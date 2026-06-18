Τράπεζα της Αγγλίας: Αμετάβλητα στο 3,75% τα επιτόκια

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Με ψήφους 7-2 η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,75% καθώς υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Η απόφαση είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Το εξωτερικό μέλος Megan Greene μαζί με τον επικεφαλής οικονομολόγο Huw Pill ψήφισαν υπέρ της άμεσης αύξησης του τραπεζικού επιτοκίου στο 4%, επικαλούμενοι τις ασταθείς προοπτικές για τις τιμές παρά την πρόσφατη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) άφησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της και μείωσε την εκτίμησή της για τον μέγιστο πληθωρισμό στο 3,25% το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, κάτω από το 3,6% που είχε προβλέψει τον Απρίλιο.

The Monetary Policy Committee voted 7-2 to keep the interest rate at 3.75%. Find out more:https://t.co/GHHt7QdrbF pic.twitter.com/eCoNh0Y7SL — Bank of England (@bankofengland) June 18, 2026

«Οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί τις τελευταίες ημέρες και αυτό είναι ενθαρρυντικό» δήλωσε ο διοικητής Άντριου Μπέιλι σε γραπτές παρατηρήσεις που συνοδεύουν την απόφαση. Στην παράγραφο που αντικατοπτρίζει τις δικές του απόψεις, πρόσθεσε ότι «η κατάσταση παραμένει απρόβλεπτη και υπάρχει σαφώς ο κίνδυνος οι τιμές της ενέργειας να παραμείνουν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα».

«Πιστεύουμε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας (BOE) θα είναι σε θέση να αποφύγει το είδος της νομισματικής σύσφιγξης που έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και για την οποία υπαινίχθηκε η Fed χθες το βράδυ» εξηγεί στο Bloomberg ο Λουκ Μπαρτόλομιου, αναπληρωτής επικεφαλής οικονομολόγος στην Αμπερντίν.

«Οι δύο ψήφοι υπέρ της αύξησης δείχνουν ότι ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να ανησυχούν για τις υποκείμενες πιέσεις στον πληθωρισμό».

Τα πρακτικά έδειξαν ότι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής συμφώνησε ότι η «κατάλληλη πολιτική απάντηση θα πρέπει να είναι ισχυρή» εάν οι τιμές αυξηθούν, καθώς οι επτά που ψήφισαν υπέρ της μη ψήφισης προειδοποίησαν για τον κίνδυνο δευτερογενών επιπτώσεων.

Τράπεζα της Αγγλίας: Ζυγίζει πληθωρισμό και ανάπτυξη

Η Τράπεζα της Αγγλίας προσπαθεί να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ της τιθάσευσης του πληθωρισμού, ο οποίος στο 2,8% είναι πάνω από τον στόχο του 2% της τράπεζας, και της υποστήριξης της ανάπτυξης εν μέσω αυξημένης ανεργίας και ασθενούς ΑΕΠ. Η επιτροπή τόνισε ότι «η αδυναμία στη ζήτηση και στην αγορά εργασίας ήταν πιθανό να μειώσει την ισχύ των δευτερογενών επιπτώσεων».

«Αμφιβάλλουμε αν ο τόνος της κεντρικής τράπεζας θα αλλάξει μέχρι να ξεκαθαρίσει ότι το χειρότερο από το σοκ του πληθωρισμού έχει περάσει. Αυτό σημαίνει ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων δεν μπορούν να αποκλειστούν. Αλλά υποθέτοντας ότι η πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου θα παραμείνει, πιστεύουμε ότι η κεντρική τράπεζα τελικά θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026» εκτιμούν οι Dan Hanson, Ana Andrade και Matt Bunny, οικονομολόγοι στο Bloomberg Economics.

Τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση της Τράπεζας της Αγγλίας έδειξαν ότι 64.000 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν τον Φεβρουάριο και η τακτική αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών.

Τα πρακτικά της MPC ανέφεραν ότι τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση ήταν «συμβατά με μια σταδιακή χαλάρωση στην αγορά εργασίας».

Η θεωρία του Μαραντόνα

Ο επικεφαλής της μακροοικονομικής στρατηγικής της State Street Market στο Λονδίνο, Μichael Metcalfe σχολιάζοντας την απόφαση είπε στο Reuters: «Η Τράπεζα της Αγγλίας επιστρέφει στη «θεωρία του Μαραντόνα» όσον αφορά τη νομισματική πολιτική. Ο πρώην διοικητής Mervyn King χρησιμοποίησε την αναλογία του δεύτερου γκολ του Μαραντόνα εναντίον της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986: ξεπέρασε πέντε αμυντικούς τρέχοντας σχεδόν σε ευθεία γραμμή, επειδή ο καθένας περίμενε να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και αντέδρασε αναλόγως.

«Το θέμα είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν χρειάζεται πάντα να αυξάνουν επιθετικά τα επιτόκια όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός· η σαφής επικοινωνία μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος της δουλειάς. Αυτή είναι η εικόνα του 2026 μέχρι στιγμής. Αντιμέτωπη με τον υψηλότερο πληθωρισμό, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) αρχικά σηματοδότησε την πιθανή ανάγκη για αυστηρότερη πολιτική και οι αγορές αντέδρασαν. Όμως, καθώς το σοκ του πληθωρισμού εξασθενεί, το μήνυμα τώρα είναι ότι η BoE μπορεί, όπως ο Μαραντόνα, να φτάσει ακόμα στον στόχο της χωρίς να χρειαστεί να κινηθεί καθόλου.»