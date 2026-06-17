Norsk Hydro: Κλείνει δύο εργοστάσια αλουμινίου στις ΗΠΑ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο κλείσιμο δύο εργοστασίων αλουμινίου στις Ηνωμένες Πολιτείες εντός του επόμενου έτους, θα προχωρήσει η νορβηγική πολυεθνική Norsk Hydro και μια απο τις μεγαλύτερες εταιρείες αλουμινίου στον κόσμο. Η απόφαση επηρεάζει συνολικά 350 εργαζόμενους στην Καλιφόρνια και τη Λουιζιάνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι δραστηριότητες στο City of Industry (Καλιφόρνια) θα ολοκληρωθούν την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ θα συνεχιστεί περιορισμένη δραστηριότητα μέχρι το πρώτο τρίμηνο του έτους. Οι δραστηριότητες στο Delhi (Λουιζιάνα) θα ολοκληρωθούν την 1η Απριλίου 2027, και θα ακολουθήσει μια περίοδος σταδιακής παύσης λειτουργίας έως το τρίτο τρίμηνο του 2027.

Οπως αναφέρεται, και οι δύο εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν χαμηλή αξιοποίηση της παραγωγικής τους ικανότητας και απαιτούν σημαντικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις για να ανταποκριθούν στα λειτουργικά πρότυπα. Το κλείσιμο των δύο εγκαταστάσεων αποσκοπεί στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης θέσης της Hydro στις ΗΠΑ, μέσω της βελτιστοποίησης του λειτουργικού της αποτυπώματος και της εστίασης των επενδύσεων εκεί όπου μπορούν να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση.

Οι μονάδες απασχολούν συνολικά περίπου 350 άτομα. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για τη συζήτηση των πακέτων μετάβασης και την παροχή υποστήριξης, ενώ οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να υποβάλουν αιτήσεις για κενές θέσεις εργασίας σε άλλες τοποθεσίες της Βόρειας Αμερικής.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια για τους επηρεαζόμενους πελάτες, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αναδιάρθρωσης και μεταφοράς της παραγωγής σε άλλες εγκαταστάσεις της Hydro στη Βόρεια Αμερική. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2027.

Με ιστορία που αρχίζει το 1905, η Hydro είναι μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα του αλουμινίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απασχολεί 32.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 140 τοποθεσίες και 40 χώρες.

Η νορβηγική εταιρεία διαθέτει και διαχειριζεται διάφορες επιχειρήσεις , πραγματοποιώμντας επενδύσεις με βάση τους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω των επιχειρήσεών της, η Hydro δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της αγοράς, όπως το αλουμίνιο, η ενέργεια, η ανακύκλωση μετάλλων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι μπαταρίες.