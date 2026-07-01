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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές, βρήκε δυνάμεις για την άνοδο ο DAX

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,38% στις 639 μονάδες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 01.07.2026, 19:58
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές, βρήκε δυνάμεις για την άνοδο ο DAX
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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον γερμανικό DAX να διαφοροποιείται θετικά από τους υπόλοιπες δείκτες, με τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης τον Ιούνιο να ενισχύουν τις προσδοκίες για μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,38% στις 639 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,18% στις 10.478 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,18% στις 25.040 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,79% στις 8.337 μονάδες.

Θετικά λειτούργησαν οι δηλώσεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Pierre Wunsch, ότι τα επιχειρήματα υπέρ μιας ακόμη αύξησης των επιτοκίων «εξασθενούν». Σε συνέντευξή του στο Econostream ανέφερε, «αν υπάρξει κάποια έκπληξη στα στοιχεία για τον πληθωρισμό έως τη συνεδρίαση του Ιουλίου, είναι πιθανότερο να είναι προς την καθοδική κατεύθυνση». Οι πρόσφατες ανακοινώσεις για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) στη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία έδειξαν όλες υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Επίσης, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο, έναντι 3,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης υποχώρησε κατά 0,1%.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί την ενέργεια και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, εκτιμήθηκε ότι αυξήθηκε κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και κατά 2,2% σε ετήσια βάση.

Επίσης, η μεταποιητική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη συνέχισε να αναπτύσσεται τον Ιούνιο, αλλά με βραδύτερο ρυθμό, σύμφωνα με έκθεση της S&P Global. Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 51,4 μονάδες, παραμένοντας σε ζώνη ανάπτυξης, αλλά υποχωρώντας από τις 51,6 μονάδες του Μαΐου και καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Από την άλλη, η μεταποιητική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο επιδεινώθηκε ελαφρώς τον Ιούνιο, σύμφωνα με έκθεση της S&P Global. Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) διαμορφώθηκε στις 52,5 μονάδες, υποχωρώντας από τις 53,9 μονάδες του Μαΐου και ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις.

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