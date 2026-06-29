Ψηφιακή κάρτα: Ποια νέα επαγγέλματα εντάσσονται από σήμερα 29 Ιουνίου

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1.1. Εισαγωγή

Σύμφωνα με την προαναγγελία που είχε γίνει στο τέλος Μαΐου 2026, η πρώτη φάση της νέας επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας που ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά από τις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου αφορά τους εξής κλάδους:

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα) εξαιρουμένων γιατρών.

Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης

Τηλεπικοινωνίες

Επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού.

Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Στη φάση αυτή εντάσσονται:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου

Κλάδος επισκευών

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)

Διαχείριση νερού και λυμάτων

Τυχερά παίγνια.

Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλοτικά έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της.

1.2. Ειδικότερα η Υπουργική απόφαση 18047/2026 (ΦΕΚ B’ 3791/29.06.2026)

1.2.1. Γενικά

Με την απόφαση 18047/2026, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3791/29.6.2026, τροποποιείται το Μέρος Α’ «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως εξής:

1.1.2. Νέες εντάξεις από την 29η Ιουνίου 2026

«ζ. Από την 29η Ιουνίου 2026 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ):

1.1.2.1. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ · ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Στην παροχή νερού, την επεξεργασία λυμάτων, τη διαχείριση αποβλήτων και τις δραστηριότητες εξυγίανσης, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 12 που ακολουθεί,

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ · ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 36.0 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 36.00 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 37 Επεξεργασία λυμάτων 37.0 Επεξεργασία λυμάτων 37.00 Επεξεργασία λυμάτων 38 Συλλογή, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων 38.1 Συλλογή αποβλήτων 38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων 38.12 Συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων 38.2 Υπηρεσίες ανάκτησης αποβλήτων 38.21 Ανάκτηση υλικών 38.22 Ανάκτηση ενέργειας 38.23 Άλλη ανάκτηση αποβλήτων 38.3 Διάθεση αποβλήτων χωρίς ανάκτηση 38.31 Αποτέφρωση χωρίς ανάκτηση ενέργειας 38.32 Υγειονομική ταφή ή μόνιμη αποθήκευση 38.33 Άλλη διάθεση αποβλήτων

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

1.1.2.2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ii. στην αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 13 που ακολουθεί,

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 52.1 Αποθήκευση 52.10 Αποθήκευση

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

1.1.2.3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Στις δραστηριότητες κεντρικών γραφείων και παροχής συμβουλών διαχείρισης, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 14 που ακολουθεί,

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων και παροχής συμβουλών διαχείρισης 70.1 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 70.2 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70.20 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

1.1.2.4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Στις δραστηριότητες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 15 που ακολουθεί,

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 73 Δραστηριότητες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων 73.1 Διαφήμιση 73.11 Δραστηριότητες διαφημιστικών γραφείων 73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 73.2 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 73.3 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 73.30 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

1.1.2.5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 16 που ακολουθεί,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 82.1 Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου 82.10 Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου 82.2 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 82.3 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 82.4 Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 82.40 Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 82.9 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών. 82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας 82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α

ΠΙΝΑΚΑΣ 16

1.1.2.6. ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ

Στα τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπως αυτά εξειδικεύονται στον Πίνακα 17 που ακολουθεί,

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.0 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

ΠΙΝΑΚΑΣ 17

1.1.2.7. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Στην επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών, όπως αυτά εξειδικεύονται στον Πίνακα 18 που ακολουθεί,

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 95 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών 95.1 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας 95.10 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας 95.2 Επισκευή και συντήρηση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης 95.21 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 95.22 Επισκευή και συντήρηση συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου 95.23 Επισκευή και συντήρηση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 95.24 Επισκευή και συντήρηση επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης 95.25 Επισκευή και συντήρηση ρολογιών και κοσμημάτων 95.29 Επισκευή και συντήρηση ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης π.δ.κ.α. 95.3 Επισκευή και συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 95.31 Επισκευή και συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων 95.32 Επισκευή και συντήρηση μοτοσυκλετών 95.4 Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών 95.40 Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

1.1.3. Διοικητικές κυρώσεις (ΈΝΑΡΞΗ ΝΈΩΝ ΕΝΤΆΞΕΩΝ)

Για τους κλάδους των Πινάκων 12 έως και 18, οι διοικητικές κυρώσεις των Παραρτημάτων V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 (Β’ 4629) υπουργικής απόφασης επιβάλλονται από την 16η.11. 2026.

1.1.4. Υποχρέωση ένταξης συνόλου εργαζομένων της επιχείρησης εργοδότη με βάση κύριο ΚΑΔ αυτής

Όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας υποχρεούνται, από την ημερομηνία ένταξής τους, να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας των εν λόγω επιχειρήσεων – εργοδοτών, ανεξαρτήτως αν τα υποκαταστήματα τους είναι σε ενταγμένους ή μη ΚΑΔ, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στην περ. θ’ που ακολουθεί.

Για τις εν λόγω επιχειρήσεις, εφόσον ο κύριος ΚΑΔ επιχείρησης – εργοδότη στο TAXIS εντάσσεται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων κάποιες δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στην ψηφιακή κάρτα, υπάρχει πλέον υποχρέωση εφαρμογής του μηχανισμού για το σύνολο των εργαζομένων τους.

1.1.5. Εξαίρεση από την εφαρμογή του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την εφαρμογή του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας υφίσταται:

Για το σύνολο της επιχείρησης, όταν: i. Ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη-επιχείρησης στο TAXIS δεν ανήκει στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ακόμα και αν εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων κάποιες έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ή υπάρχουν υποκαταστήματα με ΚΑΔ που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. ii. Ο εργοδότης-επιχείρηση εντάσσεται στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, βάσει κύριου ΚΑΔ εργοδότη στο TAXIS, αλλά ο ΚΑΔ αυτός δεν παράγει οικονομική δραστηριότητα (δηλαδή αυτή είναι μηδενική) γεγονός που αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους και ο δευτερεύων ΚΑΔ, ο οποίος αποτελεί την κυρίαρχη οικονομικά επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν είναι ενταγμένος ΚΑΔ».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι 29.6.2026.

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος, Οικονομολόγος Σύμβουλος Εργασιακών & Ασφαλιστικών