Watches of Switzerland: Εγκαταλείπει τον στόχο για πωλήσεις άνω των 3 δισ. λιρών έως το 2028

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Το τοπίο στην παγκόσμια αγορά ειδών πολυτελείας μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς, αναγκάζοντας ακόμη και τους ισχυρότερους «παίκτες» να προσαρμόσουν τις φιλοδοξίες τους.

Η Watches of Switzerland, ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής ρολογιών Rolex στη Βρετανία, ετοιμάζεται να εγκαταλείψει έναν από τους πιο φιλόδοξους στόχους που είχε παρουσιάσει πριν από δύο χρόνια, αναγνωρίζοντας ότι οι συνθήκες της αγοράς έχουν αλλάξει σημαντικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξή της, ωστόσο εγκαταλείπει τα αυστηρά πολυετή χρονοδιαγράμματα υπέρ μιας πιο ευέλικτης στρατηγικής.

Γιατί η Watches of Switzerland εγκαταλείπει τον στόχο των 3 δισ. λιρών

Η Watches of Switzerland σχεδιάζει να αποσύρει τον στόχο που είχε θέσει για υπερδιπλασιασμό των πωλήσεων και των κερδών της έως το 2028.

Όπως ανέφεραν στο Bloomberg πρόσωπα με γνώση του θέματος, η εταιρεία εκτιμά πλέον ότι ο στόχος για ετήσιες πωλήσεις άνω των 3 δισ. λιρών (περίπου 4 δισ. δολάρια) δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί εντός του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου.

Οι ίδιες πηγές λένε ότι οι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης που είχαν παρουσιαστεί στο «Long Range Plan» του Νοεμβρίου 2023 παραμένουν ενεργοί, όμως η διοίκηση επιλέγει να μην δεσμεύεται πλέον με τόσο συγκεκριμένους πολυετείς στόχους.

Η νέα στρατηγική ενημέρωσης των επενδυτών

Η διοίκηση της εταιρείας, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Brian Duffy, αναμένεται να ενημερώσει τους επενδυτές τον επόμενο μήνα ότι θα περιορίσει τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Αντί αυτών, η Watches of Switzerland θα συνεχίσει να παρέχει ετήσιες οικονομικές προβλέψεις, προσαρμόζοντας τη στρατηγική της στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Εκπρόσωποι της εταιρείας αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πίεση σε ολόκληρο τον κλάδο πολυτελείας

Η αναθεώρηση των στόχων αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει συνολικά η βιομηχανία πολυτελών ειδών. Μετά την εντυπωσιακή ανάκαμψη που ακολούθησε την πανδημία, η αγορά άρχισε να επιβραδύνεται στα τέλη του 2023, κυρίως λόγω της υποχώρησης της ζήτησης από τους Κινέζους καταναλωτές, οι οποίοι επί σειρά ετών αποτελούσαν βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις ελβετικές ωρολογοποιίες και τους μεγάλους οίκους μόδας.

Παράλληλα, ο κλάδος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ιστορικά υψηλές τιμές του χρυσού, έντονες διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, την επιβολή νέων δασμών από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών εξακολουθούν να κινούνται χαμηλότερα από τα ιστορικά υψηλά του 2022.

Το 2025 υποχώρησαν κατά 1,7%, στα 25,6 δισ. ελβετικά φράγκα, καταγράφοντας δεύτερη συνεχόμενη ετήσια πτώση.

Ανθεκτικότητα παρά τις δυσκολίες

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, η Watches of Switzerland έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική από πολλούς ανταγωνιστές της. Η μετοχή της έχει ενισχυθεί περισσότερο από 74% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ξεπερνώντας τις επιδόσεις μεγαλύτερων ομίλων πολυτελείας όπως οι Richemont, LVMH και Hermes.

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, η Watches of Switzerland έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική από πολλούς ανταγωνιστές της

Η ανάπτυξη της εταιρείας στηρίζεται κυρίως στη δυναμική επέκτασή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις επενδύσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά πιστοποιημένων μεταχειρισμένων πολυτελών ρολογιών, καθώς και στην ενίσχυση των συνεργασιών της με κορυφαίες ωρολογοποιίες.

Από την είσοδό της στην αμερικανική αγορά, περίπου το 2017, η εταιρεία έχει αυξήσει τις ετήσιες πωλήσεις της στις ΗΠΑ σε περίπου 1,25 δισ. δολάρια, που πλέον αντιστοιχούν σε περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εσόδων του ομίλου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συνεχιζόμενη αύξηση του προσωπικού πλούτου στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω το μερίδιο αγοράς της.

Το στοίχημα των κοσμημάτων

Παράλληλα, η Watches of Switzerland επενδύει σημαντικά στην αγορά κοσμημάτων, μετά την εξαγορά της Roberto Coin, ενώ ιδιαίτερα δυναμική εμφανίζεται και η κατηγορία των εργαστηριακά καλλιεργημένων διαμαντιών, η οποία προσελκύει ολοένα περισσότερους νεότερους καταναλωτές που αναζητούν μεγαλύτερες πέτρες σε χαμηλότερες τιμές.

Για την τρέχουσα οικονομική χρήση, η εταιρεία εξακολουθεί να προβλέπει αύξηση των εσόδων της κατά 5% έως 10% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά την αναθεώρηση των μακροπρόθεσμων στόχων, διατηρεί την αισιοδοξία της για τη βραχυπρόθεσμη πορεία των δραστηριοτήτων της.