έργα μέσω ΣΔΙΤ
Κατασκευές

Με 1 δισ. ευρώ και ΣΔΙΤ οι νέες φοιτητικές εστίες

Οι φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα δώσουν λύση στο πρόβλημα στέγασης για περισσότερους από 18 χιλ. σπουδαστές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά
Business

Οι αθόρυβοι... επενδυτές που ανακατεύουν την τράπουλα

Παρα τους παγκόσμιους κραδασμούς, τα ελληνικά επενδυτικά ταμεία δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στις μικρομεσαίου μεγέθους εταιρείες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ
Economy

Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση αναμένεται να έχει ανακοινώσει το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης

Γιάννης Αγουρίδης
Εισηγμένες: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο το 2026
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν από το γεωπολιτικό ρίσκο

Τι αναφέρει για τις εισηγμένες η ανάλυση της Alpha Finance - AXIA για τον αντίκτυπο από την κρίση στη Μέση Ανατολή 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από World
Πρωτεϊνη ορού γάλακτος: Η παγκόσμια «τρέλα» που αλλάζει την βιομηχανία τροφίμων
World

Το νέο «πετρέλαιο» της βιομηχανίας της διατροφής

Από τυροκομικό προϊόν, η πρωτεϊνη ορού γάλακτος έχει εξελιχθεί στον «λευκό χρυσό» των συμπληρώματων διατροφής

Νατάσα Σινιώρη
Παρκόμετρο: Πως ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Chanel: Επιστρέφει στην ανάπτυξη – Η «Blazymania» κερδίζει έδαφος
World

Η Chanel επιστρέφει - Η «Blazymania» κερδίζει έδαφος

Οι πωλήσεις της Chanel επανήλθαν σε τροχιά ανάπτυξης πέρυσι, ξεπερνώντας τη σφοδρή ύφεση του κλάδου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια
World

Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια

Η αγορά Pokémon καθοδηγείται από τη νοσταλγία, τις επικερδέστατες πωλήσεις καρτών αλλά και την κερδοσκοπία - Ορισμένοι αγοραστές αντιμετωπίζουν τις κάρτες ως εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Μαζικές παρακολουθήσεις με τεχνητή νοημοσύνη και πρόσβαση στα δεδομένα 300 εκατ. πολιτών
World

ΗΠΑ: Διευρυμένο δίκτυο παρακολούθησης με πρόσβαση στα δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επενδύει εκατοντάδες εκατ. δολάρια σε συστήματα που επιτρέπουν εκτεταμένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών

BrewDog: Ο συνιδρυτής της ετοιμάζει comeback με νέα μπύρα και υπόσχεται μετοχές στους μικροεπενδυτές
World

Το νέο στοίχημα του συνιδρυτή της BrewDog με φόντο τους χαμένους επενδυτές

Ο πρώην CEO και συνιδρυτής της BrewDog επιχειρεί δυναμικό comeback στον χώρο της craft μπίρας

Νατάσα Σινιώρη
Κίνα: Φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες θέσεις εργασίας
World

Κινέζοι φοιτητές μελετούν Μάο και Σι για καλύτερες...θέσεις εργασίας

Στην Κίνα, τα μαθήματα «οικοδόμησης κομμουνιστικού κόμματος» θεωρούνται μέρος των προσπαθειών για την ενίσχυση της πολιτικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Μέγαρο Μαξίμου: Αντιδράσεις απέναντι σε Σαμαρά – Αναπάντητα τα ερωτήματα για τις υποκλοπές
Πολιτική

Αντιδρά το Μαξίμου μετά από τις κριτικές Σαμαρά

Νέα αναστάτωση στο Μέγαρο Μαξίμου έφεραν οι κεραυνοί του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το κυβερνητικό μπλόκο στην εξεταστική και τα ελληνοτουρκικά

Γιάννης Μπασκάκης
Δημογραφικό: Συρρικνώνει τα τετραγωνικά των ακινήτων
Κοινωνία

Το δημογραφικό αλλάζει τη ζήτηση για τα ακίνητα

Πώς η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού ξαναγράφει το χάρτη της ελληνικής αγοράς ακινήτων - Οι τάσεις, οι τιμές, οι προτιμήσεις των αγοραστών και το δημογραφικό

Στράτος Ιωακείμ
Εξαγωγές: «Τρέχουν» με διψήφιο ρυθμό στη Βουλγαρία – Οι πρωταγωνιστές
Economy

Ποιοι κλάδοι «οδηγούν» τις εξαγωγές στη Βουλγαρία [πίνακες]

Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Βουλγαρία κατέγραψαν αύξηση 11,4% το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών

Μαρία Σιδέρη
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Το σενάριο άλλαξε, και οι αγορές το καταλαβαίνουν
Απόψεις

Το σενάριο άλλαξε

Μέχρι πριν λίγες ημέρες, ήταν αδιαμφισβήτητο ότι η ένταση ΗΠΑ-Ιράν θα παρέμενε ελεγχόμενη. Πλέον, κανείς δεν είναι σίγουρος για αυτό.

