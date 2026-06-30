Ορμούζ: Αυξάνεται η κυκλοφορία στα Στενά, καθώς υπερδεξαμενόπλοια πλέουν στον Περσικό Κόλπο

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Για πρώτη φορά από τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε πλοία στην πλωτή οδό αυξήθηκε η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, με περισσότερους φορείς εκμετάλλευσης να στέλνουν δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο.

Περίπου 24 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, καθώς και πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, διέσχισαν το στενό και προς τις δύο κατευθύνσεις τη Δευτέρα, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Οι κινήσεις των πλοίων μέσω της πλωτής οδού είχαν μειωθεί μετά την αρχική επίθεση σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων την Πέμπτη, σημειώνει το Bloomberg.

Τα δεξαμενόπλοια που λειτουργούν από ιδιωτικές εταιρείες κυριάρχησαν ανάμεσα σε αυτά που έπλεαν προς τον Περσικό Κόλπο, ενώ ένα υπερδεξαμενόπλοιο με σημαία Σαουδικής Αραβίας επανεμφανίστηκε στον κόλπο αφού διέσχισε τα στενά με τον αναμεταδότη του απενεργοποιημένο. Συνολικά, τα πλοία μπορούν να χωρέσουν έως και 9 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και οι κινήσεις τους δείχνουν την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πλοιοκτητών για τη διέλευση από την πλωτή οδό.

Παύση επιθέσεων σηματοδοτεί πλόες μέσω Ορμούζ

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν μετά τις επιθέσεις στα πλοία, προτού συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών αυτή την εβδομάδα. Εφοπλιστές, έμποροι και παγκόσμιοι επενδυτές παρακολουθούν την επανείσοδο των δεξαμενόπλοιων στον κόλπο, κάτι που θα ήταν κρίσιμο για τους περιφερειακούς παραγωγούς ώστε να επανεκκινήσουν την παραγωγή.

Μεταξύ αυτών που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο, τρία υπερδεξαμενόπλοια που διαχειρίζεται η Sinokor της Νότιας Κορέας έπλευσαν άδεια, ενώ έδωσαν ανοιχτά σήματα ότι κινούνταν κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Ένα Suezmax με σημαία Νήσων Μάρσαλ, που ανήκει σε ελληνική εταιρεία, έστειλε επίσης σήμα από τον κόλπο, αφού προηγουμένως είχε μεταδώσει την τοποθεσία του στον Κόλπο του Ομάν στις 27 Ιουνίου, υποδηλώνοντας ότι διέσχισε με τον αναμεταδότη του απενεργοποιημένο.

Το Nisalah, ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου που ελέγχεται από την Εθνική Ναυτιλιακή Εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, γνωστή ως Bahri, πραγματοποίησε εισερχόμενη διέλευση. Το άδειο υπερδεξαμενόπλοιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ανοικτά του Ρας Τανούρα, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας.