 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(6) "Travel"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(6) "Travel"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Κεφαλογιάννη: Ανοίγουμε μια νέα σελίδα στην επικοινωνία και την ψηφιακή προβολή της χώρας

Το νέο VisitGreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσίασε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη

Τουρισμός 29.06.2026, 16:06
Σχολιάστε
Κεφαλογιάννη: Ανοίγουμε μια νέα σελίδα στην επικοινωνία και την ψηφιακή προβολή της χώρας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το νέο VisitGreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσίασε σήμερα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης στην Αθήνα.

Κεφαλογιάννη: Νέα σελίδα στην προβολή της χώρας

«Σήμερα παρουσιάζουμε ένα έργο που ανοίγει μια νέα σελίδα στην επικοινωνία και την ψηφιακή προβολή της χώρας μας. Μια νέα προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προβάλλει διεθνώς την τουριστική της ταυτότητα και συνομιλεί με τους επισκέπτες της μέσα από τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας» τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη και συμπλήρωσε: «Το μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Ελλάδας αποκτά πλέον μια νέα ψηφιακή διάσταση, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο την αυθεντικότητα, την ποιότητα και τον πλούτο των εμπειριών που προσφέρει η χώρα μας».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός Τουρισμού, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δεν αφορά απλώς τη δημιουργία ενός νέου ιστότοπου. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που συνδέει την πληροφορία, τον πολιτισμό, την τεχνολογία και την εμπειρία του επισκέπτη. Το έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναπτύσσεται μέσα από τρεις βασικούς άξονες.

Οι τρεις άξονες

Ο πρώτος είναι ο Ψηφιακός Τουριστικός Χάρτης. Συγκεκριμένα, μέσα από εκτεταμένη καταγραφή, οργάνωση και τεκμηρίωση του τουριστικού αποθέματος της χώρας δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο εργαλείο που συγκεντρώνει φυσικούς, πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα αξιοποιείται από το υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, υποστηρίζοντας τον καλύτερο σχεδιασμό, την προβολή και τη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε προορισμού.

Ο δεύτερος άξονας είναι το Ψηφιακό Αποθετήριο και το Ψηφιακό Διαδραστικό Μουσείο Τουρισμού. Για πρώτη φορά οργανώθηκε, ψηφιοποιήθηκε και τεκμηριώθηκε ένας ιδιαίτερα μεγάλος όγκος ιστορικού και οπτικοακουστικού υλικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Με τον τρόπο αυτό, ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τουρισμού διασώζεται και γίνεται πλέον προσβάσιμο στους πολίτες, στους ερευνητές και στις επόμενες γενιές.

Ο τρίτος και σημαντικότερος άξονας είναι ο πλήρης ανασχεδιασμός του VisitGreece και η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής εμπειρίας μέσα από το νέο website και το VisitGreece app.

Νέο ψηφιακό περιεχόμενο

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου, η επίσημη τουριστική πύλη της Ελλάδας και η νέα εφαρμογή θα συνοδεύουν τον ταξιδιώτη σε κάθε στάδιο του ταξιδιού του. Από την πρώτη στιγμή που θα αναζητήσει έμπνευση για τον επόμενο προορισμό του, μέχρι τον σχεδιασμό της διαδρομής του, την ανακάλυψη εμπειριών, την περιήγησή του στην Ελλάδα και τη διατήρηση της σχέσης του με την Ελλάδα και μετά την επιστροφή του.

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε και οργανώθηκε ένα εντελώς νέο ψηφιακό περιεχόμενο, με εκτεταμένη παραγωγή και επιμέλεια κειμένων, φωτογραφιών και οπτικοακουστικού υλικού υψηλής ποιότητας.

Παράλληλα, το νέο VisitGreece αξιοποιεί τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Οι επισκέπτες θα μπορούν να συνομιλούν με ψηφιακούς βοηθούς, να λαμβάνουν προσωποποιημένες προτάσεις, να οργανώνουν το ταξίδι τους και να ενημερώνονται άμεσα μέσα από μια εμπειρία φυσικής και ανθρώπινης επικοινωνίας» ανέφερε η κυρία Κεφαλογιάννη.

Προσέθεσε επίσης ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται σε καταλύτη αλλαγών για ολόκληρη την ταξιδιωτική βιομηχανία. «Μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες του επισκέπτη, ώστε να σχεδιάζουμε ακόμη πιο αποτελεσματικές πολιτικές και δράσεις προβολής.Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την ElevenLabs, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον χώρο της φωνητικής Τεχνητής Νοημοσύνης» υπογράμμισε.

