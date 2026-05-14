Watches of Switzerland: Aνεβάζει τις εκτιμήσεις κερδοφορίας μετά την ισχυρή χρονιά

Η ισχυρή ζήτηση για πολυτελή ρολόγια στην αμερικανική αγορά έδωσε σημαντική ώθηση στα οικονομικά αποτελέσματα μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής του κλάδου, οδηγώντας σε καλύτερες των αναμενόμενων επιδόσεις για το οικονομικό έτος 2026 και προκαλώντας άνοδο στη μετοχή της.

Η Watches of Switzerland, ένας από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές πολυτελών ρολογιών παγκοσμίως, είδε τη μετοχή της να σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο 14,5% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς. Η εταιρεία, γνωστή κυρίως για τη διάθεση ρολογιών Rolex αλλά και άλλων premium brands, επωφελήθηκε από τη συνεχιζόμενη δυναμική της αγοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Watches of Switzerland: Η μετοχή της στο υψηλότερο επίπεδο

Η μετοχή της εταιρείας διαπραγματευόταν στα 608 pence κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών συναλλαγών, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η θετική αντίδραση των επενδυτών ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση των εσόδων για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 3 Μαΐου, τα οποία αυξήθηκαν κατά 13% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, φτάνοντας τα 1,83 δισ. λίρες.

Οι επιδόσεις ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν έσοδα περίπου 1,78 δισ. λιρών. Το αποτέλεσμα ενίσχυσε την εμπιστοσύνη της αγοράς ότι η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται, παρά τις πιέσεις που αντιμετωπίζει συνολικά ο κλάδος των ειδών πολυτελείας.

Η αμερικανική αγορά στο επίκεντρο

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Watches of Switzerland διαδραμάτισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 24% σε σταθερή βάση. Η αγορά των ΗΠΑ αποτελεί πλέον περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της για τον όμιλο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Brian Duffy, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως τον «κύριο κινητήριο μοχλό ανάπτυξης», σημειώνοντας ότι η ζήτηση για luxury watches παραμένει ισχυρή, ιδιαίτερα στις υψηλές κατηγορίες προϊόντων.

Αναλυτές της RBC Capital Markets υπογράμμισαν ότι, παρά τον κυκλικό χαρακτήρα της αγοράς πολυτελών ειδών, η Watches of Switzerland δείχνει σημάδια σταθεροποίησης. Όπως σημείωσαν, η ισχυρή ανάπτυξη στις ΗΠΑ αντισταθμίζει τη σχετικά υποτονική εικόνα της βρετανικής αγοράς.

Βελτιωμένες προβλέψεις κερδοφορίας

Μετά την καλύτερη πορεία των πωλήσεων, η εταιρεία αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBIT), εκτιμώντας ότι θα κινηθούν μεταξύ 152 και 155 εκατ. λιρών.

Σύμφωνα με αναλυτές της Jefferies, η νέα πρόβλεψη κινείται περίπου 3% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς στο μέσο του εύρους, στοιχείο που αποτυπώνει όχι μόνο τη δυναμική των ΗΠΑ αλλά και μία πιο ανθεκτική εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο από ό,τι αναμενόταν.

Η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα πλήρη οικονομικά αποτελέσματα στις 14 Ιουλίου, οπότε και θα παρουσιάσει αναλυτικότερα τη στρατηγική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Ανθεκτικότητα παρά το δύσκολο περιβάλλον

Ο κλάδος των ειδών πολυτελείας συνεχίζει να λειτουργεί σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, καθώς η οικονομική αβεβαιότητα, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η μεταβλητότητα της καταναλωτικής δαπάνης επηρεάζουν τη ζήτηση διεθνώς.

Παρά τις πιέσεις αυτές, η Watches of Switzerland εμφανίζεται αισιόδοξη για τη νέα οικονομική χρήση. Η διοίκηση δήλωσε ότι η εταιρεία ξεκίνησε το οικονομικό έτος 2027 με «ισχυρή δυναμική και αυτοπεποίθηση», ενώ εξακολουθεί να διαπιστώνει διατηρήσιμη ζήτηση στις κατηγορίες πολυτελείας όπου δραστηριοποιείται.

Για το νέο έτος, ο όμιλος στοχεύει σε οργανική αύξηση εσόδων μεταξύ 5% και 10% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Παράλληλα, η εταιρεία τόνισε ότι έχει περιορισμένη άμεση έκθεση στη Μέση Ανατολή και στους καταναλωτές της περιοχής, στοιχείο που μειώνει την ευαισθησία της απέναντι στις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις.