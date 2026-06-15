Πιερρακάκης στην ΕΚΤ: Κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την ψηφιακή χρηματοδότηση και το tokenization

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Την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει τις πρωτοβουλίες της στον τομέα της ψηφιακής χρηματοδότησης και να διαμορφώσει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για το tokenization χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ομόλογα και καταθέσεις, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε θεματική συζήτηση στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φρανκφούρτη.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτρέψει έναν νέο κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς, καθώς τα κράτη-μέλη κινούνται σήμερα με διαφορετικές ταχύτητες στην αναγνώριση και αξιοποίηση των ψηφιακών χρηματοοικονομικών εργαλείων και των tokenized περιουσιακών στοιχείων.

Πιερρακάκης και κοινή ευρωπαική δράση

Όπως επισήμανε, απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, με κοινό λεξιλόγιο και ενιαία στρατηγική κατεύθυνση, ώστε η ψηφιακή χρηματοδότηση να ενταχθεί στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, σημείωσε πως η Ένωση χρειάζεται ένα σαφές και φιλόδοξο όραμα για το μέλλον των χρηματοπιστωτικών αγορών, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων μεγάλων οικονομιών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει σε ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Ο Υπουργός προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να παραμείνει στάσιμη σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ταχύτατα, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς εξελίξεις, μεταξύ των οποίων και η ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς των stablecoins στις ΗΠΑ, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επιτάχυνσης των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στη σημασία της κυβερνοασφάλειας, την οποία χαρακτήρισε ολοένα και πιο κρίσιμο παράγοντα στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε ότι η δημόσια συζήτηση μπορεί σήμερα να επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο, όμως σε λίγους μήνες το ενδιαφέρον ενδέχεται να έχει μετατοπιστεί, γεγονός που δείχνει ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στις επιμέρους τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά να δει τη μεγάλη εικόνα.

«Το δέντρο και το δάσος»

«Αν επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM), σημαίνει ότι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι είναι κρίσιμο η Ευρώπη να αποκτήσει τον έλεγχο και την κυριότητα των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών, καθώς το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε στην κατοχή μας την υποδομή αυτού του τομέα. Δεν πρόκειται μόνο για ένα οικονομικό ζήτημα. Πρόκειται και για ζήτημα κυριαρχίας, αλλά και για ζήτημα ανάπτυξης καινοτομιών πάνω σε αυτή», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην tokenization, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για μια νέα κατηγορία επενδυτικών προϊόντων, αλλά για ένα νέο επίπεδο χρηματοοικονομικής υποδομής που αναμένεται να μετασχηματίσει τον τρόπο λειτουργίας των αγορών. Καθώς θα αναπτύσσονται τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, η ζήτηση για υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεις θα αυξάνεται αναπόφευκτα, με τα κράτη να καλούνται να συμμετάσχουν όχι μόνο για λόγους καινοτομίας, αλλά επειδή οι ίδιες οι αγορές θα απαιτούν τη διαθεσιμότητα περιουσιακών στοιχείων μηδενικού κινδύνου σε μορφή tokens.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τέλος ότι η κοινή προσέγγιση που έχει διαμορφωθεί στο Eurogroup, υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και η συμφωνία σε ένα κοινό λεξιλόγιο, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος.