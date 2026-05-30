Καφές: Πώς έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση

World 30.05.2026, 15:57
Σχολιάστε
Καφές: Πώς έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης
Επιμέλεια Αρχοντία Κάτσουρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Φανταστείτε να έχετε ξυπνήσει νωρίς στο Λονδίνο και αυτό που χρειάζεστε είναι ένας καφές. Και πως έναν από τους καλύτερους θα τον βρείτε σε ένα υπαίθριο καρότσι σε ιταλικό στιλ. Η τιμή του όμως είναι λίγο… αλμυρή για καφέ στο χέρι: 5 λίρες. Ή σχεδόν 6 ευρώ.

Αλλά ο καφές είναι πραγματικά καλός. Υψηλής ποιότητας Arabica. Και παρασκευάζεται σε ακριβή μηχανή. Αλλά για έναν παγωμένο λάτε θέλεις 5,20 ευρώ, για έναν λάτε 4,7 ευρώ  και 4,50 ευρώ για έναν μικρό ν flat white.

Οι τιμές αυτές είναι υψηλές για τον μέσο Λονδρέζο. Αλλά είναι αυτές που πληρώνεις ακόμη και αν δεν είναι όλα τόσο «χειροποίητα». Είναι οι τιμές που έχει ο καφές ακόμη και στις μεγάλες αλυσίδες, που παραδοσιακά κρατούν πιο χαμηλά το κόστος.

Μια ακριβή αλυσίδα εφοδιασμού

Ο άντρας που εργάζεται στο ιταλικό καρότσι εξηγεί στο BBC ότι προσπαθεί να κρατά υπό έλεγχο τιμές. Αλλά επισημαίνει ότι «γίνεται όλο και πιο δύσκολο, επειδή κάθε μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει γίνει πιο ακριβό. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα πραγματικά σημαντικό ψυχολογικό όριο γύρω από αυτό το όριο των τεσσάρων λιρών».

Καφές

Ο καφές, κάποτε πολυτέλεια για πλούσιους σήμερα απόλαυση και συνήθεια για όλους, είναι πλέον κάτι περισσότερο από όλα αυτά. Είτε τον καταναλώνεις το πρωί, με παρέα, μόνος, στη βόλτα. Είναι ένας δείκτης του πληθωρισμού και του γεωπολιτικού χάους. Αλλά και των πολιτιστικών αναφορών που αλλάζουν. Δεν φαίνονται, αλλά είναι εκεί, μέσα στο φλιτζάνι.

Προβλήματα στη βιομηχανία

Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία του καφέ έχει βρεθεί σε δυσκολίες. Και αυτές επηρεάζουν δύο από τις πιο δημοφιλείς ποικιλίες. Arabica και Robusta.

Το ένα είναι η κλιματική αλλαγή. Μια σειρά από γεγονότα άμεσα συνδεδεμένα με το κλίμα ώθησαν τις τιμές προς τα πάνω. Και έφτασαν σε υψηλά πολλών δεκαετιών.

Στις αρχές του 2024, το Βιετνάμ υπέστη τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες, καθώς οι βροχοπτώσεις μειώθηκαν κατά 30%. Στα τέλη του 2025, ένας τυφώνας κατά τη συγκομιδή έπληξε και την παραγωγή. Και στη Βραζιλία, οι αγρότες εξακολουθούν να αγωνίζονται να ανακάμψουν από έναν σοβαρό παγετό το 2021 που κατέστρεψε την καλλιέργεια Arabica.

Κάπως έτσι, οι τιμές του Arabica ξεπέρασαν πέρυσι τα 4 δολάρια ανά λίβρα πράσινων κόκκων, από περίπου 1,20 δολάρια ιστορικά. Πλέον έχει σταθεροποιηθεί στα 3,08 δολάρια. Οι κόκκοι Robusta αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, φτάνοντας τα 2,59 δολάρια (1,92 λίρες) πριν σταθεροποιηθούν περίπου στα 1,56 δολάρια.

Σύμφωνα με την εταιρεία Lavazza, οι τιμές είναι απίθανο να μειωθούν σύντομα. «Δυστυχώς, πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον δύο χρόνια. Επειδή χρειαζόμαστε δύο μεγάλες καλλιέργειες από τη Βραζιλία και το Βιετνάμ, που θα μπορούσαν να φτάσουν στην αγορά και να δημιουργήσουν μια διαφορετική κατάσταση στην αγορά».

