ΗΠΑ – Ιράν φέρονται να συμφώνησαν σε «αναστολή των εχθροπραξιών»

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Αμερικανικά ΜΜΕ και το Reuters, μεταδίδουν ότι ΗΠΑ-Ιράν συμφώνησαν σε «αναστολή εχθροπραξιών» στο Ορμούζ και επανέναρξη των συνομιλιών τους.

«Οι τεχνικές συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν σε όλους τους τομείς του Μνημονίου Συνεργασίας. Και οι δύο πλευρές θα αποσυρθούν προς το παρόν, και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα», δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Reuters.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι οι ΗΠΑ «αποφάσισαν να σταματήσουν κάθε στρατιωτική δραστηριότητα».

Και οι δύο αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν σχεδιάζουν να συναντηθούν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, την Τρίτη. Παρόμοιες δηλώσεις μετέδωσε και το CNN.

Ενώ το Reuters ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα καλύψουν όλους τους τομείς του Μνημονίου Συνεργασίας, το Axios ανέφερε ότι θα επικεντρωθούν στα Στενά του Ορμούζ.

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις κινητικές ενέργειες», είπε πηγή του Axios στην αμερικανική κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας όρο του αμερικανικού στρατού για τη διεξαγωγή πληγμάτων. Δεύτερος αμερικανός αξιωματούχος είπε στο ίδιο μέσο ότι οι δυο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν» και τα εμπορικά πλοία να είναι ξανά σε θέση «να κυκλοφορούν ελεύθερα» στα Στενά.

Ο Νικ Στιούαρτ, επικεφαλής της αμερικανικής τεχνικής ομάδας, αναμένεται να συμμετάσχει στις συνομιλίες, πρόσθεσε το Axios.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από την Τεχεράνη ή την Ουάσινγκτον σχετικά με τις αναφορές αυτές.

ΗΠΑ – Ιράν: Πώς ξεκίνησε η ένταση των τελευταίων ημερών

Παρά το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», το οποίο υπογράφτηκε στις 17 Ιουνίου, οι ένοπλες δυνάμεις των δυο χωρών αντάλλαξαν πλήγματα κι αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της εκεχειρίας, στο πλαίσιο της διαμάχης για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Η ένταση, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Al Jazeera κλιμακώθηκε ως εξής:

23 Ιουνίου: Ο ΟΗΕ ανακοινώνει δύο διαδρομές για την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων και μέσω των υδάτων του Ομάν. Το Ιράν απορρίπτει το σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι ανακοινώθηκε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση.

25 Ιουνίου: Το πλοίο «Ever Lovely», το οποίο εκμεταλλεύεται εταιρεία της Ταϊβάν, δέχεται επίθεση ανοικτά των ακτών του Ομάν.

26 Ιουνίου: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν το Ιράν, κατηγορώντας το ότι παραβίασε το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την επίθεση κατά του «Ever Lovely».

27 Ιουνίου: Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δηλώνει ότι ανταποκρίθηκε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ενώ το Μπαχρέιν αναφέρει αρκετές επιθέσεις με drones. Ένα άλλο δεξαμενόπλοιο δέχεται επίθεση στα Στενά.

27 Ιουνίου: Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ εξαπολύει δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν.

28 Ιουνίου: Το Ιράν εξαπολύει αντίποινα εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ και επιμένει ότι μόνο αυτό έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της ναυτιλιακής κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για την Κυριακή λόγω πρόσφατων επιθέσεων στη χώρα και ανεκπλήρωτων όρων του Μνημονίου Κατανόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε την Κυριακή στην κρατική τηλεόραση μέλος του Γραφείου Διατήρησης και Δημοσίευσης των Έργων του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

«Για παράδειγμα, ένας από τους λόγους είναι ο έλεγχος εάν έχουμε πρόσβαση στα μη παγωμένα κεφάλαια. Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση, τότε αυτός ο όρος δεν έχει εκπληρωθεί», δήλωσε ο Μεχντί Φαζαϊλί.

Ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι όσο το Ιράν διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ, «τα ηγεμονικά όνειρα της Ουάσιγκτον στην περιοχή δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν».

Αναλυτές εκτιμούν ότι είναι πιθανό να σημειωθούν και άλλα επεισόδια στα Στενά του Ορμούζ. Για το Ιράν, «μια παρατεταμένη διαπραγμάτευση, συνοδευόμενη από ελεγχόμενη πίεση στα Στενά, μπορεί να λειτουργήσει προς όφελός του», δήλωσε ο Χ.Α. Χέλιερ του Royal United Services Institute, ερευνητικού οργανισμού με έδρα το Λονδίνο, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Οι συνομιλίες της Τρίτης είχαν αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην Ελβετία, με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις. Ωστόσο, η πρόσφατη κλιμάκωση οδήγησε σε αλλαγή του τόπου διεξαγωγής.

Πηγή: in.gr