Το νέο VisitGreece

Μέσα από το νέο VisitGreece, η τεχνολογία αυτή έρχεται σε άμεση επαφή με το ευρύ κοινό, προσφέροντας φυσική συνομιλία, πολυγλωσσική επικοινωνία και μια νέα εμπειρία ενημέρωσης και εξυπηρέτησης, πιο άμεση, πιο ανθρώπινη και περισσότερο εξατομικευμένη.

Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για ολόκληρο το οικοσύστημα του ελληνικού τουρισμού: για τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τις τοπικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του κλάδου.

«Με το νέο VisitGreece παρουσιάζουμε τον νέο ψηφιακό πρεσβευτή της Ελλάδας. Ένα εργαλείο που εμπνέει, ενημερώνει, καθοδηγεί και φέρνει τη χώρα μας πιο κοντά σε κάθε ταξιδιώτη, όπου κι αν βρίσκεται» σημείωσε η κυρία Κεφαλογιάννη.

Η υπουργός ευχαρίστησε τη Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής του ΕΟΤ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και κάθε άνθρωπο που εργάστηκε με αφοσίωση για να γίνει αυτό το έργο πραγματικότητα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωαγορές
Apple: Στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ινδίας – Καταγγέλλει «copy-paste» στην έρευνα
Business

Ινδία vs Apple: Η μεγάλη μάχη για τις πρακτικές του App Store
Alpha Trust: Με ποσοστό 96,95% η Alpha Bank
Τράπεζες

Alpha Bank: Με ποσοστό 96,95% στην Alpha Trust
Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία
Economy

Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία
Ελληνικός τουρισμός: Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη
Τουρισμός

Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού
Νότια Κορέα: Ανακοινώθηκαν επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ στη Νότια Κορέα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Attica Stores: Η IPO που αλλάζει τους κανόνες των εισαγωγών στο Euronext Athens
Business

Τα ρεκόρ και οι καινοτομίες που έφερε η IPO της Attica Stores

Η δημόσια εγγραφή της Attica Stores συγκέντρωσε περισσότερους από 4.000 επενδυτές – Το καινοτόμο μοντέλο της διάθεσης μετοχών χωρίς αύξηση κεφαλαίου

Γιώργος Μανέττας
ΚΕΦΙΜ: Οι Ελληνες θα εργαστούν 179 ημέρες για φόρους και εισφορές το 2026
Economy

Φόροι και εισφορές «τρώνε» τα εισοδήματα 6 μηνών

Στην 9η θέση της Ευρώπης η Ελλάδα στους φόρους - Τι δείχνει νέα μελέτη του ΚΕΦΙΜ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
90η ΔΕΘ: Μέτρα για τους μικρομεσαίους σχεδιάζει το Μαξίμου
Economy

Με το βλέμμα στους μικρομεσαίους το «καλάθι» της ΔΕΘ

Τα σενάρια για μέτρα στην 90η ΔΕΘ - Αλλαγές στη φορολογία των ΜμΕ, στο τέλος επιτηδεύματος και στην προκαταβολή φόρου

Ντίνος Σιωμόπουλος
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει τον Τραμπ – Δεν μπορεί να αποπέμψει τη διοικήτρια της Fed Λίζα Κουκ
World

«Φρένο» στον Λευκό Οίκο – Η ανεξαρτησία της Fed βγαίνει νικήτρια

Στις ΗΠΑ, η απόφαση-ορόσημο του Ανώτατου Δικαστηρίου προστατεύει την ανεξαρτησία της Federal Reserve και περιορίζει τις εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ

Νατάσα Σινιώρη
Νόμος Κατσέλη: Τα άτοκα δάνεια και η πιθανή επόμενη μάχη
Economy

Τα άτοκα δάνεια του ν. Κατσέλη και η πιθανή επόμενη μάχη

Ο Νόμος Κατσέλη περιλαμβάνει και οφειλέτες που μένουν εκτός της τελευταίας ρύθμισης με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου

Αγης Μάρκου
Ελληνικά νοικοκυριά: Αυξήθηκε 23% ο πλούτος αλλά η σύγκλιση αργεί
Economy

Ανεβαίνει ο πλούτος των νοικοκυριών, αλλά η σύγκλιση δεν ήρθε…

Ο πλούτος για τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα με την ΕΚΤ ανήλθε στα 117.936 ευρώ – Παραμένει χαμηλότερος από τα επίπεδα προ της οικονομικής ύφεσης

Αναστάσιος Μαντικίδης
Sephora: Εισάγει «ήσυχες ώρες» στα καταστήματα για μια πιο ήρεμη εμπειρία αγορών
Business

Καταστήματα... εκκλησίες: Η Sephora αλλάζει το shopping

Η Sephora εφαρμόζει παγκοσμίως τις «ήσυχες ώρες», δημιουργώντας ένα πιο ήρεμο και συμπεριληπτικό περιβάλλον αγορών για όλους τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Εξοχική κατοικία: Θησαυρό σε Κρήτη και Ιόνιο αναζητούν οι ξένοι επενδυτές
Ακίνητα

Θησαυρό στην Ελλάδα αναζητούν οι ξένοι - Οι περιοχές «μαγνήτες»

Γιατί εκτινάχθηκε το ενδιαφέρον για εξοχική κατοικία - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη
Τουρισμός

Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

Νέες ευκαιρίες πέρα από τους παραδοσιακούς προορισμούς για τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τουρισμός

Αντέχει στις αναταράξεις ο τουρισμός – Οι προορισμοί που σπάνε τα κοντέρ

Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις - Ποιες περιοχές της χώρας «ξεχωρίζουν»

Λάμπρος Καραγεώργος
Καλαμάτα: Επενδύσεις άνω των 125 εκατ. και στόχος οι 700.000 επιβάτες έως το 2030
Τουρισμός

Το αεροδρόμιο Καλαμάτας αλλάζει πίστα: Ο στόχος των 700.000 επιβατών

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα εξυπηρετεί 31 απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δρομολογίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Τη Δευτέρα η παρουσίαση του νέου VisitGreece.gr
Τουρισμός

Έρχεται το νέο VisitGreece.gr - Τι θα προσφέρει

Το νέο VisitGreece.gr αποτελεί την επίσημη διαδικτυακή πύλη προώθησης του ελληνικού τουρισμού 

ΕΤΑΔ: Στην Meccanica Group το «Ξενία Κομοτηνής» για 40 χρόνια
Τουρισμός

ΕΤΑΔ: Στην Meccanica Group το «Ξενία Κομοτηνής» για 40 χρόνια

Ένα ακόμη εμβληματικό ακίνητο αποκτά νέα αναπτυξιακή προοπτική, ενισχύοντας τη στρατηγική της ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση ιστορικών ακινήτων με μακροχρόνιο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα

Όμιλος Λάμψα: Αναβαθμίζει τον ορεινό τουρισμό – Το στοίχημα του Elatos Resort και τα κέρδη του 2025
Τουρισμός

Από τη Μεγάλη Βρετανία στα βουνά της Φωκίδας - Το στοίχημα της Λάμψα

Μετά τα ξενοδοχεία πόλης, ο όμιλος Λάμψα φιλοδοξεί να διαμορφώσει νέα πρότυπα φιλοξενίας και στον ορεινό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ: Οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό αποφεύγουν το εσωτερικό
Τουρισμός

Οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό αποφεύγουν το εσωτερικό (πίνακες)

Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ καταγράφει νέο ρεκόρ δαπανών από τους Έλληνες στο εξωτερικό και προτίμηση στο city break στην Ευρώπη, από τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωαγορές

Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρακολουθώντας πόσο εύθραυστη είναι η προσωρινή συμφωνία αποκλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Apple: Στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ινδίας – Καταγγέλλει «copy-paste» στην έρευνα
Business

Ινδία vs Apple: Η μεγάλη μάχη για τις πρακτικές του App Store

Η Apple ανεβάζει τους τόνους στην Ινδία, κατηγορώντας την αρχή ανταγωνισμού για αντιγραφή των ισχυρισμών αντιπάλων και αμφισβητώντας ευθέως την έρευνα για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Alpha Trust: Με ποσοστό 96,95% η Alpha Bank
Τράπεζες

Alpha Bank: Με ποσοστό 96,95% στην Alpha Trust

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση για τη διαγραφή των μετοχών της Alpha Trust από το Χρηματιστήριο

Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία
Economy

Απογραφή ασανσέρ: Τελευταία ευκαιρία

Εκπνέει η προθεσμία για την απογραφή ασανσέρ - Πού γίνεται και πόσο κοστίζει

Ελληνικός τουρισμός: Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη
Τουρισμός

Βρετανοί και Αμερικανοί οδηγούν την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

Νέες ευκαιρίες πέρα από τους παραδοσιακούς προορισμούς για τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Νότια Κορέα: Ανακοινώθηκαν επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Επενδύσεις 576 δισ. δολ. για παραγωγή επεξεργαστών ΑΙ στη Νότια Κορέα

Οι επενδύσεις από τη Samsung και την SK Hynix αφορούν στην κατασκευή δύο νέων μονάδων παραγωγής μικροτσίπ η καθεμία στη νοτιοδυτική περιοχή της Νότιας Κορέας

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Στο 5,26% ανέβηκε η έμμεση συμμετοχή της Capital Group
Business

Στο 5,26% ανέβηκε η έμμεση συμμετοχή της Capital Group στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία κατέχει πλέον έμμεσα 19,09 εκατ. δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 362,86 εκατ. στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

ΕTEπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις και στην Ελλάδα
Βιομηχανία

Τριπλασιάζει η ΕΤΕπ τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα

ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης σημείωσε ότι οι συνθήκες ασφαλείας στην Ευρώπη έχουν μεταβληθεί ριζικά

AKTOR: Πρόταση στη Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS – Σε συζητήσεις για το FSRU της Κορίνθου
Business

1+1 deal AKTOR - Motor Oil - Για κυκλική οικονομία και FSRU

Ο Όμιλος AKTOR υπέβαλε πρόταση εξαγοράς του 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS - Επιβεβαιώνει τις συζητήσεις για το FSRU «Διώρυγα GAS»

Ενισχύσεις: Καταβολή de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής
AGRO

Καταβολή de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

Το συνολικό ποσό για τις ενισχύσεις ανέρχεται σε 29.523.270,25 ευρώ

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας με έμφαση στον IMEC
Economy

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας - Ινδίας με έμφαση στον IMEC

Σημαντική πρωτοβουλία για το παγκόσμιο εμπόριο, τις ενεργειακές ροές και την ψηφιακή συνδεσιμότητα ο IMEC, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει τον Τραμπ – Δεν μπορεί να αποπέμψει τη διοικήτρια της Fed Λίζα Κουκ
World

«Φρένο» στον Λευκό Οίκο – Η ανεξαρτησία της Fed βγαίνει νικήτρια

Στις ΗΠΑ, η απόφαση-ορόσημο του Ανώτατου Δικαστηρίου προστατεύει την ανεξαρτησία της Federal Reserve και περιορίζει τις εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ

Νατάσα Σινιώρη
Πετρέλαιο: Τιμές κοντά στα προπολεμικά επίπεδα αλλά και κίνδυνος νέας ανόδου
Commodities

Το πετρέλαιο κοντά στα προπολεμικά επίπεδα - Υπαρκτός ο κίνδυνος νέας ανόδου

Η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ δεν φαίνεται να ανακάμπτει γρήγορα στα προπολεμικά επίπεδα, καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν ασαφείς όρους εκεχειρίας

Δημήτρης Σταμούλης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Motor Oil, Coca Cola και τράπεζες ανέβασαν τον Γενικό Δείκτη
Xρηματιστήριο Αθηνών

Motor Oil, Coca Cola και τράπεζες ανέβασαν το ΧΑ

Με κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας λάβει σημαντική ώθηση τόσο από τον τραπεζικό κλάδο όσο και από τις Coca Cola και Motor Oil

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καφούνης: Απαιτείται άμεση νομοθετική ρύθμιση για τα πυρόπληκτα δάνεια
Business

Καφούνης: Επείγει ρύθμιση για τα πυρόπληκτα δάνεια

Η επίλυση του ζητήματος δεν αποτελεί μόνον πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά κι αναπτυξιακή επιλογή, τονίζει ο Σταύρος Καφούνης

Wall Street: Επανέρχονται οι αγοραστές στον κλάδο της τεχνολογίας
Wall Street

Ανοδικά η Wall Street, επανέρχονται οι αγοραστές στον κλάδο της τεχνολογίας

Πρωταγωνιστής στη Wall Street ο τεχνολογικός κλάδος - Εντυπωσιακή άνοδος 23% για την Comcast

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies