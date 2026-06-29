Attica Stores: Η IPO που αλλάζει τους κανόνες των εισαγωγών στο Euronext Athens

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Περισσότεροι από 4.000 επενδυτές, υπερκάλυψη που ξεπέρασε κάθε προσδοκία και συμμετοχή σχεδόν όλων των ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Πρόκειται για την ακτινογραφία της δημόσιας εγγραφής της Attica Stores, η οποία σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές πέτυχε μια ακόμη… πρωτιά που ξεπερνάει το μέγεθος της ζήτησης. Συγκεκριμένα, οι επενδυτές έριξαν στο τραπέζι 212 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τη δημόσια προσφορά κατά 3,9 φορές ενώ η τελική τιμή διάθεσης «κλείδωσε» στα 3,20 ευρώ ανά μετοχή για τα 18 εκατομμύρια κομμάτια που διατέθηκαν.

Η Attica Stores μέλος του ομίλου Ideal Holdings ακολούθησε διαφορετική διαδρομή. Η εταιρεία δεν αναζήτησε νέα κεφάλαια

Η IPO της Attica Stores πήγε κόντρα σε μια πρακτική που ακολουθείται εδώ και δεκαετίες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Για πρώτη φορά, όπως λένε οι ίδιες πηγές, ιδιωτική εταιρεία εισέρχεται στο ταμπλό αποκλειστικά μέσω διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, χωρίς να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η επιλογή αυτή, από την αρχή της διαδικασίας αντιμετωπίστηκε με έντονο σκεπτικισμό ακόμη και από τις τράπεζες που συμμετείχαν στις συζητήσεις. Ο λόγος ήταν απλός: δεν υπήρχε προηγούμενο στην ελληνική αγορά.

Η καινοτομία της IPO της Attica Stores

Μέχρι σήμερα, η είσοδος μιας ιδιωτικής εταιρείας στο Χρηματιστήριο συνοδεύονταν από την άντληση νέων κεφαλαίων μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η Attica Stores μέλος του ομίλου Ideal Holdings ακολούθησε διαφορετική διαδρομή. Η εταιρεία δεν αναζήτησε νέα κεφάλαια. Οι μέτοχοι επέλεξαν να διαθέσουν μέρος της συμμετοχής τους στο επενδυτικό κοινό, χωρίς να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών και χωρίς να υπάρξει dilution για τους υφιστάμενους μετόχους.

Η επιτυχία της δημόσιας εγγραφής δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής αλλά την αρχή μιας νέας πραγματικότητας για την Attica Stores

Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, η επιλογή αυτή ήταν εξαρχής στρατηγική. Η λογική ήταν ότι μια επιχείρηση με ισχυρή κεφαλαιακή θέση δεν χρειάζεται να αντλήσει χρήματα μόνο και μόνο επειδή αποφασίζει να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Οι ίδιες πηγές περιγράφουν ότι στις πρώτες επαφές αρκετά τραπεζικά στελέχη εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις.

Δεν υπήρχε προηγούμενο αντίστοιχης συναλλαγής και επικρατούσε η εκτίμηση ότι η αγορά δύσκολα θα ανταποκρινόταν σε μια δημόσια προσφορά χωρίς αύξηση κεφαλαίου. Η εικόνα ανατράπηκε όσο προχωρούσε η διαδικασία και τελικά η ζήτηση που συγκέντρωσε ήταν τετραπλάσια των διαθέσιμων μετοχών.

Η σύνθεση και οι θεσμικοί επενδυτές

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η σύνθεση των επενδυτών. Πηγές με γνώση της διαδικασίας αναφέρουν ότι η ζήτηση από θεσμικούς και ιδιώτες κινήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα, ενώ συμμετείχαν ουσιαστικά όλα τα ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια. Η εικόνα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική, καθώς δείχνει ότι η επενδυτική βάση δεν περιορίζεται σε λίγους μεγάλους θεσμικούς, αλλά αποκτά μεγαλύτερη διασπορά ήδη από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

H συγκεκριμένη συναλλαγή ενδέχεται να αποτελέσει οδηγό και για άλλες ώριμες ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ισχυρούς ισολογισμούς και δεν έχουν ανάγκη νέων κεφαλαίων, αλλά επιδιώκουν την παρουσία τους στο Χρηματιστήριο

Η επιτυχία της δημόσιας εγγραφής δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής αλλά την αρχή μιας νέας πραγματικότητας για την Attica Stores. Με περισσότερους από 4.000 μετόχους, η εταιρεία καλείται πλέον να λειτουργήσει με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην εταιρική διακυβέρνηση, στη διαφάνεια και στη συνεχή ενημέρωση της αγοράς.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη συναλλαγή ενδέχεται να αποτελέσει οδηγό και για άλλες ώριμες ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ισχυρούς ισολογισμούς και δεν έχουν ανάγκη νέων κεφαλαίων, αλλά επιδιώκουν την παρουσία τους στο Χρηματιστήριο.