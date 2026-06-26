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Πετρέλαιο: Κάτω από τα 74 δολάρια παρά πλήγμα κατά πλοίου στο Ομάν

Η Aramco συνεχίζει να φορτώνει πετρέλαιο στο Ρας Τανούρα μετά από 4μηνη διακοπή και οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδό τους από την έναρξη του πολέμου.

Commodities 26.06.2026, 08:32
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Πετρέλαιο: Κάτω από τα 74 δολάρια παρά πλήγμα κατά πλοίου στο Ομάν
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Έπεσε κατά 2% το πετρέλαιο την Παρασκευή και οδεύει προς μεγάλες εβδομαδιαίες απώλειες εν μέσω της υποχώρησης των ανησυχιών για την προσφορά, καθώς περισσότερα ακινητοποιημένα πετρελαιοφόρα εξήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ, παρόλο που ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε κοντά στο Ομάν την Πέμπτη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent μειώθηκαν κατά 1,47 δολάρια, ή 1,95%, στα 73,79 δολάρια το βαρέλι στις 06:21 ώρα Ελλάδος, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate μειώθηκε κατά 1,44 δολάρια, ή 2%, στα 70,48 δολάρια το βαρέλι.

Ο γίγαντας διύλισης Saudi Aramco επανέλαβε τη φόρτωση πετρελαίου την Παρασκευή στον τερματικό σταθμό Ras Tanura στον Κόλπο μετά από σχεδόν τετράμηνη διακοπή, σύμφωνα με στοιχεία αποστολής από την LSEG. Δύο πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC) εθεάθησαν να φορτώνουν αργό στον τερματικό σταθμό, ενώ ένα άλλο περίμενε κοντά, σύμφωνα με τα στοιχεία. Κάθε VLCC είναι ικανό να φορτώσει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

«Υπάρχει μια γενική ρευστοποίηση καθώς η αγορά αντιδρά στις αυξημένες ροές που εξέρχονται από το Στενό του Ορμούζ και η Κίνα δεν έχει ακόμη αυξήσει τη ζήτηση αργού», δήλωσε στο Reuters η Τζουν Γκο, ανώτερη αναλύτρια της αγοράς πετρελαίου στην Sparta Commodities.

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Το πετρέλαιο Brent και το αργό WTI οδεύουν και τα δύο για απώλειες περίπου 8% αυτή την εβδομάδα

Και τα δύο συμβόλαια αναφοράς σημείωσαν άνοδο άνω του 2% την Πέμπτη, αφού ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα κοντά στο Ομάν, ωθώντας την ναυτιλιακή υπηρεσία του ΟΗΕ να αναστείλει το πρόγραμμα εθελοντικής εκκένωσης.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν κατάφερε πλήγμα στο φορτηγό πλοίο καθώς προσπαθούσε να περάσει από το στενό. Οι ιρανικές αρχές δήλωσαν ότι η ασφάλεια των πλοίων που διέρχονται εκτός των καθορισμένων διαδρομών του Ορμούζ δεν είναι εγγυημένη.

Τα στοιχεία έδειξαν την Πέμπτη ότι οι αποστολές αργού μέσω του Ορμούζ αυξήθηκαν αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδό τους από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν τον Φεβρουάριο, μετά την επαναλειτουργία της πλωτής οδού από μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ενώ οι ανησυχίες για το πόσο καιρό θα παραμείνει ανοιχτό το στενό ενίσχυσαν επίσης το εμπόριο.

Ωστόσο, η συνολική κυκλοφορία παραμένει ένα κλάσμα του ημερήσιου μέσου όρου των 125 πλοίων που διέρχονται από το Στενό πριν από την έναρξη της σύγκρουσης της 28ης Φεβρουαρίου.

«Μεγάλο μέρος της αύξησης αντανακλά τα προηγουμένως ακινητοποιημένα πλοία που εγκαταλείπουν τον Περσικό Κόλπο. Οι ροές πλοίων στον Κόλπο παραμένουν πολύ πιο μέτριες. Αυτό υποδηλώνει ότι μόλις τα ακινητοποιημένα πλοία απομακρυνθούν, θα μπορούσαμε να δούμε μια μείωση των ροών», έγραψαν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα.

Εν τω μεταξύ, οι σεισμοί στη Βενεζουέλα που σημειώθηκαν την Πέμπτη έφεραν επίσης ανησυχίες για την προσφορά.

Οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις από τους εργαζόμενους της τεράστιας υποδομής πετρελαίου, φυσικού αερίου και διύλισης της Βενεζουέλας μέχρι στιγμής έδειξαν περιορισμένες ζημιές, καθώς οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες περιοχές παραγωγής της χώρας, τα διυλιστήρια, οι αγωγοί και οι τερματικοί σταθμοί βρίσκονται μακριά από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

Ωστόσο, η έλλειψη ενέργειας έχει θέσει υπό αμφισβήτηση το κατά πόσον η παραγωγή πετρελαίου μπορεί να διατηρηθεί στο επίπεδο πριν από τον σεισμό, που είναι σχεδόν 1,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ανέφεραν πηγές.

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