Συμεών Μαυρουδής
Πρωτεϊνη ορού γάλακτος: Η παγκόσμια «τρέλα» που αλλάζει την βιομηχανία τροφίμων
World

Το νέο «πετρέλαιο» της βιομηχανίας της διατροφής

Από τυροκομικό προϊόν, η πρωτεϊνη ορού γάλακτος έχει εξελιχθεί στον «λευκό χρυσό» των συμπληρώματων διατροφής

Νατάσα Σινιώρη
Γραφειοκρατία: Η ΕΕ σε… επικίνδυνη αποστολή
World

Η ΕΕ σε... επικίνδυνη αποστολή

Η μάχη κατά της γραφειοκρατίας μπορεί να αποδυναμώσει τους νόμους της ΕΕ εις βάρος του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Η εορτή του Αγίου Πνεύματος και εργασία στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα
Experts

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν του Αγίου Πνεύματος

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την αργία του Αγίου Πνεύματος

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Παρκόμετρο: Πως ένας δαιμόνιος δημοσιογράφος έλαβε την πατέντα στις 24 Μαΐου 1938
World

Πότε το παρκόμετρο μπήκε επίσημα στη ζωή μας

Το παρκόμετρο είναι η μάστιγα των βιαστικών οδηγών, απαιτώντας κέρματα που δεν έχουν, ωστόσο, αρχικά δεν σχεδιάστηκε ως τρόπος δημιουργίας εσόδων, αλλά για την αποσυμφόρηση της στάθμευσης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Συντάξεις: «Τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πιο «τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης

Πώς η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει την αναγνώριση πρόσθετου χρόνου για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Chanel: Επιστρέφει στην ανάπτυξη – Η «Blazymania» κερδίζει έδαφος
World

Η Chanel επιστρέφει - Η «Blazymania» κερδίζει έδαφος

Οι πωλήσεις της Chanel επανήλθαν σε τροχιά ανάπτυξης πέρυσι, ξεπερνώντας τη σφοδρή ύφεση του κλάδου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γεωργία: Παραμένει ημιτελής η πράσινη μετάβαση – Τι αποκαλύπτει ο ΟΟΣΑ [γραφήματα]
AGRO

Περισσότερη παραγωγή, λιγότεροι ρύποι - Μια δύσκολη εξίσωση [γραφήματα]

Η γεωργία στις χώρες του ΟΟΣΑ μπροστά σε προκλήσεις – Ανησυχία για την προστασία της βιοποικιλότητας

Ανθή Γεωργίου
Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια
World

Pokémon: Όταν οι κάρτες πωλούνται για εκατομμύρια

Η αγορά Pokémon καθοδηγείται από τη νοσταλγία, τις επικερδέστατες πωλήσεις καρτών αλλά και την κερδοσκοπία - Ορισμένοι αγοραστές αντιμετωπίζουν τις κάρτες ως εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο ελέφαντας στο δωμάτιο
Opinion

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Το ιδιωτικό χρέος, παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, παραμένει σε δυσθεώρητο ύψος

Ντίνος Σιωμόπουλος
Δημόσιο Χρέος: Η Ελλάδα ετοιμάζει και δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή για φέτος
Economy

Η Ελλάδα ετοιμάζει και 2η πρόωρη αποπληρωμή για φέτος

Η ελληνική πλευρά, δίνοντας επιπλέον έως 2,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2026 επιθυμεί να βελτιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το προφίλ για το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Ευρώπη: Τα εμπορικά όπλα της είναι άχρηστα χωρίς πολιτική βούληση
Financial Times

Εχει τα κότσια η ΕΕ να αντισταθεί στην Κίνα;

Για να αντισταθεί στην Κίνα, η ΕΕ χρειάζεται θαρραλέες κυβερνήσεις, όχι άλλον έναν κανονισμό της Κομισιόν

Alan Beattie

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies