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Saks: Γυρνάει σελίδα – Εκτός χρεοκοπίας και με νέο όνομα

Η Saks γίνεται Exemplar Luxury Group (ELG) και θα επικεντρωθεί στο πολυτελές λιανικό εμπόριο

World 28.06.2026, 12:33
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Saks: Γυρνάει σελίδα – Εκτός χρεοκοπίας και με νέο όνομα
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Με νέα φιλοσοφία βγήκε από το καθεστώς πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 η Saks Global ύστερα από σχεδόν πέντε μήνες με λιγότερα από τα μισά προηγούμενα καταστήματά της και το ένα τέταρτο του χρέους της.

Η εταιρεία, στην οποία ανήκουν τρία από τα πιο εμβληματικά brands λιανικής πώλησης της Αμερικής — Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus και Bergdorf Goodman — θα λειτουργεί με την επωνυμία «Exemplar Luxury Group» (ELG) και θα επικεντρωθεί στο πολυτελές λιανικό εμπόριο.

H Saks έγινε Exemplar Luxury Group

Το ανασυσταμένο διοικητικό συμβούλιο της ELG θα περιλαμβάνει δύο εκπροσώπους από τις επενδυτικές εταιρείες Pentwater Capital Management και Bracebridge Capital, οι οποίες συνεργάστηκαν με την Saks κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, ανέφερε η εταιρεία.

Όπως αναφέρει το Reuters, η εταιρεία πρόσθεσε ότι το χρέος της είχε μειωθεί κατά σχεδόν 75% στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, η οποία επίσης εξαφάνισε τα ίδια κεφάλαιά της.

Η Saks Global βγήκε από την πτώχευση με 49 καταστήματα, έχοντας κλείσει 62 από τα καταστήματά της σε μειωμένες τιμές, συμπεριλαμβανομένων 57 από τα καταστήματα Saks OFF 5th και και τα πέντε καταστήματα Neiman Marcus Last Call.

Τον Μάρτιο, έκλεισε επίσης 12 καταστήματα Saks Fifth Avenue και τρία καταστήματα Neiman Marcus. Είχε κηρύξει πτώχευση με 33 καταστήματα Saks Fifth Avenue.

Η Saks Global τερμάτισε επίσης τη συνεργασία της με την Amazon και την πώληση των προϊόντων της στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσής της. Η συνεργασία είχε αντιμετωπίσει αντιδράσεις από κορυφαίες μάρκες πολυτελείας, οι οποίες φοβόντουσαν ότι η πώληση σε έναν ιστότοπο μαζικής αγοράς θα αποδυνάμωνε την εικόνα τους.

Saks

Ο Geoffroy van Raemdonck

Μια ακατάλληλη συγχώνευση

Η συγχώνευση της Saks Global με την Neiman Marcus, ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον Δεκέμβριο του 2024, η οποία οργανώθηκε από τον μεγιστάνα των ακινήτων και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Saks, Richard Baker, είχε σχεδιαστεί για να δημιουργήσει μια υπερδύναμη στον χώρο της πολυτέλειας.

Ωστόσο, επιβάρυνε την Saks με χρέη σε μια εποχή που οι παγκόσμιες πωλήσεις ειδών πολυτελείας επιβραδύνονταν, περιπλέκοντας μια ήδη δύσκολη ανάκαμψη.

Το αποτέλεσμα ήταν ελλείψεις μετρητών και προβλήματα αποθεμάτων στα καταστήματά της, καθώς και τεταμένες σχέσεις με κρίσιμους προμηθευτές όπως η Chanel, η LVMH και η Kering.

Αφού αντιμετώπισε δυσκολίες με χαμηλές πωλήσεις για περισσότερο από ένα χρόνο, συσσώρευση χρεών και αθέτηση πληρωμών προς τους προμηθευτές, η Saks υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Ιανουάριο.

Εκείνη την εποχή, είχε χρέη 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 337 εκατομμυρίων δολαρίων που οφείλονταν σε κρίσιμους προμηθευτές όπως η γαλλική μάρκα πολυτελείας Chanel και ο ιδιοκτήτης της Gucci, Kering.

Η εταιρεία έλαβε την τελική δικαστική έγκριση για ένα δάνειο πτώχευσης ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων τον Φεβρουάριο και σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει 600 εκατομμύρια δολάρια από αυτή τη χρηματοδότηση για πληρωμές προμηθευτών.

Ο Geoffroy van Raemdonck — ο οποίος είχε ηγηθεί της Neiman Marcus κατά την πτώχευση του 2020 — ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της Saks Global στην αρχή της διαδικασίας.

Θα ηγηθεί της ELG και θα είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου μαζί με τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ulta Beauty, Dave Kimbell, και τον Philippe Schaus, πρώην παγκόσμιο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Moët Hennessy, του τμήματος κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών του ομίλου πολυτελείας LVMH.

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