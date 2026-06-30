Nespresso Hellas: Διψήφια ανάπτυξη για έκτη χρονιά – Στο +17% οι πωλήσεις το 2025

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Για έκτη διαδοχική χρονιά η Nespresso Hellas κατέγραψε διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, στο +17% σε σχέση με το 2024 και κατά 133% σε σύγκριση με το 2019, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία στην ελληνική αγορά.

Η επίδοση αυτή αναδεικνύει την προσήλωση της εταιρείας στην ποιότητα και την εμπειρία του Έλληνα καταναλωτή. Η Nespresso επενδύει διαρκώς στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με επίκεντρο την εξυπηρέτηση του πελάτη, ενώ παράλληλα διευρύνει το δίκτυο λιανικής της, ενσωματώνοντας πρακτικές που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Παράλληλα, η Nespresso Hellas ενισχύει τον ρόλο της ως περιφερειακό hub για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαχειριζόμενη αγορές όπως η Κύπρος, η Σερβία, η Κροατία, η Σλοβενία και η Βουλγαρία.

Η θέση της Nespresso Hellas

Όπως επισημαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, η συνεχής καινοτομία σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς τα μέλη της εταιρείας, η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων με νέα καταστήματα, αλλά και με τη βελτιστοποιημένη εμπειρία άμεσης παράδοσης των online παραγγελιών επέτρεψαν στην εταιρεία να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική και να μεγαλώσει τον κύκλο εργασιών.

Οι πωλήσεις άγγιξαν τα 61,2 εκατ. ευρώ (2024: 52.195.565). Κατά την χρήση 2025 προέκυψαν κέρδη μετά από φόρους που ανήλθαν σε 1.507.826 (2024: 1.400.522). Οι συνολικές αποσβέσεις των ενσωμάτων περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν σε 650.074 (2024: 590.594) των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης ανήλθαν σε 1.267.335 (2024: 1.203.951) το δε χρηματοοικονομικό κόστος (έξοδα – έσοδα) σε 127.213 (2024: 45.927). Το Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό ανήλθε στην παρούσα χρήση σε 8.827.085 (31.12.2024: 9.456.508). Περιλαμβάνονται δε και περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 6.174.613 (31.12.2024: 6.748.579).

Το 2025 έκλεισε με 199 εργαζόμενους, αυξημένους κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο Αντώνης Αυγερόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Nespresso Hellas SA, δήλωσε: «Τα θετικά αποτελέσματα είναι απόρροια της σταθερής στρατηγικής, του πάθους της ομάδας και φυσικά της εμπιστοσύνης που δείχνει στη Nespresso ο Έλληνας καταναλωτής. Η δέσμευση στην ποιότητα και την καινοτομία, επιτρέπουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών με τον πελάτη πάντα στο επίκεντρο. Κοιτάζοντας προς το 2026, είμαστε αισιόδοξοι. Βελτιώνουμε ακόμα περισσότερο τη διαθεσιμότητα του καφέ Nespresso, με νέα καταστήματα και πιο άμεσους τρόπους παράδοσης. Τέλος, είμαστε περήφανοι που λανσάραμε παγκοσμίως τη νέα κάψουλα Athens Freddo, εξάγοντας έτσι τον ελληνικό τρόπο απόλαυσης του κρύου καφέ στις Nespresso Boutiques όλου του κόσμου.

Οι προοπτικές του 2026

Η προοπτική της Nespresso Hellas για το 2026 προσανατολίζεται στην αύξηση της πελατειακής της βάσης, στην αυξητική εξέλιξη των πωλήσεων της νέας τεχνολογίας Vertuo όπως και των πωλήσεων καφέ, με πολλαπλά καινοτόμα προϊόντα.

Στόχος είναι η αύξηση τζίρου να προκύψει από όλα τα κανάλια πωλήσεων (Boutiques, eCommerce, Ξενοδοχεία, Γραφεία, τηλεφωνικό κέντρο), βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ενδεικτικό είναι πως το δίκτυο έχει 13 Nespresso Boutiques με νέα σημεία στο River West (2025), ενώ αναμένεται να ανοίξει το 14ο κατάστημά της μέσα στο 2026 στο Ηράκλειο Κρήτης.