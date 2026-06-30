Seanergy Maritime: Ξεκινά η δημόσια προσφορά για ομολογιακό δάνειο έως 100 εκατ. ευρώ

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Η Seanergy Maritime Holdings μπαίνει στη διαδικασία διάθεσης κοινού ομολογιακού δανείου, με την εταιρεία να ανακοινώνει ότι από τις 30 Ιουνίου 2026 το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό. Η έκδοση αφορά συνολικό ποσό έως 100 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο στόχο άντλησης 75 εκατ. ευρώ, διάρκεια πέντε ετών και έως 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία.

Η έκδοση έχει εγκριθεί με βάση το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τα ενημερωτικά δελτία, καθώς και τις σχετικές εθνικές διατάξεις, ενώ το ενημερωτικό δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμούς 2019/979 και 2019/980.

Η διάθεση των ομολογιών θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών της Euronext Athens. Οι ομολογίες θα καταχωριστούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.

Η Euronext Athens είχε ήδη εγκρίνει, κατά τη συνεδρίασή της στις 29 Ιουνίου 2026, την εισαγωγή των ομολογιών, υπό την αίρεση της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς. Δηλαδή, η τελική έναρξη της διαδικασίας εξαρτάται από την κάλυψη των προβλεπόμενων προϋποθέσεων και από το ενδιαφέρον της αγοράς.

Σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, στις 30 Ιουνίου 2026 δόθηκε η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση για τη διάθεσή του και την έναρξη της δημόσιας προσφοράς. Στις 3 Ιουλίου 2026 αναμένεται η ανακοίνωση του εύρους απόδοσης, ενώ η δημόσια προσφορά και η εγγραφή επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. ξεκινούν στις 6 Ιουλίου 2026 στις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος και ολοκληρώνονται στις 8 Ιουλίου 2026 στις 16:00.

Την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 8 Ιουλίου 2026, προβλέπεται η ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης, της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου. Στις 10 Ιουλίου 2026 ακολουθεί η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων, η έκδοση του ΚΟΔ και η παράδοση των ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στους λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης έχει τοποθετηθεί για τις 13 Ιουλίου 2026.

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία έχουν οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι, οι κύριοι ανάδοχοι και οι ανάδοχοι, μεταξύ των οποίων αναφέρονται η AXIA Ventures Group Ltd., η Τράπεζα Πειραιώς, η Crediabank, η Optima Bank, η Euroxx και η Pantelakis Χρηματιστηριακή. Το ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στους ιστότοπους της Euronext Athens, της εταιρείας και των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ παρέχεται και έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος στα δίκτυα καταστημάτων των αναδόχων.

Η εταιρεία τονίζει ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει ενδεικτικό και ενδέχεται να μεταβληθεί, καθώς εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες. Παράλληλα, προειδοποιεί τους επενδυτές ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουν σε επένδυση χωρίς προηγουμένως να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο περιγράφει τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη της τοποθέτησης στις ομολογίες.