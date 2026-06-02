Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται

Η νέα επέκταση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους - Οι νέες φάσεις πιλοτικής εφαρμογής

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 02.06.2026, 10:00
Με δύο νέες φάσεις πιλοτικής εφαρμογής συνεχίζεται η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, διευρύνοντας σημαντικά την κάλυψη εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Η νέα επέκταση αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και τη διασφάλιση της τήρησης του ωραρίου εργασίας. Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας συνολικά, μετά και τις νέες επεκτάσεις, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 2.500.000.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και την πλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών. Με τη νέα επέκταση, περισσότεροι από 476.000 εργαζόμενοι θα ενταχθούν σταδιακά στο μέτρο, ενισχύοντας τη συνολική κάλυψη σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους, να αντιμετωπίσουμε την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων».

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες μέχρι και +1200% σε συγκεκριμένους κλάδους

Α’ φάση επέκτασης

Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Στη φάση αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι κλάδοι:

-Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα), εξαιρουμένων ιατρών
-Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης
-Τηλεπικοινωνίες
-Επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια
-Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού

Β’ φάση επέκτασης

Η δεύτερη φάση επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026. Στη φάση αυτή εντάσσονται:

-Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου
-Κλάδος επισκευών
-Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)
-Διαχείριση νερού και λυμάτων
-Τυχερά παίγνια

Όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί εκτενής διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθείσες υπερωρίες μέχρι και +1200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.