Και χρηματιστηριακά παιχνίδια

Το δεύτερο πρόβλημα είναι η κερδοσκοπία στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Κάθε πρωί στις 4:30 π.μ., χιλιάδες Βιετναμέζοι καλλιεργητές καφέ ελέγχουν τα smartphones τους για να δουν τις τιμές (και τις προβλεπόμενες μελλοντικές τιμές) των κόκκων robusta.

Το γραφείο της Υπηρεσίας Εξωτερικού Γεωργίας των ΗΠΑ στο Ανόι αναφέρει ότι με τις πληροφορίες τιμών τόσο εύκολα διαθέσιμες στο διαδίκτυο, πολλοί αγρότες επιλέγουν να αποθηκεύουν, αντί να πωλούν, τους κόκκους καφέ τους μετά τη συγκομιδή. Έχουν την ελπίδα ότι οι τιμές θα αυξηθούν περαιτέρω. Ουσιαστικά, παίζουν με τις αγορές.

Ελπίδες για μια πλούσια σοδειά

Η σοδειά του Ιουλίου στη Βραζιλία είναι το επόμενο σημείο καμπής. Ορισμένοι αναλυτές αναμένουν μια πλούσια σοδειά Arabica, η οποία θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Και ο καφές ίσως γίνει πιο οικονομικός.

Από την άλλη πλευρά, η προοπτική ενός φαινομένου «σούπερ» Ελ Νίνιο, που προβλέπεται το φθινόπωρο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αναταραχή.

Ο Τραμπ και οι δασμοί του

Ο καφές επίσης ήταν από τα προϊόντα που επλήγησαν περισσότερο από τους αμερικανικούς δασμούς. Οι δασμοί του προέδρου Τραμπ ήταν σαρωτικοί για τις χώρες του καφέ. Το Βιετνάμ επιβαρύνθηκε με 46%, η Ινδονησία με 32% και η Βραζιλία με 50%.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε χάος στις παγκόσμιες αγορές καφέ. Οι εξαγωγές από τη Βραζιλία προς τις ΗΠΑ έπεσαν απότομα, κάτω από το μισό. Και οι τιμές των κόκκων καφέ από χώρες με χαμηλότερους δασμούς (όπως η Κολομβία) αυξήθηκαν επίσης. Οι Αμερικανοί προμηθευτές έσπευσαν να εισαγάγουν.

Το κατάλαβαν και οι Αμερικανοί καταναλωτές στην τσέπη τους. Ο καβουρδισμένος καφές ανατιμήθηκε κατά 17%. Ο στιγμιαίος καφές αυξήθηκε σχεδόν κατά 25%. Ένα σακουλάκι αλεσμένου καβουρδισμένου καφέ κόστιζε 4,30 δολάρια το 2020. Έφτασε τα 6,32 δολάρια το 2024 και τώρα κοστίζει 9,61 δολάρια. Και οδεύει προς τα 10 δολάρια.

Καφές

Η οργή ήταν τόση στις ΗΠΑ, που ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επέτρεπε στους κόκκους καφέ να ξεφύγουν από τους σαρωτικούς δασμούς.

Και ο Ντόναλντ Τραμπ –ίσως- πήρε ένα μάθημα: όταν καταρρέουν οι εισαγωγές, οι τιμές εκτοξεύονται. Και ακόμη δεν έχουν πέσει…

Οι κίνδυνοι της ναυσιπλοΐας

Ο καφές επηρεάστηκε επίσης από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα πλοία που μεταφέρουν κόκκους καφέ από το Βιετνάμ στην Ευρώπη, πρέπει να κάνουν κύκλους γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής. Έτσι αποφεύγουν την απειλή των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Ένα ταξίδι περίπου 4.000 μίλια μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πριν από το 2024.

Επίσης, οι νέοι κανόνες της ΕΕ κατά της αποψίλωσης των δασών, που θα τεθούν σε ισχύ το 2026 και το 2027, έχουν επίσης αντίκτυπο. Οι Βιετναμέζοι και Βραζιλιάνοι προμηθευτές σύντομα θα πρέπει να παράσχουν τις συντεταγμένες GPS των φυτειών τους. Οι αξιωματούχοι της ΕΕ θα χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια δορυφορικές εικόνες για να ελέγξουν ότι οι κόκκοι δεν προέρχονται από γη που ήταν δάσος τα τελευταία πέντε χρόνια. Η πολιτική έχει επανειλημμένα αναβληθεί, αλλά το κόστος για τους αγρότες ήδη συσσωρεύεται.

