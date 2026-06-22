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Βρετανία: Η αγορά ομολόγων κάνει σενάρια για το υπουργείο Οικονομικών

Η αγορά ομολόγων εξετάζει τους υποψήφιους για την θέση του υπουργού Οικονομικών μετά την παραίτηση Στάρμερ

World 22.06.2026, 19:14
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Βρετανία: Η αγορά ομολόγων κάνει σενάρια για το υπουργείο Οικονομικών
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Μετά την παραίτηση Στάρμερ οι επενδυτές καταστρώνουν σενάρια για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας και τι θα σημαίνει αυτό για την αγορά ομολόγων.

Μεταξύ των υποψηφίων που συζητούνται, ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ θεωρείται ο πιο φιλικός προς την αγορά και πιθανότατα θα διατηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες που υπερασπίστηκε η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς σε περίπτωση απομάκρυνσής της. Από την άλλη πλευρά, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Bloomberg, ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ μπορεί να είναι ανοιχτός σε πιο γενναιόδωρο δανεισμό, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ανανεωμένης αναταραχής στην αγορά ομολόγων.

Άλλοι έχουν πει ότι ο Άντι Μπέρναμ μπορεί να επιλέξει την υπουργό Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ ή τον Τζον Χίλι, ο οποίος πρόσφατα παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Άμυνας. Ενώ λίγα είναι γνωστά για τις οικονομικές τους τάσεις, όποιος τελικά αναλάβει τα οικονομικά της Βρετανίας θα πρέπει να πλοηγηθεί σε μια αγορά ομολόγων που έχει γίνει ολοένα και πιο ανήσυχη για την προοπτική περισσότερων δαπανών.

«Η Στρίτινγκ είναι πιθανώς ένας από τους καλύτερους υποψηφίους και πιστεύω ότι θα η αγορά ομολόγων θα την αντιμετωπίσει σχετικά ευνοϊκά» σημειώνει ο Lloyd Harris στην Premier Miton.

Ενώ τα βρετανικά ομόλογα και η στερλίνα παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ασυγκίνητα από την παραίτηση του Στάρμερ, σημείωσαν άνοδο αφότου ο Στρίτινγκ έδωσε την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα του Μπέρναμ για την ηγεσία, μειώνοντας την πιθανότητα μιας παρατεταμένης προεκλογικής εκστρατείας.

«Ανησυχώ περισσότερο για την επιλογή του υπουργού Οικονομικών παρά για τον Μπέρναμ» τονίζει ο Jordan Rochester, επικεφαλής στρατηγικής του FICC για την EMEA στη Mizuho. «Πραγματικά αμφιβάλλω αν η Ριβς παραμείνει στη θέση του».

Η Ριβς έχει εμμείνει στους δημοσιονομικούς κανόνες της, μια δέσμευση για μείωση του χρέους του έθνους, καλύπτοντας παράλληλα τις καθημερινές κρατικές δαπάνες από φορολογικά έσοδα, καθησυχάζοντας τις αγορές μετά από χρόνια πολιτικής αστάθειας.

Έγιναν σήμα κατατεθέν της θητείας του Στάρμερ και οι επενδυτές απέρριψαν επανειλημμένα κάθε υπόδειξη ότι θα μπορούσαν να χαλαρώσουν, ωθώντας τον Μπέρναμ να αποκλείσει αλλαγές στο υπάρχον πλαίσιο.

Αν και η Ριβς πιέζει ιδιωτικά να παραμείνει ως υπουργός Οικονομικών ο Μπέρναμ πρόκειται να την αντικαταστήσει, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Επίθεση γοητείας

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς μειώθηκαν κατά πέντε μονάδες βάσης στο 4,80% στις 3:10 μ.μ. στο Λονδίνο, ενώ η λίρα ενισχύθηκε κατά 0,2% στα 1,3252 δολάρια.

