Qualco: Τα νέα προϊόντα με όχημα το ΑΙ και οι νέες συνεργασίες

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Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα ακόμη προϊόν για την Qualco. Είναι ο άξονας πάνω στον οποίο χτίζει την επόμενη φάση της ανάπτυξής της. Το μήνυμα αυτό έστειλε η διοίκηση του ομίλου κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων, παρουσιάζοντας τη στρατηγική ανάπτυξης της σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα.

Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιη ότι οι στόχοι για το 2026 παραμένουν απολύτως εφικτοί παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις διεθνείς αγορές.

Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η Qualco απέκτησε επτά νέους διεθνείς πελάτες, με τους τέσσερις να προέρχονται από τη Μέση Ανατολή.

Νέα ανοίγματα εκτός συνόρων για την Qualco

«Συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε σε νέες αγορές, σε νέα προϊόντα και σε νέες πλατφόρμες», ανέφερε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος. Όπως εξήγησε, η εταιρεία ενισχύει διαρκώς την παρουσία της δίπλα σε θεσμικούς πελάτες στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, επενδύοντας στις τεχνολογικές υποδομές που, όπως είπε, θα αποτελέσουν τη βάση δημιουργίας αξίας για την επόμενη δεκαετία.

Ο ίδιος επέμεινε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Qualco εισέρχεται στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έχοντας ήδη ένα πλεονέκτημα που χτίστηκε τα τελευταία 25 χρόνια. Ιδιόκτητα δεδομένα, αλγόριθμοι, ρυθμιζόμενες ροές εργασίας και εφαρμογές που λειτουργούν ήδη σε απαιτητικά θεσμικά περιβάλλοντα αποτελούν, σύμφωνα με τον ίδιο, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται πλέον οι νέες λύσεις AI.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί μια μελλοντική φιλοδοξία. Είναι μια παρούσα πραγματικότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αμετάβλητο το quidance για το 2026

Την ίδια στιγμή, ο κ. Τσακαλώτος επανέλαβε ότι η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητες τις προβλέψεις της για τα έσοδα και την κερδοφορία του 2026, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον. Παίρνοντας τη σκυτάλη, ο διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του ομίλου Μίλτος Γεωργαντζής αποκάλυψε ότι μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η Qualco απέκτησε επτά νέους διεθνείς πελάτες, με τους τέσσερις να προέρχονται από τη Μέση Ανατολή.

Η Qualco έχει ήδη λανσάρει το MX Studio, μια πλατφόρμα μηχανικής μάθησης που επιτρέπει σε οργανισμούς να οργανώνουν δεδομένα και να πραγματοποιούν αναλύσεις με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως είπε, η εμπορική δραστηριότητα του ομίλου όχι μόνο δεν επιβραδύνθηκε αλλά συνέχισε να ενισχύεται. Ταυτόχρονα, η εταιρεία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην Ασία. Ήδη έχουν επιλεγεί εμπορικοί συνεργάτες στην Καμπότζη και στην Ινδονησία, αγορές στις οποίες η διοίκηση βλέπει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Τρεις νέες πλατφόρμες στην πρώτη γραμμή

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργατζή, η Qualco έχει ήδη λανσάρει το MX Studio, μια πλατφόρμα μηχανικής μάθησης που επιτρέπει σε οργανισμούς να οργανώνουν δεδομένα και να πραγματοποιούν αναλύσεις με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.

Μέσα στους επόμενους μήνες θα ακολουθήσει το Agentic AI Studio, μέσω του οποίου οι πελάτες θα μπορούν να δημιουργούν αυτόματα AI agents και να ενσωματώνουν ψηφιακούς βοηθούς στις επιχειρησιακές τους διαδικασίες. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργαντζή, η ανταπόκριση της αγοράς είναι ήδη ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται το εμπορικό λανσάρισμα του Agently, της νέας AI πλατφόρμας διαχείρισης απαιτήσεων, η οποία βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία.

Η διοίκηση της Qualco ανέφερε ακόμη ότι περίπου οι μισές ομάδες ανάπτυξης λογισμικού χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία AI στην καθημερινή τους εργασία

Η AI αλλάζει και τον ίδιο τον όμιλο Qualco

Η διοίκηση της Qualco ανέφερε ακόμη ότι περίπου οι μισές ομάδες ανάπτυξης λογισμικού χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία AI στην καθημερινή τους εργασία, με στόχο το ποσοστό αυτό να φτάσει στο 90% μέχρι το τέλος του 2026.

Όπως εκτίμησε ο Μίλτος Γεωργαντζής, η εκτεταμένη αξιοποίηση της AI στην παραγωγή λογισμικού θα μεταβάλει αισθητά τον τρόπο λειτουργίας του ομίλου, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ισχυρότερη κερδοφορία από το 2027. «Το πρώτο εξάμηνο έφερε νέους πελάτες κυρίως στο εξωτερικό και δημιουργεί τις βάσεις για βαθύτερες στρατηγικές συνεργασίες», ανέφερε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Qualco βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει για το 2026.

Να σημειωθεί πως στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,045 Ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) για τη χρήση 2025.