Αλλά ο καφές έχει κατανάλωση –αυξημένη

Μέχρι στιγμής, οι καταναλωτές εξακολουθούν να πληρώνουν. Ο καφές έχει ζήτηση ανελαστική.

Η εταιρεία Lavazza λέει ότι δεν βλέπει «καμία σημαντική μείωση όσον αφορά τον όγκο στις πιο σημαντικές χώρες».

Σε μια εποχή υψηλότερων τιμών, λέει, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν «διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του καφέ». Και η προσφορά ολοένα και πιο μοντέρνων κρύων ροφημάτων. Ή να προσφέρεις υπηρεσίες εξειδικευμένες.

Όπως η κινεζική εταιρεία Luckin, που πλέον επεκτείνεται στις ΗΠΑ. Η εταιρεία γνωρίζει ακριβώς πότε τα τηλέφωνα των πελατών τους βρίσκονται εντός εμβέλειας καταστήματος. Ο καφές σερβίρεται εξατομικευμένος, επιτρέποντας στους πελάτες να επιλέγουν τα επίπεδα ζάχαρης και τις αναλογίες καφέ προς γάλα. Οι διαφορετικές συστάσεις που ενεργοποιούνται από τον ήλιο ή τη βροχή.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι υπάρχει ένα κοινό που αγαπά τον καφέ και είναι πρόθυμο να πληρώσει το επιπλέον κόστος.

Η εκτίμηση είναι ότι τιμές θα παραμείνουν σταθερές, ακόμη και αν οι συγκομιδές στη Βραζιλία και στο Βιετνάμ ομαλοποιηθούν και η τιμή του ωμού καφέ μειωθεί λίγο. Ο καφές των 6 ευρώ μάλλον ήρθε για να μείνει.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;
World

Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;
Πληθωρισμός: Η καταπολέμησή του θέτει εκ νέου υπό πίεση την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
World

Ο πληθωρισμός αυξάνει την πολιτική πίεση στις κεντρικές τράπεζες
Μαν (BoE): Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει
World

ΒοΕ: Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει
Gen Z: Είναι η γενιά που θα αναβιώσει τον κινηματογράφο;
World

Μπορεί η Gen Z να αναβιώσει τον κινηματογράφο;
Καφές: Πώς έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης
World

Πώς ο καφές έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης
Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας
World

Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α’ 3μηνου
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ακύρωσε» το sell in May το ΧΑ

Ισχυρός καταλύτης για την αγορά ήταν τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το α΄ τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα

Την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας ενισχύει η Mediterra μέσω mastihashops - Το στοίχημα του τουρισμού και οι στόχοι για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Economy

«Θυσίασαν» το Fuel Pass για να πάνε σούπερ μάρκετ

Τι δείχνει η ακτινογραφία των 2,5 εκατ. αιτήσεων για το Fuel Pass

Αθανασία Ακρίβου
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Συντάξεις χηρείας: Επισπεύδεται η λύση στο πρόβλημα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις συντάξεις χηρείας

Με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνησης φέρνει παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
Ferrari: Αλλάζει τα δεδομένα με νέο ηλεκτρικό μοντέλο – Σε ποιους αγοραστές απευθύνεται
Ηλεκτροκίνηση

To πενταθέσιο της Ferrari δεν είναι «iphone σε ρόδες»

Μερίδιο στην «πίτα» της ηλεκτροκίνησης θέλει να αποκτήσει η Ferrari

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από World
Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;
World

Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;

Τα δυτικά πλοία πιθανότατα θα διστάσουν να πλεύσουν μέσω του Ορμούζ εάν παραμείνει υπό τον de facto έλεγχο του Ιράν

Μαν (BoE): Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει
World

ΒοΕ: Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BοE) έχει δεχτεί αυξανόμενη πίεση τα τελευταία χρόνια, αφού δυσκολεύεται να διατηρήσει τον πληθωρισμό στη Βρετανία κοντά στον στόχο του 2%

Gen Z: Είναι η γενιά που θα αναβιώσει τον κινηματογράφο;
World

Μπορεί η Gen Z να αναβιώσει τον κινηματογράφο;

Η Gen Z δεν πηγαίνει μόνο σινεμά, αλλά οδηγεί και στην αύξηση των εισπράξεων στη συνολική εμπειρία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καφές: Πώς έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης
World

