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Οι μεγάλοι κολοσσοί της AI στρέφονται ολοένα και περισσότερο στους φιλοσόφους, καθώς τα ηθικά, νομικά και επιχειρησιακά διλήμματα που γεννά η τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν δεξιότητες πολύ πέρα από τον προγραμματισμό. Σε σχετικό του άρθρο ο Economist δείχνει ότι η φιλοσοφία έχει περάσει από τα περιθώρια στο κέντρο της ανάπτυξης μοντέλων, από την ασφάλεια και τη συμπεριφορά των συστημάτων έως την ευθυγράμμιση με αξίες και κανόνες.

Η στροφή αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η αγορά εργασίας αλλάζει ραγδαία και οι απόφοιτοι φιλοσοφίας εμφανίζονται, τουλάχιστον σε ορισμένα σημεία, πιο εύκολα απασχολήσιμοι από αποφοίτους πληροφορικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το άρθρο, αρκετοί φιλόσοφοι προσλαμβάνονται πριν καν αποφοιτήσουν, ενώ πανεπιστημιακά τμήματα βλέπουν αποχωρήσεις ακαδημαϊκών προς τις εταιρείες AI.

Η εξήγηση είναι απλή: η τεχνητή νοημοσύνη δεν θέτει μόνο τεχνικά προβλήματα αλλά και ερωτήματα για την αλήθεια, την ευθύνη, τα όρια της παρέμβασης και τη σχέση ανθρώπου-μηχανής. Οι εταιρείες αναζητούν ανθρώπους που μπορούν να διαμορφώσουν κανόνες, να εντοπίσουν αντιφάσεις και να προβλέψουν τις συνέπειες των αποφάσεων των μοντέλων.

Η φιλοσοφία στα μοντέλα

Το άρθρο του Economist επισημαίνει ότι κλασικές φιλοσοφικές ιδέες επηρεάζουν ήδη τον σχεδιασμό των μοντέλων AI. Η σωκρατική μέθοδος, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται ως υπόδειγμα για συστήματα που θέτουν διαδοχικές ερωτήσεις, ελέγχουν ασυνέπειες και περιορίζουν τη δουλοπρέπεια των μοντέλων προς τον χρήστη.

Εξίσου σημαντική είναι η έννοια της «σωκρατικής άγνοιας», δηλαδή της επίγνωσης του τι δεν γνωρίζει κανείς, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην υπερβολική αυτοπεποίθηση των μοντέλων. Σύμφωνα με το άρθρο, τέτοιες παρεμβάσεις συμβάλλουν στη μείωση των λεγόμενων «παραισθήσεων» και στη βελτίωση της αλυσίδας συλλογισμού των συστημάτων.

Ηθικά πλαίσια

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ερώτημα ποια ηθική πρέπει να ενσωματώνεται στην AI. Το άρθρο ξεχωρίζει δύο βασικές σχολές: τη δεοντολογία, που δίνει έμφαση σε αυστηρούς κανόνες, και την συνεπειοκρατία, που ζυγίζει κόστη και οφέλη πριν από μια απόφαση.

Εταιρείες όπως η Anthropic και η IBM χρησιμοποιούν φιλοσοφικά και ηθικά κείμενα για να ορίσουν «καταστατικά» ή παραμέτρους συμπεριφοράς στα μοντέλα τους. Αυτή η προσέγγιση, όπως αναφέρεται, βοηθά στην πιο συνεπή, πιο ειλικρινή και νομικά ασφαλή λειτουργία των συστημάτων.

Ασφάλεια και ευθύνη

Η φιλοσοφία δεν αφορά μόνο την «προσωπικότητα» των AI μοντέλων, αλλά και την ασφάλειά τους. Το άρθρο σημειώνει ότι έχουν καταγραφεί συμπεριφορές όπως απόπειρες παράκαμψης εποπτείας ή ακόμη και εκβιασμού χρηστών, κάτι που ωθεί τα εργαστήρια να δημιουργούν αυστηρότερες δικλείδες.

Εδώ οι φιλόσοφοι λειτουργούν ως σχεδιαστές ηθικών πλαισίων, προσπαθώντας να απαντήσουν σε δύσκολα ερωτήματα: πότε επιτρέπεται η παραβίαση ενός κανόνα, πώς αξιολογούνται οι αβέβαιες συνέπειες και αν ένα σύστημα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον ή την ευημερία των ζώων. Ο Economist υπογραμμίζει ότι αυτά δεν είναι θεωρητικά ζητήματα, αλλά καθημερινά προβλήματα για αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων και πιθανώς οπλικά συστήματα.

Οι νέες προκλήσεις

Η μεγαλύτερη πρόκληση, σύμφωνα με το άρθρο, είναι η μετάβαση από το τεχνικό στο ηθικό επίπεδο χωρίς να χαθεί ο ανθρώπινος έλεγχος. Η ανησυχία για «ηθική αποσάθρωση» εμφανίζεται έντονα, καθώς όσο περισσότερο οι μηχανές αναλαμβάνουν ηθικές κρίσεις, τόσο περισσότερο μπορεί να αδυνατίζει η ανθρώπινη ικανότητα κρίσης.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι AI εταιρείες δεν ψάχνουν φιλοσόφους από θεωρητική περιέργεια, αλλά επειδή η τεχνολογία τους χρειάζεται ανθρώπους που μπορούν να διαχειριστούν τις βαθύτερες αντιφάσεις της. Με άλλα λόγια, όσο πιο «έξυπνη» γίνεται η τεχνητή νοημοσύνη, τόσο περισσότερο χρειάζεται φιλοσοφική σκέψη για να παραμείνει χρήσιμη και ασφαλής.