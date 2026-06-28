Google: Επέκταση της επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη

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Η Google επεκτείνει το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών και την αποτροπή διαδικτυακών απατών πριν αυτές εμφανιστούν. Η νέα αυτή πολιτική έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα μέτρα προστασίας της εταιρείας για τις online διαφημίσεις, σε μια περίοδο όπου η αξιοπιστία των ψηφιακών προωθητικών ενεργειών βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η επέκταση αφορά 24 επιπλέον χώρες, καθώς το πρόγραμμα εφαρμόζεται πλέον καθολικά σε όλη την ΕΕ και τον ΕΟΧ. Η Google επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλαίσιο επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένων καλύπτει ήδη πάνω από το 98% των διαφημίσεων που προβάλλονται στην Ευρώπη, ενώ τα συστήματα προστασίας που έχει αναπτύξει, σε συνδυασμό με το Gemini, συμβάλλουν στην αποτροπή επιβλαβών διαφημίσεων πριν φτάσουν στους χρήστες.

Τι αλλάζει για τους διαφημιζόμενους

Για να προβάλλουν διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει πλέον να ολοκληρώνουν ειδική διαδικασία επαλήθευσης, μέσω της οποίας η Google ελέγχει τα στοιχεία τους απευθείας σε σχέση με τα επίσημα μητρώα των αρμόδιων αρχών σε ΕΕ και ΕΟΧ. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι διαφημιζόμενοι διαθέτουν την απαιτούμενη αδειοδότηση και λειτουργούν νόμιμα στην αγορά τους.

Η εφαρμογή των νέων απαιτήσεων θα γίνει σταδιακά, ενώ οι επιχειρήσεις θα έχουν περιθώριο 30 ημερών για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επαλήθευσης. Σε περίπτωση που ένας διαφημιζόμενος δεν συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας, η Google θα περιορίσει τις διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του μέχρι να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση.

Στόχος η πρόληψη απάτης

Η Google υποστηρίζει ότι η νέα αυτή προσθήκη λειτουργεί ως επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους χρήστες, περιορίζοντας τον κίνδυνο παραπλανητικών ή μη εξουσιοδοτημένων διαφημίσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα. Παράλληλα, η εταιρεία αναφέρει ότι τον προηγούμενο χρόνο απέκλεισε ή αφαίρεσε περισσότερες από 1,6 δισεκατομμύρια διαφημίσεις στην ΕΕ, στο πλαίσιο των πολιτικών της για την προστασία των χρηστών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το σχετικό πλαίσιο επαλήθευσης έχει ήδη συμβάλει στον αποκλεισμό 327,8 εκατομμυρίων μη εξουσιοδοτημένων διαφημίσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία. Η επέκταση του μέτρου στην ευρωπαϊκή αγορά θεωρείται μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για μεγαλύτερη διαφάνεια στις ψηφιακές διαφημίσεις και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις online χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Επιπτώσεις για την αγορά

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου, η νέα ρύθμιση σημαίνει περισσότερη γραφειοκρατία αλλά και υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας, καθώς η επαλήθευση από επίσημα μητρώα λειτουργεί ως φίλτρο απέναντι σε κακόβουλους ή μη αδειοδοτημένους παίκτες. Για τους καταναλωτές, η αλλαγή αναμένεται να περιορίσει την έκθεση σε παραπλανητικές προσφορές, όπως ψεύτικα δάνεια, αμφίβολες επενδυτικές ευκαιρίες ή ύποπτες ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι ηλεκτρονικές απάτες εξελίσσονται διαρκώς, η κίνηση της Google εντάσσεται στη γενικότερη τάση αυστηρότερου ελέγχου των ψηφιακών διαφημίσεων στην Ευρώπη. Το ζητούμενο, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, είναι να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία της διαφήμισης και στην προστασία του χρήστη από παραπλανητικές πρακτικές.