Rolex: Το επίσημο ρολόι του Rockefeller Center, αποκαλύπτει ρολόι τεσσάρων όψεων

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Ένα νέο ρολόι-ορόσημο έχουν πλέον να θαυμάσουν οι επισκέπτες του φημισμένου Rockefeller Center της Νέας Υόρκης. Το πρόσφατα τοποθετημένο τετράπλευρο ρολόι Rolex, που αποκαλύφθηκε πάνω από το παγοδρόμιο του Rockefeller Center, στεφανώνει ένα πρόσφατα κατασκευασμένο κέντρο πληροφοριών και τραβάει αμέσως την προσοχή.

Μαζί, η Rolex και το Rockefeller Center ανακοίνωσαν την αποκλειστική τους συνεργασία, ορίζοντας τη Rolex ως τον αποκλειστικό συνεργάτη ρολογιών του Rockefeller Center. Η καμπάνια της μάρκας έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη δέσμευσή της στην πόλη και να γιορτάσει τα επερχόμενα εγκαίνια της νέας έδρας της Rolex στη Βόρεια Αμερική, στην Πέμπτη Λεωφόρο 665, αναφέρει το Forbes.

Σχεδιασμένο για να συμπληρώσει την αρχιτεκτονική Art Deco της δεκαετίας του 1930 που ορίζει το Rockefeller Center, το ρολόι συνδυάζει άψογα τη χαρακτηριστική σχεδιαστική γλώσσα της Rolex με την ιστορική αισθητική αυτού του εξαιρετικά αναγνωρίσιμου προορισμού στην Νέα Υόρκη.

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Από τις λεπτομέρειες εμπνευσμένες από το ραβδωτό πλαίσιο, δανεισμένες από το πρώτο ρολόι Oyster που κατασκευάστηκε το 1926, μέχρι τους πέντε υποστηρικτικούς πυλώνες που απηχούν διακριτικά τόσο τις πέντε αιχμές της κορώνας Rolex όσο και τους πέντε κρίκους του μπρασελέ Jubilee της μάρκας, η κατασκευή χρησιμεύει τόσο ως λειτουργικό ρολόι για το κοινό όσο και ως ένα εντυπωσιακό κομμάτι.

Πάνω από το διάσημο παγοδρόμιο, το νέο κέντρο πληροφοριών και πώλησης εισιτηρίων με το ρολόι Rolex στην κορυφή του βρίσκεται στην 50ή Οδό, μεταξύ της 5ης και της 6ης Λεωφόρου. Με μια από τις καλύτερες τουριστικές τοποθεσίες στο Μανχάταν, το νέο ρολόι εντάσσεται τώρα σε μια διακεκριμένη ομάδα ρολογιών της Νέας Υόρκης που έχουν γίνει ορόσημα από μόνα τους. Ανάμεσά τους: το τετράπλευρο ρολόι από οπάλιο στην κορυφή του περιπτέρου πληροφοριών στο Grand Central Terminal, που εγκαταστάθηκε το 1913 από την Seth Thomas Clock Company και ένα από τα πιο φωτογραφημένα ρολόγια της πόλης και το ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο ρολόι Tiffany Atlas στην Πέμπτη Λεωφόρο, όπου ο γιγάντιος Άτλας στήριζε ένα ρολόι πάνω από την είσοδο του κοσμηματοπώλη για γενιές.

Τα αποκαλυπτήρια του ρολογιού έρχονται σε μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο για την ωρολογοποιία. Μόλις πριν από λίγες μέρες, η Bucherer, ιδιοκτησίας Rolex, άνοιξε αυτό που περιγράφεται ως η ψηλότερη μπουτίκ Rolex στον κόσμο στον Πύργο Titlis στην κορυφή του όρους Titlis της Ελβετίας, σε υψόμετρο άνω των 3.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, η εταιρεία συνεχίζει τις εργασίες για το πολυαναμενόμενο flagship κατάστημά της στην Πέμπτη Λεωφόρο, το οποίο προορίζεται να γίνει η μεγαλύτερη μπουτίκ Rolex στον κόσμο όταν ανοίξει.