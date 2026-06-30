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Δυτική Ελλάδα: Προγραμματική σύμβαση για την ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας

Στη Δυτική Ελλάδα η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της αγροτικής οικονομίας

AGRO 30.06.2026, 10:35
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Δυτική Ελλάδα: Προγραμματική σύμβαση για την ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας
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Ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της δακοκτονίας και την προστασία της ελαιοπαραγωγής στη Δυτική Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέας Φίλιας, και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Καθηγητής Σπυρίδων Μάμαλης, παρουσία του Αντιπροέδρου του Οργανισμού Παναγιώτη Χατζηνικολάου, στελεχών, ερευνητών και επιστημονικών συνεργατών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και μελών ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με το οποίο η Περιφέρεια διατηρεί στενή και συστηματική συνεργασία.

Η ψηφιακή αναβάθμιση του εθνικού προγράμματος δακοκτονίας στη Δυτική Ελλάδα περιλαμβάνει χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας για τα έτη 2026-2027

Η Προγραμματική Σύμβαση αφορά το έργο «Ψηφιακή αναβάθμιση και βελτιστοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας για τα έτη 2026-2027». Στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας, η ενίσχυση της ποιότητας και της ποσότητας των ελαιοκομικών προϊόντων και η προστασία ενός από τους σημαντικότερους παραγωγικούς κλάδους της Δυτικής Ελλάδας.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία

Το έργο εισάγει στην πράξη τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας, Διαδικτύου των Πραγμάτων — IoT, Τεχνητής Νοημοσύνης, τηλεμετρίας, γεωχωρικών συστημάτων και ψηφιακών χαρτών, με σκοπό την έγκαιρη παρακολούθηση του δακοπληθυσμού, τη διαφάνεια στην εφαρμογή των ψεκασμών και τη στοχευμένη λήψη αποφάσεων.

Μέσω των νέων ψηφιακών εργαλείων, οι επόπτες και οι τομεάρχες δακοκτονίας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο κρίσιμα δεδομένα, να εντοπίζουν τις περιοχές αυξημένου κινδύνου, να ελέγχουν την κάλυψη των ψεκασμών και να λαμβάνουν πιο έγκαιρες και τεκμηριωμένες αποφάσεις. Παράλληλα, προβλέπονται εκπαιδεύσεις, ενημερωτικές δράσεις, τεχνική υποστήριξη και διάχυση των αποτελεσμάτων προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της αγροτικής οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας. Η αντιμετώπιση του δάκου δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα φυτοπροστασίας, αλλά κρίσιμος παράγοντας για το εισόδημα των παραγωγών, την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, την ανταγωνιστικότητα της τοπικής παραγωγής και τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.

«Σήμερα κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για να περάσει η δακοκτονία στη νέα εποχή. Η ελαιοκαλλιέργεια είναι ένας από τους πιο κρίσιμους κλάδους της αγροτικής οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας και οφείλουμε να στηρίξουμε τους παραγωγούς με σύγχρονα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά εργαλεία. Με τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αξιοποιούμε την επιστημονική γνώση, την τεχνολογία και την εμπειρία πεδίου, ώστε το πρόγραμμα δακοκτονίας να γίνει πιο στοχευμένο, πιο διαφανές και πιο αποδοτικό», δήλωσε σχετικά ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας.

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