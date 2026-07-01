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ΥΠΕΝ: Πακέτο 16,6 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία

Νέο πακέτο παρεμβάσεων του ΥΠΕΝ για ύδρευση και αντιμετώπιση της λειψυδρίας - Σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία οι νέες χρηματοδοτήσεις

Green 01.07.2026, 23:59
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ΥΠΕΝ: Πακέτο 16,6 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά σε νέα δέσμη παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ύδρευσης, με 16 έργα σε 9 δήμους και συνολικό προϋπολογισμό 16,618 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Ανατολικής Μακεδονίας και εντάσσονται στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπέγραψε τη σχετική απόφαση σε εκδήλωση στο ΥΠΕΝ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έργα που αποσκοπούν στη συνεκτική αντιμετώπιση της λειψυδρίας και στη διασφάλιση του νερού ως δημόσιου αγαθού.

Οι παρεμβάσεις

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα έργα περιλαμβάνουν αντικαταστάσεις και ενισχύσεις δικτύων ύδρευσης, αναβάθμιση πεπαλαιωμένων υποδομών, κατασκευή νέων δικτύων, υποθαλάσσιο αγωγό, καθώς και εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και συνοδευτικών έργων.

Η στόχευση είναι διπλή: από τη μία να μειωθούν οι απώλειες νερού σε δίκτυα που σε ορισμένες περιοχές παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά διαρροών, και από την άλλη να ενισχυθεί η υδροδότηση περιοχών που αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα επάρκειας.

Το πολιτικό και τοπικό στίγμα

Στην εκδήλωση συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές και δήμαρχοι από τις περιοχές που ωφελούνται από τις παρεμβάσεις, γεγονός που δίνει και ισχυρό τοπικό αποτύπωμα στην πρωτοβουλία. Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, δήμαρχοι από Κιλελέρ, Ερέτρια, Μετέωρα, Νότιο Πήλιο, Κάτω Νευροκόπι, Μεσολόγγι, Δωρίδα και Αμφιλοχία.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η νέα ένταξη των 9 ηπειρωτικών δήμων ακολουθεί αντίστοιχη απόφαση της προηγούμενης εβδομάδας για 9 νησιωτικούς δήμους, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο κινείται σε μια ευρύτερη στρατηγική διαχείρισης των υδάτων.

Η εθνική στρατηγική

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στη δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα, την οποία χαρακτήρισε ως την πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική αυτού του τύπου στη χώρα. Όπως ανέφερε, η αντιμετώπιση της λειψυδρίας απαιτεί συνεργασία ανάμεσα σε τοπικές κοινωνίες, αιρετούς, περιφερειακές αρχές και κεντρική διοίκηση.

Σε μια περίοδο όπου η επάρκεια νερού αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για πολλές περιοχές της χώρας, οι νέες παρεμβάσεις λειτουργούν ως πρακτικό εργαλείο άμεσης θωράκισης, αλλά και ως ένδειξη της κυβερνητικής προτεραιότητας στο πεδίο των υδάτινων πόρων.

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ΥΠΕΝ: Πακέτο 16,6 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία
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16 έργα ύδρευσης σε 9 δήμους για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
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