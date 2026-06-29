ΚΕΟΣΟΕ: Συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς για κόκκινα δάνεια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αμετάβλητη παραμένει η αντιμετώπιση των συνεταιριστικών οργανώσεων για τα χρέη που έχουν προκύψει από τα κόκκινα δάνεια προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, από τους διαχειριστές πιστώσεων (servisers), παρά τις διαβεβαιώσεις που έλαβαν η ΚΕΟΣΟΕ και η ΕΘΕΑΣ, κατά τη συνάντησή τους με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη στις 11/5/2026.

Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνει η ΚΕΟΣΟΕ, αποδεικνύεται από την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλειστηριασμού ακινήτου του Α.Σ. Ζακύνθου στις 12 Ιουνίου με τίμημα ύψους 2.000.000 ευρώ, που κατέβαλλε ο πλειοδότης, τίμημα σημαντικά κατώτερο της εμπορικής αξίας του ακινήτου, «τακτική που προκαλεί την αγανάκτηση του συνεταιριστικού κόσμου, αφού επί της ουσίας αφαιρεί τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας του ΑΣ Ζακύνθου».

«Ο συνεταιριστικός κόσμος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του, τηρεί επιφυλακτική στάση για την εγκυρότητα των πλειστηριασμών»

Υπενθυμίζεται, ότι κατά την συνάντησή τους οι παραπάνω φορείς με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, είχαν θετική αντιμετώπιση για το ζήτημα που έθεσαν αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3259/2004 στο σύνολο των συνεταιριστικών οργανώσεων, σύμφωνα με τις οποίες η απαίτηση του νέου διαχειριστή πιστώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της αρχικής οφειλής, καθώς και με τον ορθό επαναϋπολογισμό κάθε απαίτησης.

ΚΕΟΣΟΕ: Να προχωρήσουν άμεσα οι ρυθμίσεις

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Α.Σ. Ζακύνθου, η συνολική απαίτηση φέρεται να υπερβαίνει πολλαπλάσια το αρχικό κεφάλαιο των οφειλών και παρά τα διαδοχικά αιτήματα του συνεταιρισμού, ο οποίος έχει καταβάλλει το σημαντικό μέσω παρακράτησης ενοικίου του συνεταιρισμού ποσόν των 2.000.000 ευρώ, οι τελευταίοι δεν ενημερώθηκαν ποτέ για την μεθοδολογία υπολογισμού της τελικής οφειλής και δεν έλαβαν ποτέ βεβαίωση ελέγχου οφειλής, προϋποθέσεις που η ΚΕΟΣΟΕ και η ΕΘΕΑΣ είχαν ζητήσει να είναι απαραίτητες για την εγκυρότητα των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμού ακινήτων.

Και όλα αυτά «έλαβαν χώρα λίγες ημέρες πριν υπερψηφισθεί από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη», σημειώνει η ΚΕΟΣΟΕ, τονίζοντας ότι η βασική αλλαγή που εισάγει το πολυνομοσχέδιο, συνίσταται στον τρόπο υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι πλέον περιορίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της συνολικής οφειλής, θέμα όμοιο με το αντίστοιχο των κόκκινων δανείων των συνεταιρισμών.

«Μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις ο συνεταιριστικός κόσμος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του, τηρεί επιφυλακτική στάση για την εγκυρότητα των πλειστηριασμών και ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στις ρυθμίσεις τις οποίες αντιμετώπισε θετικά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης», επισημαίνει η ΚΕΟΣΟΕ.