Πώς ο καφές έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση

Αρχοντία Κάτσουρα
Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας
World

Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας

Η οικογένεια Puig θα παρέμενε μέτοχος ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις με την Estée Lauder είχαν στεφθεί με επιτυχία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ιδιωτική πίστη: Αυξάνονται οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές
World

Ιδιωτική πίστη: Αυξάνονται οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές

Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές στην ιδιωτική πίστη αυξήθηκαν στο χειρότερο επίπεδό τους από το 2022

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό
World

Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό

Συνεδριάζει το Σάββατο η κεντρική τράπεζα της Ινδίας

Latest News
Αγίου Πνεύματος: Στο 5% η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι
Κοινωνία

Αγίου Πνεύματος: Στο 5% η πτώση στην κίνηση σε σχέση με πέρυσι

Ακρίβεια και Πανελλαδικές «φρενάρουν» τα ταξίδια για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;
World

Πετρέλαιο: Θα επιστρέψουν οι εξαγωγές μέσω Ορμούζ στα προηγούμενα επίπεδα;

Τα δυτικά πλοία πιθανότατα θα διστάσουν να πλεύσουν μέσω του Ορμούζ εάν παραμείνει υπό τον de facto έλεγχο του Ιράν

Πληθωρισμός: Η καταπολέμησή του θέτει εκ νέου υπό πίεση την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
World

Ο πληθωρισμός αυξάνει την πολιτική πίεση στις κεντρικές τράπεζες

Η απώλεια της ανεξαρτησίας ενδέχεται να δυσχεράνει τον έλεγχο του πληθωρισμού

Οικονομική δικαιοσύνη: Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;
Επικαιρότητα

Οικονομική δικαιοσύνη: Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Σε νέα έρευνα, το 80,4% χαρακτηρίζει την Ελλάδα άδικη χώρα, το 81,9% θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών

Μαν (BoE): Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει
World

ΒοΕ: Η «καλή τύχη» της εποχής του χαμηλού πληθωρισμού έχει παρέλθει

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BοE) έχει δεχτεί αυξανόμενη πίεση τα τελευταία χρόνια, αφού δυσκολεύεται να διατηρήσει τον πληθωρισμό στη Βρετανία κοντά στον στόχο του 2%

Gen Z: Είναι η γενιά που θα αναβιώσει τον κινηματογράφο;
World

Μπορεί η Gen Z να αναβιώσει τον κινηματογράφο;

Η Gen Z δεν πηγαίνει μόνο σινεμά, αλλά οδηγεί και στην αύξηση των εισπράξεων στη συνολική εμπειρία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Καφές: Πώς έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης
World

Πώς ο καφές έπεσε θύμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση

Αρχοντία Κάτσουρα
Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας
World

Marc Puig: «Η εταιρεία δεν πωλείται» τονίζει ο επιχειρηματίας

Η οικογένεια Puig θα παρέμενε μέτοχος ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις με την Estée Lauder είχαν στεφθεί με επιτυχία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Πώς διευρύνει το ψηφιακό αποτύπωμα του γιουάν
Crypto

Τα σχέδια του Πεκίνου για το ψηφιακό γιουάν - Πώς θα διευρυνθεί η χρήση του

Το Πεκίνο στοχεύει στο να αυξήσει τη χρήση του ψηφιακού γιουάν - Η δέσμη μέτρων της POBC

Τζούλη Καλημέρη
Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ
Business

Η σαρωτική επέλαση των Shein - Temu και ο γρίφος των 3 ευρώ

Στο τέλος του 2025, ο όγκος των μικροπακέτων από Shein και Temu είχε φθάσει κοντά στα 5,9 δισεκατομμύρια τεμάχια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για το επίδομα παιδιού - Η διαδικασία

Holiday Exodus Peaks as Thousands Leave Athens
English Edition

Holiday Exodus Peaks as Thousands Leave Athens

Ports, airports and intercity transport hubs are experiencing heavy traffic as travelers head away for the long weekend, with passenger numbers and booking rates reaching exceptionally high levels

Ιδιωτική πίστη: Αυξάνονται οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές
World

Ιδιωτική πίστη: Αυξάνονται οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές

Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές στην ιδιωτική πίστη αυξήθηκαν στο χειρότερο επίπεδό τους από το 2022

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά
Κόσμος

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ μετά την «αφωνία» από την πλευρά των ΗΠΑ

Φύλλια Πολίτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»
Κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός»

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies