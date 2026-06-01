Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 01.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα κυμαίνεται από μισή έως μία ποσοστιαία μονάδα, φαίνεται ότι σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το μέτρο πιθανότατα θα περιλαμβάνεται στο πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθεί κατά τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα προέλθει από τον κλάδο ασθενείας, και από κλάδους της ΔΥΠΑ, όπως για παράδειγμα είναι οι εργοδοτικές εισφορές για την κατάρτιση.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί απαραίτητη την περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα μειωθούν οι αμιγώς συνταξιοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), ούτε και η εργοδοτική εισφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας (1,2%).

Απώλεια εσόδων

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενδεχόμενη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα θα προκαλέσει απώλεια εσόδων από τις εισφορές μισθωτών στον ΕΦΚΑ κατά 440 εκατ. ευρώ, απώλεια που αντισταθμίζεται πλήρως με την αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού ταμείου – από ασφαλιστικές εισφορές – εξαιτίας της αύξησης της απασχόλησης και του ύψους των μισθών.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ζήτημα της περαιτέρω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών με στόχο την ελάφρυνση του εργατικού κόστους για τις επιχειρήσεις «άνοιξε» πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος με την τελευταία έκθεση του διοικητή της, ενώ αντίστοιχο αίτημα έχουν διατυπώσει οι εργοδοτικές οργανώσεις, ως «αντιστάθμισμα» της επιβάρυνσης που προκαλούν οι συνεχείς αυξήσεις των κατώτατων αμοιβών.

Κλειστά χαρτιά

Η κυβέρνηση μέχρι τώρα κρατά κλειστά τα χαρτιά της και περιορίζεται στη μείωση το 2027 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (0,5%) που εκκρεμεί από το πρόγραμμα της συνολικής μείωσης κατά 5,9% από το 2019 και εντεύθεν.

Ωστόσο η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος θεωρεί απαραίτητη την περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να τονωθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις και να στηριχθεί η αγορά εργασίας.

Η διατηρήσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας περνάει μέσα από τη συστηματική μείωση των βαρών στην εργασία. Αυτή είναι μία από τις βασικές συστάσεις πολιτικής του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) όπως περιγράφεται στην έκθεσή του για την ελληνική οικονομία 2025.

Η μείωση

Η νέα μείωση στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές θα έρθει σε συνέχεια των δύο περικοπών που έγιναν εντός του 2025.

Η πρώτη είναι η μία μονάδα που ισχύει από την 1/1/2025 (μοιρασμένη κατά 0,5% σε εργαζομένους και 0,5% στους εργοδότες) και η δεύτερη αφορά την κατάργηση των εισφορών στην προσαύξηση των αμοιβών για τις υπερωρίες, που ισχύει από τον Μάρτιο του 2025. Ειδικά για τις υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες, οι εισφορές των εργαζομένων υπολογίζονται μόνο στην ωρομίσθια αμοιβή και όχι στην προσαύξηση του ωρομισθίου κατά 20% ή 40%. Μετά τη νέα μείωση του επομένου έτους, οι ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν υποχωρήσει συνολικά κατά 6,04% από το 2019, πλησιάζοντας τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και των μισθών, εξέλιξη η οποία θα αντισταθμίσει την απώλεια εσόδων που θα έχει ο ΕΦΚΑ από τη μείωση των εισφορών.

Τα έσοδα του ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) αύξησης του κατώτατου μισθού, οι ασφαλιστέες αποδοχές αυξάνονται κατά 140.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση.

Με την αύξηση κατά 4,5% που ισχύει από 1ης Απριλίου, τα έσοδα του ΕΦΚΑ θα ενισχυθούν περίπου κατά 630.000.000 ευρώ, ποσό που καλύπτει πλήρως το κόστος της μείωσης των εισφορών.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το σύνολο των εισφορών για τους μισθωτούς (εργοδότη και εργαζομένου) ανέρχεται σήμερα στο 35,16% και με αυτό το ποσοστό η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση των κρατών με τις υψηλότερες ασφαλιστικές κρατήσεις στις χώρες του ΟΟΣΑ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου
World

Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου
Nvidia: Αποκάλυψε «υπερτσίπ» για υπολογιστές, κοντάροντας την Apple και την Intel
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Nvidia ανεβάζει τον πήχη με νέο «υπερτσίπ»
Από τις αγγελίες στην AI: Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Από τις αγγελίες στην AI - Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων
Πετρέλαιο: Πάνω από 93 δολάρια λόγω ισραηλινών επιθέσεων
Commodities

Τα τύμπανα πολέμου ανεβάζουν ξανά το πετρέλαιο
Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο
Πολιτική

Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο
Ενοίκια: Στα ύψη οι τιμές στους εμπορικούς δρόμους
Ακίνητα

Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες - Η εκτόξευση της Ερμού

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιβ Σεν Λοράν: Ο άνθρωπος που έντυσε τις λαμπρότερες γυναίκες
World

Ιβ Σεν Λοράν: Ο άνθρωπος που έντυσε τις λαμπρότερες γυναίκες

Την 1 Ιουλίου 2008, άφησε την τελευταία του πνοή στο Παρίσι ο Ιβ Σεν Λοράν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αποχαιρετά τον Γκίντος – H κληρονομιά μιας κρίσιμης οκταετίας
World

Τέλος εποχής στην ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αποχαιρετά τον Λουίς ντε Γκίντος

Η Κριστίν Λαγκάρντ αποχαιρετά τον Λουίς ντε Γκίντος, καθώς η Ευρωζώνη ισορροπεί ανάμεσα σε πληθωρισμό, γεωπολιτικούς κραδασμούς και επιβράδυνση της ανάπτυξης

Νατάσα Σινιώρη
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς
Τουρισμός

Από την Βομβάη έως την Καλαμάτα η νέα ακτίνα δράσης του τουρισμού

Τα ελληνικά αεροδρόμια από την Κρήτη έως την Καλαμάτα και προσελκύουν νέες αεροπορικές συνδέσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Υπερπλούσιοι: Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες κερδίζουν τα περισσότερα
World

Σε ποιες χώρες οι κροίσοι κερδίζουν τα περισσότερα

Το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού στην Ευρώπη λαμβάνει περίπου το 4,5% του συνολικού εισοδήματος, αλλά το ποσοστό του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα

Δημήτρης Σταμούλης
Ένδυση – κλωστοϋφαντουργία: Υπό πίεση με μικρή αύξηση πωλήσεων και πτώση εξαγωγών
Business

Υποχώρηση εξαγωγών σε ένδυση - κλωστοϋφαντουργία

Μείωση 8% στις εξαγωγές στην ένδυση- κλωστοϋφαντουργία - Προβληματισμός για την πορεία των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά

Μαρία Σιδέρη
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Business

Ποιος είναι ο Ουκρανός billionaire που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk, η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών
Economy

Πότε θα μπει η Ελλάδα στην «ελίτ» των αγορών

Ποιες είναι οι 3 παράμετροι που εστιάζουν οι οίκοι αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Από τις αγγελίες στην AI: Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Από τις αγγελίες στην AI - Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούνιο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούνιο

Στόχος της ΔΥΠΑ είναι η ενίσχυση των πολιτών που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία

ΑΑΔΕ: ‘Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 'Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ

Η μετάθεση της ημερομηνίας έγινε από την ΑΑΔΕ για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και ο κλάδος των φοροτεχνικών-λογιστών

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1 έως 5 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1 έως 5 Ιουνίου

Κατά την περίοδο 1 έως 5 Ιουνίου, από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 69.320.000 ευρώ σε 72.990 δικαιούχους

ΑΑΔΕ: Ποιους ψάχνει για αδήλωτους τζίρους – Στο μικροσκόπιο τα POS
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σαφάρι ΑΑΔΕ για νέα κόλπα φοροδιαφυγής - Σε ποιους εστιάζει

Η ΑΑΔΕ εντατικοποιεί το επόμενο διάστημα τους ελέγχους - Για ποιους «χτυπά η καμπάνα»

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Γιατί αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας των οφειλετών

«Βουνό» παραμένουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη - Στον «πάγο» η δημοσιοποίηση της λίστας των μεγάλων οφειλετών

Φορολογικές δηλώσεις: Τα SOS για αναδρομικά σε μισθούς και συντάξεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τα SOS στις δηλώσεις για αναδρομικά - Τι πρέπει να προσέξετε

Ποια ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στις φορολογικές δηλώσεις - Ο φόρος που πρέπει να καταβληθεί

