Invel Real Estate: Ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ το Eudora Fund 2

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Tην ολοκλήρωση του Invel Eudora Fund 2 (“the Fund”), ανακοίνωσε η Ιnvel Real Estate (“Invel”), μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στον τομέα του Real Estate, εξασφαλίζοντας συνολικές δεσμεύσεις κεφαλαίων άνω των 400 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τον αρχικό στόχο των 300 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό με την δανειακή χρηματοδότηση και κεφάλαια συνεπένδυσης το Fund θα διαθέτει δυνατότητα επενδύσεων που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Πού εστιάζει η Invel Real Estate

Το Eudora Fund 2 της Invel εστιάζει στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με κύριες αγορές την Ελλάδα και την Ιταλία, δύο αγορές που προσφέρουν ιδιαίτερα ελκυστικές επενδυτικές προοπτικές καθώς χαρακτηρίζονται από δομικές διαφορές μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατακερματισμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης εξειδικευμένων εταιρειών στον κλάδο των ακινήτων.

Το Eudora Fund 2 επενδύει σε όλο το εύρος της κεφαλαιακής διάρθρωσης με δύο πυλώνες: αφενός την παροχή λύσεων ρευστότητας / ανακεφαλαιοποιήσεων, και αφετέρου επενδύσεις σε μεμονωμένα ακίνητα, χαρτοφυλάκια και εταιρείες. Το Fund επικεντρώνεται σε περιπτώσεις όπου οι αποτιμήσεις δεν αντανακλούν πλήρως τη θεμελιώδη αξία των περιουσιακών στοιχείων, οι συνθήκες της αγοράς δημιουργούν ελκυστικές επενδυτικές δυνατότητες και υπάρχουν σημαντικές προοπτικές δημιουργίας υπεραξίας.

Η ισχυρή υπερκάλυψη αποτυπώνει τη διαχρονική εμπιστοσύνη των επενδυτών στη διαφοροποιημένη επενδυτική στρατηγική της Invel καθώς και στο ισχυρό ιστορικό επιδόσεων (track record), στη βαθιά γνώση των τοπικών αγορών και την αποδεδειγμένη ικανότητα να εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες εκτός οργανωμένης αγοράς (off-market).

Διαφοροποιημένο επενδυτικό κοινό

Σε αυτό το πλαίσιο, η Invel πέτυχε να προσελκύσει ένα διαφοροποιημένο επενδυτικό κοινό υψηλής ποιότητας τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την υπόλοιπη Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αμερική, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, family offices, ιδρύματα και ασφαλιστικά ταμεία.

Μέχρι σήμερα, έχει δεσμευθεί περίπου το 60% των συνολικών κεφαλαίων του Fund σε 10 επενδύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ιταλία. Οι επενδύσεις αυτές καλύπτουν τους τομείς της κατοικίας, της φιλοξενίας, των logistics και των δομημένων χρηματοδοτήσεων (structured financing). Σε αυτές περιλαμβάνονται η στρατηγική συνεργασία με τη YellowSquare για τη δημιουργία μιας κορυφαίας υβριδικής πλατφόρμας φιλοξενίας (glostels) με στόχο περισσότερες από 5.000 κλίνες στη Νότια Ευρώπη, καθώς και χρηματοδότηση ύψους €111,2 εκατ. για τη στήριξη της μετατροπής του εμβληματικού Hotel Majestic, στη Via Veneto της Ρώμης, σε Baccarat Hotel Rome.

Αξίζει να τονιστεί ότι το Eudora Fund 2 ενσωματώνει περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σε όλο το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Invel σε μια επενδυτική προσέγγιση που σέβεται τις τοπικές κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον των περιοχών όπου δραστηριοποιείται.

Ενδεικτικό παράδειγμα η δημιουργία, της πρώτης εξειδικευμένης πλατφόρμας ευέλικτης κατοικίας (flexible living) στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου 2.000 κατοικιών, όπου κάθε ακίνητο σχεδιάζεται με γνώμονα την ανθεκτικότητα στον χρόνο και στην κλιματική αλλαγή, με άριστη θερμομόνωση, αερισμό με εναλλάκτες θερμότητας, κεντρικό κλιματισμό υψηλής απόδοσης, προκατασκευασμένα τμήματα και ευρεία χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ψήφος εμπιστοσύνης

Ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, Managing Partner & Founder της Invel Real Estate, δήλωσε ότι «η επιτυχής ολοκλήρωση της συγκέντρωσης κεφαλαίων του Fund και η υπέρβαση του αρχικού μας στόχου αποτελούν ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές μας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Στην Invel, λειτουργούμε διαχρονικά με τη νοοτροπία του ιδιοκτήτη: επενδύουμε μαζί με τους επενδυτές μας σε πλήρη ευθυγράμμιση συμφερόντων και με μακροπρόθεσμη δέσμευση στη δημιουργία αξίας. Από την ίδρυσή μας, έχουμε πετύχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα μέσα από μια πειθαρχημένη προσέγγιση στον εντοπισμό ευκαιριών, τη δομή των συναλλαγών και την ενεργή διαχείριση των επενδύσεών μας, αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση και τις μακροχρόνιες σχέσεις μας στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Κοιτάζοντας μπροστά, οι επενδυτικές ευκαιρίες στις αγορές-στόχους μας παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικές και παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνέχιση της δημιουργίας ισχυρών, αποδόσεων προσαρμοσμένων πάντα στους κινδύνους μεταβλητότητας».

Ισχυρή σχέση ρίσκου – απόδοσης

Ο Gabriele Magotti, Partner & Chief Investment Officer της Invel Real Estate, δήλωσε πως «η Νότια Ευρώπη εξακολουθεί να προσφέρει ιδιαίτερα ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, με ισχυρή σχέση ρίσκου-απόδοσης. Αυτές οι ευκαιρίες τροφοδοτούνται από τις διαρθρωτικές ανισορροπίες προσφοράς και ζήτησης, τις διαφοροποιήσεις που δημιουργούνται στις αγορές και τη συνεχιζόμενη ανάγκη για ευέλικτες λύσεις κεφαλαίου, στοιχεία που αναδεικνύουν άμεσα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Invel. Από την πρώτη φάση συγκέντρωσης κεφαλαίων του Fund έως σήμερα, έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο σε κλάδους με ελκυστικά θεμελιώδη μεγέθη προσφοράς και ζήτησης, κυρίως μέσα από off-market συναλλαγές δομημένες ώστε να προσφέρουν ισχυρές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Η Invel συνδυάζει την ευελιξία ενός τοπικού επενδυτή με την πειθαρχία και τη θεσμική προσέγγιση ενός διεθνούς διαχειριστή κεφαλαίων, δημιουργώντας μια ισχυρή επενδυτική πλατφόρμα που συνεχίζει να τροφοδοτεί μια σημαντική δεξαμενή ευκαιριών για τους επενδυτές μας».