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Google: Τρεις τρόποι για πιο ισορροπημένο χρόνο οθόνης για τα παιδιά

Με εργαλεία γονικού ελέγχου, εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ιδέες για δραστηριότητες εκτός οθόνης, η Google προτείνει έναν πιο δημιουργικό τρόπο χρήσης της τεχνολογίας το καλοκαίρι

Τεχνολογία 28.06.2026, 20:25
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Google: Τρεις τρόποι για πιο ισορροπημένο χρόνο οθόνης για τα παιδιά
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Η Google προτείνει τρεις πρακτικούς τρόπους για να βοηθήσουν οι γονείς τα παιδιά να ισορροπήσουν τον χρόνο μπροστά στην οθόνη και να αξιοποιήσουν το καλοκαίρι με πιο δημιουργικό τρόπο, μέσα από εργαλεία του Android, του YouTube και του Gemini. Η εταιρεία δίνει έμφαση όχι μόνο στον περιορισμό της υπερβολικής χρήσης, αλλά και στη μετατροπή της ψηφιακής εμπειρίας σε αφετηρία για μάθηση, παιχνίδι και οικογενειακές δραστηριότητες.

Ο πρώτος άξονας αφορά τη θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων με απλά εργαλεία γονικού ελέγχου, ώστε ο χρόνος στην οθόνη να λειτουργεί υποστηρικτικά και όχι ως πηγή περισπασμών. Σύμφωνα με την Google, οι γονείς μπορούν να ορίζουν όρια χρήσης, να προγραμματίζουν «Ώρα για διάλειμμα» και να ελέγχουν τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους μέσα από τις ρυθμίσεις του Android και το Google Family Link.

Παράλληλα, στο YouTube υπάρχουν επιλογές για χρονικά όρια στη ροή των Shorts, υπενθυμίσεις ώρας ύπνου και ειδοποιήσεις για διάλειμμα, ενώ για παιδιά κάτω των 13 ετών προσφέρεται το YouTube Kids με αυστηρότερα φίλτρα περιεχομένου. Για μεγαλύτερα παιδιά, η πλατφόρμα προτείνει εποπτευόμενους λογαριασμούς με ρυθμίσεις κατάλληλες για την ηλικία τους.

Μάθηση το καλοκαίρι

Ο δεύτερος τρόπος εστιάζει στη συνέχιση της μάθησης και της εξερεύνησης νέων θεμάτων, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν σχολικές υποχρεώσεις. Η Google προτείνει τη λειτουργία «Καθοδηγούμενη Μάθηση» στο Gemini, με στόχο να βοηθά τα παιδιά να κατανοούν βήμα προς βήμα θέματα όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες και η ιστορία.

Η Google επισημαίνει ότι το YouTube χρησιμοποιείται ήδη ευρέως για εκπαιδευτικούς σκοπούς από παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, προτείνοντας μεταξύ άλλων δημιουργούς όπως το κανάλι Astronio για επιστημονικό περιεχόμενο φιλικό προς το νεανικό κοινό. Με αυτόν τον τρόπο, η ψηφιακή χρήση αποκτά περισσότερο εκπαιδευτικό και λιγότερο παθητικό χαρακτήρα.

Από την οθόνη στο παιχνίδι

Ο τρίτος άξονας αφορά τη μετατροπή της ψηφιακής έμπνευσης σε δραστηριότητες στον πραγματικό κόσμο. Ένα βίντεο μπορεί να γίνει αφορμή για κατασκευές, πειράματα στο σπίτι ή παιχνίδια όπως το κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, με τις οδηγίες να λειτουργούν ως σύντομο σημείο εκκίνησης και όχι ως αντικατάσταση του παιχνιδιού.

Το Gemini προτείνεται ως εργαλείο έμπνευσης για δημιουργικές ιδέες, από αναγνώριση φυτών και εντόμων σε μια βόλτα μέχρι απλά παιδικά πειράματα με υλικά της κουζίνας. Η λογική είναι ότι λίγα λεπτά μπροστά στην οθόνη μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερο χρόνο μακριά από αυτήν, με επίκεντρο την οικογενειακή συμμετοχή.

Καλοκαιρινή ισορροπία

Τέλος, η Google παρουσιάζει την πρόκληση «Σε ρυθμούς καλοκαιριού» ως μια συλλογή από απλές ιδέες που μετατρέπουν τον χρόνο στην οθόνη σε αφετηρία για δημιουργικότητα και εξερεύνηση. Η βασική ιδέα είναι ότι η τεχνολογία δεν χρειάζεται να αποτελεί ανταγωνιστή του οικογενειακού χρόνου, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο που τον ενισχύει.

Το συνολικό μήνυμα της Google είναι ότι η οθόνη μπορεί να παραμείνει μέρος της καθημερινότητας των παιδιών, αρκεί να συνδυάζεται με όρια, επίβλεψη και ουσιαστικές δραστηριότητες εκτός αυτής. Με αυτόν τον τρόπο, οι καλοκαιρινές διακοπές γίνονται περίοδος όχι μόνο ξεκούρασης, αλλά και δημιουργικής αξιοποίησης του ψηφιακού χρόνου.

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