«Σε αυτήν την περίοδο αλλαγής, η Ριβς ως Υπουργός Οικονομικών ήταν σχετικά σταθερή» εκιτμά η Τόνι Μίντοους, επικεφαλής επενδύσεων στην BRI Wealth Management. «Το να την αλλάξουμε τώρα με τον Μίλιμπαντ θα εισήγαγε αβεβαιότητα και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποδόσεις των χρυσών ομολόγων. Εάν συμβεί αυτή η αλλαγή, τότε ο Μπέρναμ και ο Μίλιμπαντ θα πρέπει να ξεκινήσουν μια επίθεση γοητείας με τους επενδυτές ομολόγων».

Οι επενδυτές βλέπουν τον Στρίτινγκ ως «πολύ πιο κεντρώο» από τον Μίλιμπαντ, αναφέρει ο Κρεγκ Ίντσς, επικεφαλής επιτοκίων και μετρητών στην Royal London Asset Management Ltd.

Ο Μπέρναμ μπορεί να ξαναγράψει το δημοσιονομικό εγχειρίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου εάν γίνει πρωθυπουργός

Οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες, αφού έφτασαν σε υψηλό 18 ετών τον περασμένο μήνα. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην ανησυχία ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα διατηρούσε την πληθωριστική πίεση υψηλή, αλλά η πολιτική αναταραχή στη Βρετανία ενισχύει την πίεση μετά την ήττα του Εργατικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές στις αρχές Μαΐου.

«Πολιτική Σύγχυση»

Σύμφωνα με τους Αλέξανδρο Ξενοφώντος και Κρίστοφερ Γκράνβιλ της TS Lombard, η επερχόμενη κυβέρνηση ενδέχεται να υιοθετήσει μια στρατηγική «πολιτικής σύγχυσης».

Η αναδιάρθρωση της οικονομίας με παράλληλη τήρηση του πλαισίου Ριβς θα είναι δύσκολη, είπαν, και η αλλαγή των κανόνων ή η χαλάρωσή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση του κόστους δανεισμού σε μια αγορά ομολόγων που εξακολουθεί να στοιχειώνεται από την κατάρρευση του 2022 που προκλήθηκε από τα μη χρηματοδοτούμενα σχέδια δαπανών της πρώην πρωθυπουργού Λιζ Τρας.

«Μια κυβέρνηση στο Μπέρναμ μπορεί επομένως να κατευθύνει μεγάλο μέρος της πολιτικής της ενέργειας σε τομείς με χαμηλότερη άμεση ευαισθησία στην αγορά: τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την τοπική αυτοδιοίκηση και την πολιτική της «εθνικής ανανέωσης», έγραψαν σε σημείωμα. «Αυτό θα άφηνε το δημοσιονομικό πλαίσιο σε γενικές γραμμές άθικτο, επιτρέποντας παράλληλα στην κυβέρνηση να διεκδικήσει μια ορατή ρήξη από τον Σταρμερισμό».

Μια άλλη επιλογή για την αύξηση των εσόδων για τον Μπέρναμ, τηρώντας παράλληλα τους δημοσιονομικούς κανόνες, θα ήταν η αύξηση των φόρων. Ο Μπέρναμ έχει δείξει προθυμία να εξετάσει την επιβολή υψηλότερων φόρων στους πλούσιους και δεν είναι σαφές εάν θα δεσμευτεί εκ νέου με τη δέσμευση του Εργατικού Κόμματος του 2024 να μην αυξήσει τον φόρο εισοδήματος, την εθνική ασφάλιση ή τον ΦΠΑ.

«Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σχετικά με την κατάσταση των οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου και τι είναι και τι δεν είναι δυνατό», τονίζει η Λόρεν βαν Μπιλιόν, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στην Allspring Global Investments.

«Ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο για την αύξηση των δαπανών – είτε πρόκειται για υποδομές είτε για κατανάλωση – θα ήταν βαθιά αντιδημοφιλές στην αγορά ομολόγων. Αυτό που θα ήθελα να δω είναι μια πιο μετρημένη προσέγγιση: αφιερώστε λίγο χρόνο για να σχεδιάσετε και να χαράξετε στρατηγική πριν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές».

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