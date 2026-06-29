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Ψηφιακή κάρτα: Ποια νέα επαγγέλματα εντάσσονται από σήμερα 29 Ιουνίου

Ολα τα επαγγέλματα ανά ΚΑΔ και περιγραφή που θα χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα

Experts 29.06.2026, 15:00
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Ψηφιακή κάρτα: Ποια νέα επαγγέλματα εντάσσονται από σήμερα 29 Ιουνίου
Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

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1.1.  Εισαγωγή

Σύμφωνα με την προαναγγελία που είχε γίνει στο τέλος Μαΐου 2026, η πρώτη φάση της νέας επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας που ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά από τις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου αφορά τους εξής κλάδους:

  • Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα) εξαιρουμένων γιατρών.
  • Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια
  • Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού.

Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Στη φάση αυτή εντάσσονται:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου
  • Κλάδος επισκευών
  • Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)
  • Διαχείριση νερού και λυμάτων
  • Τυχερά παίγνια.

Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλοτικά έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της.

1.2.  Ειδικότερα η Υπουργική  απόφαση 18047/2026 (ΦΕΚ B’ 3791/29.06.2026)

1.2.1.  Γενικά

Με την απόφαση 18047/2026, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3791/29.6.2026, τροποποιείται το Μέρος Α’ «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως εξής:

1.1.2.  Νέες εντάξεις από την 29η Ιουνίου 2026

«ζ. Από την 29η Ιουνίου 2026 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ):

1.1.2.1.    ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ · ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Στην παροχή νερού, την επεξεργασία λυμάτων, τη διαχείριση αποβλήτων και τις δραστηριότητες εξυγίανσης, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 12 που ακολουθεί,

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ · ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
36Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
36.0Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
36.00Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
37Επεξεργασία λυμάτων
37.0Επεξεργασία λυμάτων
37.00Επεξεργασία λυμάτων
38Συλλογή, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων
38.1Συλλογή αποβλήτων
38.11Συλλογή μη επικίνδυνων αποβλήτων
38.12 Συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων
38.2Υπηρεσίες ανάκτησης αποβλήτων
38.21Ανάκτηση υλικών
38.22Ανάκτηση ενέργειας
38.23Άλλη ανάκτηση αποβλήτων
38.3 Διάθεση αποβλήτων χωρίς ανάκτηση
38.31Αποτέφρωση χωρίς ανάκτηση ενέργειας
38.32Υγειονομική ταφή ή μόνιμη αποθήκευση
38.33Άλλη διάθεση αποβλήτων

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

1.1.2.2.            ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  1. ii. στην αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 13 που ακολουθεί,
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
52.1Αποθήκευση
52.10Αποθήκευση

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

1.1.2.3.     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Στις  δραστηριότητες κεντρικών γραφείων και παροχής συμβουλών διαχείρισης, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 14 που ακολουθεί,

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
70Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων και παροχής συμβουλών διαχείρισης
70.1Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων
70.10Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων
70.2Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
70.20Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

1.1.2.4.    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Στις δραστηριότητες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 15 που ακολουθεί,

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
73Δραστηριότητες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων
73.1Διαφήμιση
73.11 Δραστηριότητες διαφημιστικών γραφείων
73.12Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
73.2Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
73.20Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
73.3Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
73.30Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

1.1.2.5.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Πίνακα 16 που ακολουθεί,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
82Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
82.1Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου
82.10 Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου
82.2Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
82.20Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
82.3Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
82.30Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
82.4Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
82.40Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
82.9Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
82.91Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών.
82.92Δραστηριότητες συσκευασίας
82.99Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α

ΠΙΝΑΚΑΣ 16

1.1.2.6.   ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ

Στα τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπως αυτά εξειδικεύονται στον Πίνακα 17 που ακολουθεί,

 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
92.0Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
92.00Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

ΠΙΝΑΚΑΣ 17

1.1.2.7.    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Στην επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών, όπως αυτά εξειδικεύονται στον Πίνακα 18 που ακολουθεί,

