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Abivax: Η γαλλική εταιρεία βιοτεχνολογίας εκτοξεύεται κατά 34% μετά από νέα δεδομένα για την πειραματική ιατρική

Νέα δεδομένα για το πειραματικό φάρμακο obefazimod της Abivax έδειξαν ότι οι κακοήθειες ήταν σύμφωνες με τα αναμενόμενα βασικά ποσοστά, στέλνοντας τις μετοχές σε απότομη άνοδο την Τρίτη.

World 01.07.2026, 06:15
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Abivax: Η γαλλική εταιρεία βιοτεχνολογίας εκτοξεύεται κατά 34% μετά από νέα δεδομένα για την πειραματική ιατρική
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Η δημοσίευση νέων δεδομένων για το κύριο φάρμακό της για τις παθήσεις του εντέρου εκτόξευσε τις μετοχές της γαλλικής βιοτεχνολογικής εταιρείας Abivax την Τρίτη, ανακτώντας τις μεγάλες απώλειες που είχε νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν η ίδια δοκιμή είχε κάνει τους επενδυτές να αμφισβητούν το μέλλον του φαρμάκου.

Η μετοχή της Abivax διαπραγματεύτηκε τελευταία φορά με άνοδο 34% στα 111,7 ευρώ. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την πτώση της κατά περίπου 44% στις 2 Ιουνίου, μετά από ένα σύνολο δεδομένων που έδειξε ότι υπήρχαν κρούσματα καρκίνου μεταξύ των ασθενών που λάμβαναν την υψηλότερη δόση του πειραματικού φαρμάκου ομπεφαζιμόδη για την ελκώδη κολίτιδα (UC), αναφέρει το CNBC.

Πρόσθετα δεδομένα σχετικά με την κλινική δοκιμή τελικού σταδίου, που δημοσιεύθηκαν αργά τη Δευτέρα, έδειξαν ότι οι κακοήθειες ήταν σύμφωνες με τα επίπεδα που παρατηρούνται συνήθως σε ασθενείς με UC. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι πάνω από το 37% των ασθενών που δεν ανταποκρίθηκαν αρχικά στη θεραπεία, στη συνέχεια πέτυχαν κλινική ύφεση μετά από θεραπεία με δόση 50 mg, μετά από περίπου 10 μήνες.

«Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που δεν ανταποκρίνονται αρχικά μπορεί να αποκομίσει σημαντικό όφελος από την παρατεταμένη έκθεση στη θεραπεία», ανακοίνωσε η Abivax.

Η δοκιμή ήταν μια λεγόμενη μελέτη συντήρησης που εξέτασε τα ποσοστά ύφεσης μεταξύ ασθενών με ελκώδη κολίτιδα σε διάστημα 44 εβδομάδων. Η ενημέρωση της Δευτέρας ήταν το δεύτερο, συμπληρωματικό μέρος της δοκιμής Φάσης 3.

Οι αναλυτές της Jefferies χαρακτήρισαν την ενημέρωση «υποστηρικτική», αλλά δήλωσαν ότι αμφισβήτησαν κατά πόσον αυτό θα ήταν αρκετό για τους επενδυτές.

Η Abivax ώριμη για εξαγορά

Η Abivax έχει τοποθετηθεί ως πρωταρχικός στόχος εξαγοράς, με ανεπιβεβαίωτες φήμες ότι αρκετές μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες έχουν βάλει στο μάτι την εξαγορά της βιοτεχνολογίας κλινικού σταδίου με έδρα το Παρίσι.

Ενώ δεν είναι ασυνήθιστο για την Abivax ή άλλες εταιρείες βιοτεχνολογίας κλινικού σταδίου να βλέπουν άγριες διακυμάνσεις στις μετοχές τους μετά από δεδομένα σχετικά με το προβάδισμά τους, και συχνά το μόνο περιουσιακό τους στοιχείο, η Abivax έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό παίκτη με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφού οι μετοχές κέρδισαν σχεδόν 1.700% το 2025.

Οι μετοχές είχαν υποχωρήσει κατά 14% από την αρχή του έτους πριν από τις συναλλαγές της Τρίτης, αλλά ήταν σε καλό δρόμο για να ανακάμψουν από την πτώση νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν διαπραγματεύτηκαν λίγο πάνω από 111 ευρώ ανά μετοχή.

Οι αναλυτές της Jefferies δήλωσαν ότι οι εξειδικευμένοι επενδυτές και οι γιατροί είναι πιθανό να αφήσουν πίσω τους το ζήτημα της κακοήθειας, αλλά ότι οι γενικοί επενδυτές μπορεί να εξακολουθούν να διστάζουν να κατέχουν τη μετοχή.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Abivax ανέφερε ότι υπήρχαν επτά περιπτώσεις διαφορετικών καρκίνων στην ομάδα μελέτης, οι οποίες θεωρήθηκαν όλες μη ή απίθανο να σχετίζονται με τη θεραπεία.

«Τα διευρυμένα σωρευτικά δεδομένα ασφάλειας ενισχύουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη μας στο μακροπρόθεσμο προφίλ ασφάλειας της ομπεφαζιμόδης και ενισχύουν το ευνοϊκό προφίλ οφέλους-κινδύνου για το πρόγραμμά μας καθώς προετοιμαζόμαστε για την προγραμματισμένη υποβολή [νέας αίτησης φαρμάκου] αργότερα φέτος», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος Μαρκ ντε Γκαριντέλ σε ανακοίνωση τη Δευτέρα.

Η Abivax δήλωσε ότι παραμένει σε καλό δρόμο για να υποβάλει την NDA της στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ για την ομπεφαζιμόδη το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Έχει δηλώσει προηγουμένως ότι η κυκλοφορία είναι πιθανή το 2027, αλλά θεωρείται ευρέως ότι η εταιρεία θα εξαγοραστεί πριν από τότε.

Οι αναλυτές έχουν περιγράψει το πειραματικό φάρμακο ως μια πιθανή καλύτερη θεραπεία στην κατηγορία της για την ελκώδη κολίτιδα. Η Abivax δοκιμάζει επίσης το φάρμακο για τη νόσο του Crohn, ανοίγοντάς το σε μια αγορά πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου (IBD).

Μια κλινική δοκιμή που θα αξιολογεί το φάρμακο σε ασθενείς με νόσο του Crohn αναμένεται στα μέσα του 2027.

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