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Ralph Lauren: Το «αμερικανικό όνειρο» που απογειώνει τις πωλήσεις στην Κίνα

Η Ralph Lauren καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο στην κινεζική αγορά, προσελκύοντας μια νέα γενιά καταναλωτών που αναζητά κύρος χωρίς τις υπέρογκες τιμές της παραδοσιακής πολυτέλειας

Business 30.06.2026, 15:29
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Ralph Lauren: Το «αμερικανικό όνειρο» που απογειώνει τις πωλήσεις στην Κίνα
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Οι βιτρίνες της Ralph Lauren στη Σαγκάη γεμίζουν ολοένα και περισσότερο με νεότερους καταναλωτές που δεν αγοράζουν απλώς ρούχα, αλλά επενδύουν σε έναν τρόπο ζωής.

Την ώρα που η αγορά ειδών πολυτελείας στην Κίνα συνεχίζει να κινείται με χαμηλές ταχύτητες εξαιτίας της ασθενούς καταναλωτικής εμπιστοσύνης, της κρίσης στην αγορά ακινήτων και των ανησυχιών για τα εισοδήματα, ο αμερικανικός οίκος καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, αποδεικνύοντας ότι η στρατηγική του αποδίδει καρπούς.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων κατά 50% στην Κίνα το τελευταίο τρίμηνο, εξέλιξη που ξεχωρίζει σε μια αγορά όπου πολλοί μεγάλοι οίκοι πολυτελείας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με τη Bain, ο κινεζικός κλάδος της πολυτέλειας εισέρχεται το 2026 σε μια αργή φάση ανάκαμψης, έπειτα από αρκετά χρόνια στασιμότητας και υποχώρησης των πωλήσεων.

H Ralph Lauren και το στοίχημα της μακροπρόθεσμης παρουσίας

Με περίπου 250 καταστήματα στην Κίνα, η Ralph Lauren θεωρεί ότι η σημερινή της επιτυχία δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο αλλά αποτέλεσμα μιας πολυετούς στρατηγικής αναβάθμισης του brand.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Patrice Louvet, δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι οι ισχυρές επιδόσεις «δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός», αλλά προέρχονται από χρόνια επενδύσεων στην ενίσχυση της ταυτότητας της μάρκας και στην καλύτερη προσαρμογή της στις ανάγκες της κινεζικής αγοράς.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «βρισκόμαστε στην Κίνα όχι για να κερδίσουμε μόνο φέτος, αλλά για τα επόμενα 10 και 20 χρόνια, χτίζοντας τα κατάλληλα θεμέλια για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».

Από την υπερπολυτέλεια στην καλύτερη σχέση αξίας-τιμής

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επιτυχία της Ralph Lauren συνδέεται άμεσα με τη μεταβολή των προτιμήσεων των Κινέζων καταναλωτών. Καθώς η οικονομική αβεβαιότητα αυξάνεται, πολλοί περιορίζουν τις αγορές από τους ακριβότερους ευρωπαϊκούς οίκους και στρέφονται σε brands που προσφέρουν υψηλή ποιότητα με πιο προσιτές τιμές.

Η τιμολογιακή πολιτική της Ralph Lauren βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από κορυφαίους οίκους όπως οι Dior και Louis Vuitton.

Σύμφωνα με στοιχεία της Bernstein, οι τιμές των ειδών πολυτελείας αυξήθηκαν συνολικά κατά 36% την περίοδο 2020-2023, με πρωταγωνιστές τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους.

Στα καταστήματα της Ralph Lauren στην Κίνα, τα φορέματα πωλούνται συνήθως έναντι λίγων χιλιάδων γουάν, ενώ πολλά πουκάμισα κοστίζουν κάτω από 2.000 γουάν. Αντίθετα, αντίστοιχα προϊόντα της Dior ξεπερνούν συχνά τα 20.000 γουάν για ένα φόρεμα και τα 6.000 γουάν για ένα πουκάμισο.

Οι «συλλέκτες» που έγιναν οι καλύτεροι πρεσβευτές

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 23χρονου συλλέκτη Xiao Neng, ο οποίος έχει δαπανήσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δολάρια σε ρούχα Ralph Lauren μέσα στα τελευταία τέσσερα με πέντε χρόνια. Η συλλογή του είναι πλέον τόσο μεγάλη, ώστε έχει ανοίξει δύο καταστήματα vintage στο κέντρο της Σαγκάης, όπου μεταπωλεί μέρος της.

Όπως δήλωσε στο Reuters, η Ralph Lauren «προσφέρει στους ανθρώπους έναν τρόπο να αγγίξουν το αμερικανικό όνειρο μέσα από τα ρούχα της». Προσθέτει ότι το συγκεκριμένο όνειρο δεν αφορά αποκλειστικά τους Αμερικανούς, αλλά αποτελεί έναν τρόπο ζωής που μπορεί να υιοθετήσει και ο Κινέζος καταναλωτής.

Η Ralph Lauren προσφέρει στους ανθρώπους έναν τρόπο να αγγίξουν το αμερικανικό όνειρο μέσα από τα ρούχα της

Ο Neng τονίζει ότι «ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η εξαιρετική σχέση αξίας και τιμής», και εξηγεί πως η εικόνα του brand παραμένει υψηλού επιπέδου, ενώ οι τιμές του είναι σημαντικά πιο προσιτές από εκείνες των κορυφαίων οίκων πολυτελείας.

Η στρατηγική πίσω από την επιτυχία

Ο Jacques Roizen, συνιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Foresight Performance Partners στη Σαγκάη, εκτιμά ότι πολλοί Κινέζοι καταναλωτές απομακρύνονται από τα ακριβότερα brands, καθώς η εμπιστοσύνη τους στην οικονομία έχει περιοριστεί.

Όπως ανέφερε στο Reuters, αρκετοί θεωρούν πλέον ότι οίκοι όπως η Hermès υπερβαίνουν τις πραγματικές ανάγκες τους και πως η σχέση αξίας-τιμής δεν δικαιολογεί το κόστος.

Αντίθετα, εταιρείες όπως η Coach και η Ralph Lauren επωφελούνται από αυτή τη μεταστροφή της ζήτησης.

Προσθέτει ακόμα ότι η επίδοση της Ralph Lauren δεν μπορεί να αποδοθεί στην τύχη, καθώς η εταιρεία έχει εφαρμόσει μια σειρά από σωστές στρατηγικές κινήσεις, μεταξύ των οποίων η σταδιακή εγκατάλειψη των μεγάλων εκπτώσεων που χαρακτήριζαν παλαιότερα τις εμπορικές γιορτές.

Από την πλευρά του, ο Yann Bozec, ιδρυτής της YB Stratis και πρώην επικεφαλής της Coach στην Ασία, εξηγεί ότι η Ralph Lauren επένδυσε σημαντικά στην αναβάθμιση των καταστημάτων, στο μάρκετινγκ και σε μια στοχευμένη στρατηγική ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση σε μεγάλες πόλεις όπως η Σαγκάη, το Πεκίνο και το Τσενγκντού.

Όπως δήλωσε στο Reuters, η συγκέντρωση επενδύσεων σε συγκεκριμένες αγορές επιτρέπει στην εταιρεία να δημιουργεί ισχυρότερη αναγνωρισιμότητα και βαθύτερη σχέση με τους καταναλωτές, αντί να επιδιώκει ομοιόμορφη επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα.

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