Latest News
Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου
World

Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου

Οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει κεντρικούς τραπεζίτες υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ

Nvidia: Αποκάλυψε «υπερτσίπ» για υπολογιστές, κοντάροντας την Apple και την Intel
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Nvidia ανεβάζει τον πήχη με νέο «υπερτσίπ»

Το νέο τσιπ της Nvidia σε συνδυασμό με τα Microsoft Windows θα επιτρέψει στους υπολογιστές να εκτελούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Από τις αγγελίες στην AI: Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Από τις αγγελίες στην AI - Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα

Πετρέλαιο: Πάνω από 93 δολάρια λόγω ισραηλινών επιθέσεων
Commodities

Τα τύμπανα πολέμου ανεβάζουν ξανά το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο στις πρώτες ασιατικές συναλλαγές τη Δευτέρα - Η αβεβαιότητα αποτυπώθηκε με το άνοιγμα των αγορών

Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο
Πολιτική

Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο

Σε αναδιάταξη το πολιτικό σκηνικό μετά τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την αναμονή του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά

Γιάννης Μπασκάκης
Ενοίκια: Στα ύψη οι τιμές στους εμπορικούς δρόμους
Ακίνητα

Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες - Η εκτόξευση της Ερμού

Πώς διαμορφώθηκαν τα ενοίκια στις βασικές εμπορικές πιάτσες - Τι δείχνει της Cushman & Wakefield Proprius

Το Ιράν απειλεί τώρα και το Μουντιάλ με τρομοκρατική επίθεση;
Κόσμος

Το Ιράν απειλεί τώρα και το Μουντιάλ με τρομοκρατική επίθεση;

Τι συμφέρον θα είχε το Ιράν να μεθοδεύσει τη δολοφονία αθώων αμάχων σε μια αθλητική διοργάνωση (Μουντιάλ), στην οποία θα συμμετέχει και το ίδιο;

Βαγγέλης Γεωργίου
Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα
Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα

Η υποστήριξη της συριακής οικονομίας και οι περιφερειακές εξελίξεις συζητήθηκαν στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινω νίας που είχε ο Αχμεντ αλ Σάρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 5 Ιουνίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου - Οι πληρωμές

Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, εμπορικά και δημόσιες υπηρεσίες
Economy

Πώς λειτουργούν σήμερα σούπερ μάρκετ, καταστήματα

Για ποιους εργαζομένους είναι Αργία - Πώς αμείβεται για όσους εργαστούν του Αγίου Πνεύματος

Η Μέριλιν Μονρόε και η βιομηχανία των νεκρών διασημοτήτων
Tέχνη και Ζωή

Πώς η Μεριλίν Μονρόε βγάζει ακόμη... τεράστια κέρδη

Μια εταιρεία διατηρεί στο προσκήνιο τη Μέριλιν Μονρόε και βγάζει τεράστια κέρδη

Γιάννης Αγουρίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τρόφιμα – Ποτά: Γιατί ο κλάδος ποντάρει στο καλοκαίρι – Το στρατηγικό πλάνο των εταιρειών
Business

Τρόφιμα - Ποτά: Ποιες εταιρείες ποντάρουν στο τουριστικό προϊόν

Με στόχο την αύξηση του τζίρου και τα εσόδων ο κλάδος τροφίμων και ποτών επενδύει στις ισχυρές προοπτικές του τουριστικού προϊόντος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μπιλ Γκρός (πρώην PIMCO): Η ηγεμονική δόξα της Αμερικής απειλείται
World

Ηχηρή παρέμβαση Γκρός: «Η ηγεμονία της Αμερικής απειλείται»

Μαζί με τις υπερβολικές δαπάνες «με όπλα και βούτυρο», αυτός ο κίνδυνος σημαίνει ότι τα μακροπρόθεσμα ομόλογα είναι ακριβά λεέει ο Μπιλ Γκρός της PIMCO

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;
Opinion

Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;

Συνεχώς αποθεώνεται το «πλεόνασμα» ως «ισχυρή δημοσιονομική επίδοση» χωρίς καμιά αναφορά ότι οφείλεται και σε υπερφορολόγηση και στις απλήρωτες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε επιχειρηματίες 3,1 δις. ευρώ!

Δημήτρης Στεργίου
Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Ποιους αφορά

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies