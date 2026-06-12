OT FORUM: Coca-Cola Τρία Έψιλον και Nespresso Hellas επενδύουν σε ανάπτυξη, καινοτομία και ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ελλάδα

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Μέσα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών αναταράξεων, ενεργειακών προκλήσεων και ταχύτατων αλλαγών στις καταναλωτικές συνήθειες, οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές τους και να επενδύσουν στο μέλλον. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που ανέδειξαν ο General Manager της Coca-Cola Τρία Έψιλον Svetoslav Atanasov και ο CEO της Nespresso Hellas Αντώνης Αυγερόπουλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους στο 7ο OT FORUM. Την συζήτηση συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Γιώργος Μανέττας, Αθανασίου Ακρίβου και Αλέξανδρος Κλώσσας.

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Η επενδυτική στρατηγική της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα

Ο κ. Atanasov υπογράμμισε τη σταθερή επενδυτική στρατηγική της Coca-Cola, αναφέροντας ότι η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα σε επένδυση 20 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου για νέα γραμμή παραγωγής PET, η οποία διπλασιάζει την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας. Παράλληλα, ανακοίνωσε επένδυση 31 εκατ. ευρώ στο κέντρο διανομής της Αθήνας, που εξυπηρετεί περίπου το 45% της ελληνικής αγοράς.

Συνολικές επενδύσεις και στρατηγικό όραμα ανάπτυξης

Συνολικά, όπως σημείωσε, οι επενδύσεις της εταιρείας τα τελευταία πέντε χρόνια σε υποδομές, ψηφιοποίηση και ανάπτυξη της αγοράς ανέρχονται σε 180 εκατ. ευρώ. «Η ανάπτυξη ξεκινά από το όραμά μας να είμαστε ο 24/7 συνεργάτης ποτών για τους πελάτες μας. Πιστεύουμε στην ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν», τόνισε.

Στο DNA της Nespresso η καινοτομία

Από την πλευρά του, ο κ. Αυγερόπουλος απέδωσε τη διαχρονική επιτυχία της Nespresso σε δύο βασικούς πυλώνες: τους ανθρώπους και την καινοτομία. Όπως ανέφερε, η καινοτομία βρίσκεται στο DNA της εταιρείας από την ίδρυσή της, έχοντας αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζεται, διατίθεται και καταναλώνεται ο καφές.

Η κουλτούρα της καινοτομίας και η επιχειρηματική εξέλιξη

«Η κουλτούρα καινοτομίας είναι εκείνη που επιτρέπει σε μια εταιρεία να εντοπίζει ευκαιρίες νωρίτερα από την αγορά και να εξελίσσεται συνεχώς. Το μεγάλο στοίχημα είναι να διατηρείς αυτή τη νοοτροπία ακόμη και όταν η εταιρεία μεγαλώνει», σημείωσε.

Κλιματική αλλαγή και βιωσιμότητα στην παραγωγή καφέ

Αναφερόμενος στις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, ο CEO της Nespresso Hellas στάθηκε ιδιαίτερα στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στην παραγωγή καφέ.

Όπως είπε, οι μεγάλες εταιρείες οφείλουν να επενδύουν στις χώρες προέλευσης και να στηρίζουν τους παραγωγούς, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της πρώτης ύλης στο μέλλον.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο ανάπτυξης

Παράλληλα, χαρακτήρισε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια τεράστια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, καθώς μπορεί να απελευθερώσει πόρους από εσωτερικές διαδικασίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας και να τους κατευθύνει προς τον καταναλωτή και την αγορά.

Ευελιξία, δεδομένα και ψηφιακός μετασχηματισμός στην Coca-Cola

Ο κ. Atanasov στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ευελιξίας απέναντι στις κρίσεις και στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές ανάγκες.

Όπως εξήγησε, η συνεχής εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων, η στενή συνεργασία με τους πελάτες και η αξιοποίηση δεδομένων μέσω ψηφιακών εργαλείων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Εξατομίκευση και ανάπτυξη μέσω ψηφιακών εργαλείων

«Η ψηφιοποίηση μάς επιτρέπει να προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις στους συνεργάτες μας, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς και κάθε σημείου πώλησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη των ανθρώπων και των οργανωτικών δεξιοτήτων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία.

Η εξέλιξη των καταναλωτικών συνηθειών

Σχολιάζοντας τις αλλαγές στις καταναλωτικές συμπεριφορές, επισήμανε ότι η ανάπτυξη δεν προέρχεται μόνο από νέα προϊόντα αλλά και από την ανανέωση υφιστάμενων κατηγοριών μέσω νέων συσκευασιών, διαφορετικών τιμολογιακών επιλογών και καινοτόμων προωθητικών ενεργειών.

Η νέα εμπειρία καφέ στην Ελλάδα

Από την πλευρά της Nespresso, ο κ. Αυγερόπουλος περιέγραψε τη ραγδαία εξέλιξη των συνηθειών κατανάλωσης καφέ στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, η αγορά έχει μεταβεί από τις απλές επιλογές ελληνικού ή στιγμιαίου καφέ σε μια πολυδιάστατη εμπειρία με espresso, freddo, εναλλακτικά γάλατα και εξατομικευμένες γεύσεις.

Καινοτομία προϊόντων και το σύστημα Vertuo

Μάλιστα, ανέδειξε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύστημα Vertuo της Nespresso, το οποίο επιτρέπει την παρασκευή freddo στο σπίτι με μία μόνο κάψουλα, καθώς και την ανάπτυξη ειδικού κωδικού προϊόντος για freddo, ο οποίος πλέον διατίθεται σε όλες τις αγορές της Nespresso παγκοσμίως.

Επόμενα βήματα και στρατηγική ανάπτυξης στην Ελλάδα

Η συζήτηση έκλεισε με αναφορά στα επόμενα βήματα των δύο εταιρειών στην Ελλάδα.

Ο κ. Atanasov παρουσίασε το σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα της Coca-Cola HBC στη χώρα, επισημαίνοντας ότι η συνολική συνεισφορά της εταιρείας στην ελληνική οικονομία ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ μαζί με τους συνεργάτες της στηρίζει περισσότερες από 50.700 θέσεις εργασίας σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Φυσική και ψηφιακή ανάπτυξη της Nespresso

Ο κ. Αυγερόπουλος αποκάλυψε ότι η ανάπτυξη της Nespresso θα κινηθεί τα επόμενα χρόνια σε δύο παράλληλους άξονες: τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο. Στα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνονται το άνοιγμα νέας boutique στην Κρήτη, η αναβάθμιση υφιστάμενων καταστημάτων και η περαιτέρω ανάπτυξη ψηφιακών καναλιών εξυπηρέτησης, με στόχο μεγαλύτερη προσβασιμότητα και καλύτερη εμπειρία για τον καταναλωτή.

Η επόμενη μέρα της ανάπτυξης

Το κοινό συμπέρασμα των δύο στελεχών ήταν σαφές: σε μια περίοδο έντονων μεταβολών, οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην καινοτομία, στους ανθρώπους και στην τεχνολογία είναι εκείνες που θα διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα της ανάπτυξης.