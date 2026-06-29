Κεφαλογιάννη: Ανοίγουμε μια νέα σελίδα στην επικοινωνία και την ψηφιακή προβολή της χώρας

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Το νέο VisitGreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσίασε σήμερα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης στην Αθήνα.

Κεφαλογιάννη: Νέα σελίδα στην προβολή της χώρας

«Σήμερα παρουσιάζουμε ένα έργο που ανοίγει μια νέα σελίδα στην επικοινωνία και την ψηφιακή προβολή της χώρας μας. Μια νέα προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προβάλλει διεθνώς την τουριστική της ταυτότητα και συνομιλεί με τους επισκέπτες της μέσα από τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας» τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη και συμπλήρωσε: «Το μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Ελλάδας αποκτά πλέον μια νέα ψηφιακή διάσταση, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο την αυθεντικότητα, την ποιότητα και τον πλούτο των εμπειριών που προσφέρει η χώρα μας».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός Τουρισμού, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δεν αφορά απλώς τη δημιουργία ενός νέου ιστότοπου. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που συνδέει την πληροφορία, τον πολιτισμό, την τεχνολογία και την εμπειρία του επισκέπτη. Το έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναπτύσσεται μέσα από τρεις βασικούς άξονες.

Οι τρεις άξονες

Ο πρώτος είναι ο Ψηφιακός Τουριστικός Χάρτης. Συγκεκριμένα, μέσα από εκτεταμένη καταγραφή, οργάνωση και τεκμηρίωση του τουριστικού αποθέματος της χώρας δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο εργαλείο που συγκεντρώνει φυσικούς, πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα αξιοποιείται από το υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, υποστηρίζοντας τον καλύτερο σχεδιασμό, την προβολή και τη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε προορισμού.

Ο δεύτερος άξονας είναι το Ψηφιακό Αποθετήριο και το Ψηφιακό Διαδραστικό Μουσείο Τουρισμού. Για πρώτη φορά οργανώθηκε, ψηφιοποιήθηκε και τεκμηριώθηκε ένας ιδιαίτερα μεγάλος όγκος ιστορικού και οπτικοακουστικού υλικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Με τον τρόπο αυτό, ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού τουρισμού διασώζεται και γίνεται πλέον προσβάσιμο στους πολίτες, στους ερευνητές και στις επόμενες γενιές.

Ο τρίτος και σημαντικότερος άξονας είναι ο πλήρης ανασχεδιασμός του VisitGreece και η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής εμπειρίας μέσα από το νέο website και το VisitGreece app.

Νέο ψηφιακό περιεχόμενο

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου, η επίσημη τουριστική πύλη της Ελλάδας και η νέα εφαρμογή θα συνοδεύουν τον ταξιδιώτη σε κάθε στάδιο του ταξιδιού του. Από την πρώτη στιγμή που θα αναζητήσει έμπνευση για τον επόμενο προορισμό του, μέχρι τον σχεδιασμό της διαδρομής του, την ανακάλυψη εμπειριών, την περιήγησή του στην Ελλάδα και τη διατήρηση της σχέσης του με την Ελλάδα και μετά την επιστροφή του.

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε και οργανώθηκε ένα εντελώς νέο ψηφιακό περιεχόμενο, με εκτεταμένη παραγωγή και επιμέλεια κειμένων, φωτογραφιών και οπτικοακουστικού υλικού υψηλής ποιότητας.

Παράλληλα, το νέο VisitGreece αξιοποιεί τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Οι επισκέπτες θα μπορούν να συνομιλούν με ψηφιακούς βοηθούς, να λαμβάνουν προσωποποιημένες προτάσεις, να οργανώνουν το ταξίδι τους και να ενημερώνονται άμεσα μέσα από μια εμπειρία φυσικής και ανθρώπινης επικοινωνίας» ανέφερε η κυρία Κεφαλογιάννη.

Προσέθεσε επίσης ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται σε καταλύτη αλλαγών για ολόκληρη την ταξιδιωτική βιομηχανία. «Μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες του επισκέπτη, ώστε να σχεδιάζουμε ακόμη πιο αποτελεσματικές πολιτικές και δράσεις προβολής.Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την ElevenLabs, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον χώρο της φωνητικής Τεχνητής Νοημοσύνης» υπογράμμισε.

Το νέο VisitGreece

Μέσα από το νέο VisitGreece, η τεχνολογία αυτή έρχεται σε άμεση επαφή με το ευρύ κοινό, προσφέροντας φυσική συνομιλία, πολυγλωσσική επικοινωνία και μια νέα εμπειρία ενημέρωσης και εξυπηρέτησης, πιο άμεση, πιο ανθρώπινη και περισσότερο εξατομικευμένη.

Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για ολόκληρο το οικοσύστημα του ελληνικού τουρισμού: για τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τις τοπικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του κλάδου.

«Με το νέο VisitGreece παρουσιάζουμε τον νέο ψηφιακό πρεσβευτή της Ελλάδας. Ένα εργαλείο που εμπνέει, ενημερώνει, καθοδηγεί και φέρνει τη χώρα μας πιο κοντά σε κάθε ταξιδιώτη, όπου κι αν βρίσκεται» σημείωσε η κυρία Κεφαλογιάννη.

Η υπουργός ευχαρίστησε τη Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής του ΕΟΤ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και κάθε άνθρωπο που εργάστηκε με αφοσίωση για να γίνει αυτό το έργο πραγματικότητα.