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
95Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών
95.1Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας
95.10Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας
95.2Επισκευή και συντήρηση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης
95.21 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
95.22Επισκευή και συντήρηση συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
95.23Επισκευή και συντήρηση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών
95.24Επισκευή και συντήρηση επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
95.25Επισκευή και συντήρηση ρολογιών και κοσμημάτων
95.29Επισκευή και συντήρηση ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης π.δ.κ.α.
95.3Επισκευή και συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών
95.31Επισκευή και συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων
95.32Επισκευή και συντήρηση μοτοσυκλετών
95.4Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών
95.40Δραστηριότητες υπηρεσιών διαμεσολάβησης για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης, αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

1.1.3.  Διοικητικές κυρώσεις (ΈΝΑΡΞΗ ΝΈΩΝ ΕΝΤΆΞΕΩΝ)

Για τους κλάδους των Πινάκων 12 έως και 18, οι διοικητικές κυρώσεις των Παραρτημάτων V και VI που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 (Β’ 4629) υπουργικής απόφασης επιβάλλονται από την 16η.11. 2026.

1.1.4.  Υποχρέωση ένταξης συνόλου εργαζομένων της επιχείρησης εργοδότη με βάση κύριο ΚΑΔ αυτής

Όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας υποχρεούνται, από την ημερομηνία ένταξής τους, να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας των εν λόγω επιχειρήσεων – εργοδοτών, ανεξαρτήτως αν τα υποκαταστήματα τους είναι σε ενταγμένους ή μη ΚΑΔ, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που περιλαμβάνονται στην περ. θ’ που ακολουθεί.

Για τις εν λόγω επιχειρήσεις, εφόσον ο κύριος ΚΑΔ επιχείρησης – εργοδότη στο TAXIS εντάσσεται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων κάποιες δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στην ψηφιακή κάρτα, υπάρχει πλέον υποχρέωση εφαρμογής του μηχανισμού για το σύνολο των εργαζομένων τους.

1.1.5.  Εξαίρεση από την εφαρμογή του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την εφαρμογή του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας υφίσταται:

  1. Για το σύνολο της επιχείρησης, όταν:
  2. i. Ο κύριος ΚΑΔ εργοδότη-επιχείρησης στο TAXIS δεν ανήκει στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ακόμα και αν εκτελούνται πολλαπλές δραστηριότητες στον ίδιο χώρο, εκ των οποίων κάποιες έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ή υπάρχουν υποκαταστήματα με ΚΑΔ που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας.
  3. ii. Ο εργοδότης-επιχείρηση εντάσσεται στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας, βάσει κύριου ΚΑΔ εργοδότη στο TAXIS, αλλά ο ΚΑΔ αυτός δεν παράγει οικονομική δραστηριότητα (δηλαδή αυτή είναι μηδενική) γεγονός που αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του τελευταίου φορολογικού έτους και ο δευτερεύων ΚΑΔ, ο οποίος αποτελεί την κυρίαρχη οικονομικά επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν είναι ενταγμένος ΚΑΔ».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι 29.6.2026.

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος, Οικονομολόγος Σύμβουλος Εργασιακών & Ασφαλιστικών

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Η Philip Morris International (PMI) και ο Andrea Bocelli εγκαινιάζουν την πλατφόρμα «Believe. Further», με στόχο να ανοίξουν έναν ευρύτερο διάλογο για την πρόοδο και τη θετική αλλαγή

Ανδριανός: Στηρίζουμε τους πραγματικούς παραγωγούς
AGRO

Ανδριανός: Στηρίζουμε τους πραγματικούς παραγωγούς

Ο Γιάννης Ανδριανός στην Έκθεση Αγροτουρισμού «Επίδαυρος Βίωμα 2026»

Ψηφιακή κάρτα: Ποια νέα επαγγέλματα εντάσσονται από σήμερα 29 Ιουνίου
Experts

Νέα επαγγέλματα στην κάρτα εργασίας - Ποια είναι

Ολα τα επαγγέλματα ανά ΚΑΔ και περιγραφή που θα χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Καύσιμα: Από το 33% στο 23% η παραβατικότητα στις αντλίες – Πώς τα λουκέτα άλλαξαν την εικόνα
Economy

Ένα στα τέσσερα πρατήρια εξακολουθεί να «πειράζει» την αντλία

Τι έδειξε έρευνα του ΕΜΠ για την παραβατικότητα στα καύσιμα – Ο ρόλος των ελέγχων και τι είπε ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ για το πλαφόν

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΟΛΠ: Διάλογος με ΣΕΛΠΕ για λιμάνι, logistics και λιανεμπόριο
Economy

ΣΕΛΠΕ και ΟΛΠ συζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας

Οι προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης αντιπροσωπείας του ΣΕΛΠΕ με τη διοίκηση του ΟΛΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες οδηγούν την ανοδική αντίδραση – Στο επίκεντρο η ανάκτηση των 2.500 μονάδων
Markets

Τραπεζική ώθηση παίρνει το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επιστρέφει σε θετική τροχιά, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν στην προσπάθεια ανάκτησης των πρόσφατων απωλειών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Shein-Temu: Όλη η αλήθεια για το 3ευρω από 1η Ιουλίου
Economy

Όλη η αλήθεια για το 3ευρω σε Shein-Temu

Μπαίνει τέλος στις εισαγωγές πακέτων από Shein - Temu και άλλες κινεζικές πλατφόρμες χωρίς δασμούς

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σαντορίνη: Η κλιματική κρίση απειλεί το Ασύρτικο – Οι οινοποιοί αναζητούν λύσεις απέναντι στην ξηρασία
AGRO

Πώς η Σαντορίνη θα σώσει τον αμπελώνα της

Στη Σαντορίνη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ακραίες θερμοκρασίες αλλάζουν το μέλλον του ιστορικού αμπελώνα του νησιού, οδηγώντας τους οινοποιούς σε νέες τεχνολογικές λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Από 13 Ιουλίου οι εγγραφές στις Δημόσιες ΣΑΕΚ
AGRO

Από 13 Ιουλίου οι εγγραφές στις Δημόσιες ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Πού θα λειτουργήσουν οι δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤτΕ: Αλμα 5,3 δισ. ευρώ στις καταθέσεις τον Μάιο
Economy

Αλμα 5,3 δισ. ευρώ στις καταθέσεις τον Μάιο

Από το σύνολο των καταθέσεων, τα 5 δισ. προέρχονται από τις επιχειρήσεις και 340 εκατ. από νοικοκυριά, σύμφωνα με την ΤτΕ

Εξοχική κατοικία: Θησαυρό σε Κρήτη και Ιόνιο αναζητούν οι ξένοι επενδυτές
Ακίνητα

Θησαυρό στην Ελλάδα αναζητούν οι ξένοι - Οι περιοχές «μαγνήτες»

Γιατί εκτινάχθηκε το ενδιαφέρον για εξοχική κατοικία - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece

Ανδρομάχη Παύλου
ΥΠΑΑΤ: Ενεργοποιείται το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης του λαγοκέφαλου
AGRO

Ενεργοποιείται το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης του λαγοκέφαλου

Η αμοιβή των συμμετεχόντων επαγγελματιών αλιέων, σύμφωνα με το ΥπΑΑΤ, μπορεί να φτάσει έως τα 5,33 ευρώ (καθαρά) ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου

Ευρώπη: Σε συνθήκες καύσωνα 150 εκατ. άνθρωποι – Λιώνουν τα φανάρια στους δρόμους [βίντεο]
Economy

Σε συνθήκες καύσωνα η Ευρώπη - Λιώνουν τα φανάρια στους δρόμους [βίντεο]

Ο καύσωνας των τελευταίων ημερών, είναι «ο πιο σφοδρός και παρατεταμένος» που έχει ζήσει ποτέ η Δυτική Ευρώπη, θα μετακινηθεί στα Βαλκάνια τις επόμενες δύο εβδομάδες.

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