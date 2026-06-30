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Λαγκάρντ: Η αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο δεν ήταν «αύξηση ασφαλείας»

Η Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα προβλέπει υψηλότερους βασικούς και δομικούς πληθωρισμούς για φέτος και το επόμενο έτος, με τον πληθωρισμό να επιστρέφει στον στόχο το τελευταίο τρίμηνο του 2027 είπε η Λαγκάρντ

World 30.06.2026, 21:05
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Λαγκάρντ: Η αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ τον Ιούνιο δεν ήταν «αύξηση ασφαλείας»
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Στις προβλέψεις της τράπεζας βασίστηκε η απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια αυτόν τον μήνα και όχι σε μια προληπτική ενέργεια για τη διαχείριση των κινδύνων ανεξέλεγκτης αύξησης του πληθωρισμού, δήλωσε τη Δευτέρα η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ.

«Κάποιοι χαρακτήρισαν την αύξηση των επιτοκίων μας νωρίτερα αυτόν τον μήνα ως “αύξηση ασφαλείας”. Αυτή δεν είναι μια ακριβής περιγραφή», δήλωσε η Λαγκάρντ κατά την έναρξη του φόρουμ κεντρικών τραπεζών της ΕΚΤ στη Σίντρα της Πορτογαλίας, αναφέρει η Wall Street Journal.

«Η αύξησή μας στα επιτόκια ήταν δικαιολογημένη σε κάθε σενάριο που εξετάστηκε», πρόσθεσε. «Τίποτα από όσα έχουμε παρατηρήσει έκτοτε δεν έχει θέσει υπό αμφισβήτηση αυτήν την αξιολόγηση».

Τα σχόλια ενίσχυσαν τα λόγια της Λαγκάρντ στη συνεδρίαση πολιτικής της ΕΚΤ νωρίτερα τον Ιούνιο, όταν η τράπεζα αύξησε το βασικό της επιτόκιο για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια, κατά ένα τέταρτο της μονάδας, στο 2,25%.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έκριναν ότι η πρόσφατη αύξηση των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν και οι επιπτώσεις του στον πληθωρισμό ήταν πολύ σημαντικές για να αγνοηθούν. Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ από τον Μάρτιο.

Η τράπεζα δημοσίευσε νέες μακροοικονομικές προβλέψεις σε εκείνη τη συνάντηση, προβλέποντας υψηλότερο γενικό και δομικό πληθωρισμό, με τον πληθωρισμό να επιστρέφει εντός στόχων  μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2027. Η διατήρηση των επιτοκίων θα είχε αφήσει τον πληθωρισμό πάνω από το 2% και το 2028, δήλωσε η Λαγκάρντ.

Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες ήδη υποχωρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, μειώθηκαν απότομα μετά τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Την τελευταία εβδομάδα, οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν στα προπολεμικά τους επίπεδα, ενισχύοντας την προηγούμενη συζήτηση μεταξύ των οικονομολόγων σχετικά με το εάν η ΕΚΤ αυστηροποίησε την πολιτική της πολύ γρήγορα.

ΕΚΤ

Η Λαγκάρντ βασίζεται στα δεδομένα της ΕΚΤ

«Αυτή ήταν μια απόφαση που βασίστηκε σε αυτά που είδαμε μπροστά μας. Και η ικανότητά μας να την λαμβάνουμε με σιγουριά, σε ένα περιβάλλον σημαντικής αβεβαιότητας, είναι προϊόν ετών επένδυσης στα δεδομένα μας, τους δείκτες μας και τις προβλέψεις μας», δήλωσε η Λαγκάρντ.

Οι προβλέψεις της τράπεζας έχουν βελτιωθεί από τη μετάβαση σε πιο λεπτομερείς προβλέψεις για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, δήλωσε η Λαγκάρντ, προσθέτοντας ότι τα σφάλματα πρόβλεψης από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή ήταν πολύ μικρά.

Ορισμένοι παρατηρητές επέκριναν την ΕΚΤ για την πολύ αργή δράση της μετά την έναρξη της απότομης αύξησης του πληθωρισμού το 2022-23, η οποία τελικά έφερε τα επιτόκια σε ιστορικά υψηλά.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε επίσης ότι η τράπεζα έχει γίνει πιο ανθεκτική στα σοκ και ότι εργαλεία όπως το Μέσο Προστασίας Μεταφοράς της επιτρέπουν να προστατεύεται από απροσδόκητες αυξήσεις στο κόστος δανεισμού σε μεμονωμένες χώρες της ευρωζώνης.

Αυτή η ανθεκτικότητα σημαίνει επίσης ότι η ΕΚΤ μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό χωρίς την ανησυχία ότι η ίδια η σύσφιξη θα γίνει πηγή οικονομικού άγχους, σημείωσε.

«Ενώ είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουμε σοκ που ωθούν τον πληθωρισμό μακριά από τον στόχο, η ανθεκτικότητα που έχει χτίσει η Ευρώπη σημαίνει ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία μας είναι πιο περιορισμένες. Επομένως, ενδέχεται να βρισκόμαστε συχνότερα σε μια ενδιάμεση ζώνη, μεταξύ των σοκ που μπορούμε να εξετάσουμε και εκείνων στα οποία πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά», πρόσθεσε.

Η τράπεζα δεν χρειάζεται επίσης να κάνει σύνθετες προβλέψεις, τονίζοντας αντ’ αυτού την προσέγγισή της που εξαρτάται από τα δεδομένα, σε κάθε συνάντηση. Σε περιόδους αβεβαιότητας, οι προβλέψεις χάνουν την αξία τους, σημείωσε η Λαγκάρντ.

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