Ανδριανός: Στηρίζουμε τους πραγματικούς παραγωγούς

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Στη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση, τη γαστρονομία, τη φιλοξενία και τον τουρισμό δημιουργεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς, ενισχύει τις τοπικές οικονομίες και αναδεικνύει τη μοναδική ταυτότητα κάθε περιοχής, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, κατά τον χαιρετισμό του στα εγκαίνια της έκθεσης Αγροτουρισμού «Επίδαυρος Βίωμα 2026», στο λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου.

‘Εέργα υποδομής, χρηματοδοτικά εργαλεία και θεσμικές παρεμβάσεις

Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε ακόμη στη μεγάλη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών πληρωμών που αποκαθιστά την εμπιστοσύνη με δικαιοσύνη, διαφάνεια και έμπρακτη στήριξη των πραγματικών παραγωγών.

Όπως τόνισε, για τον Πυλώνα Ι ολοκληρώθηκαν πληρωμές ύψους 617.486.049,80 ευρώ σε 1.142.948 δικαιούχους και 529.494 μοναδικά ΑΦΜ, ενώ εξασφαλίστηκαν οι υψηλότερες μέχρι σήμερα μοναδιαίες τιμές στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και πρόσθετη οριζόντια αύξηση έως και 15%.

Οι ανάγκες σε αρδευτικές υποδομές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ανάγκες της Αργολίδας σε αρδευτικές υποδομές και στην ανάγκη επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης των έργων του Αναβάλου, της επέκτασης προς την Επίδαυρο και την Ερμιονίδα, της νέας δημοπράτησης του αγωγού προς Κουτσοπόδι – Φίχτια – Μυκήνες – Μοναστηράκι που θα καταστήσει λειτουργικά κει τμήματα αγωγών που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη Μιδέα, καθώς και έργων σε ΤΟΕΒ που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός κ. Σχοινάς και ολόκληρη η πολιτική ηγεσία στηρίζουμε τους ανθρώπους που παράγουν, επενδύουν και δημιουργούν. Με έργα υποδομής, χρηματοδοτικά εργαλεία και θεσμικές παρεμβάσεις, ενισχύουμε κάθε σοβαρή προσπάθεια που αυξάνει το εισόδημα του παραγωγού, δημιουργεί αξία για τον τόπο και κρατά ζωντανή την ελληνική περιφέρεια», τόνισε ο υφυπουργός.