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Λειψυδρία: 10 έργα αντιμετώπισης από το ΥΠΕΝ ύψους 15 εκ. ευρώ

Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων»

Green 24.06.2026, 22:25
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Λειψυδρία: 10 έργα αντιμετώπισης από το ΥΠΕΝ ύψους 15 εκ. ευρώ
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Υπεγράφη σήμερα σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τον Υπουργό, Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων» του άξονα «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλης Κικίλιας, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος, και οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Δωδεκανήσων, κ.κ. Γιάννης Παππάς και Μανώλης Κόνσολας, Μαγνησίας, κ.κ. Χρήστος Τριαντόπουλος και Χρήστος Μπουκώρος, Ζακύνθου, κ. Διονύσης Ακτύπης και Ηρακλείου Κρήτης, κ. Λευτέρης Αυγενάκης.

Επίσης, παραβρέθηκαν οι Δήμαρχοι Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κ. Δημήτρης Λιανός, Αμοργού, κ. Λευτέρης Καραΐσκος, Σκοπέλου, κ. Σταμάτης Περίσσης, Αλονήσσου, κ. Παναγιώτης Αναγνώστου, Ζακύνθου, κ. Γιώργος Στασινόπουλος, Βιάννου, κ. Παύλος Μπαριτάκης και Λέρου, κ. Τιμόθεος Κωττάκης. Παρέμβαση μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποίησαν οι Δήμαρχοι Ρόδου, κ. Αλέξανδρος Κολιάδης και Αστυπάλαιας, κ. Νίκος Κομηνέας. Συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, κ. Πέτρος Βαρελίδης.

Με το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούνται 10 έργα σε 9 νησιωτικούς δήμους με συνολικό ποσό ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Με τα νέα αυτά έργα βελτιώνονται οι συνθήκες ύδρευσης στους ωφελούμενους δήμους, καθώς επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού με την επισκευή και αναβάθμιση πεπαλαιωμένων δικτύων, αυξάνεται η υδροδότηση περιοχών με την κατασκευή νέων δικτύων και εξασφαλίζεται επαρκής υδροδότηση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φαινόμενα λειψυδρίας με την εγκατάσταση νεών μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και την κατασκευή των σχετικών υποστηρικτικών έργων.

Ειδικότερα:

  •  Στις Κυκλάδες, βελτιώνονται υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης στη Νάξο και κατασκευάζεται δεξαμενή ύδρευσης στην Αμοργό.
  •  Στα Δωδεκάνησα, εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης στην Αστυπάλαια, επισκευάζονται και κατασκευάζονται δίκτυα ύδρευσης στη Ρόδο και εγκαθίστανται μονάδες αφαλάτωσης με τα συνοδά τους έργα στη Λέρο.
  •  Στις Σποράδες, αναβαθμίζονται δίκτυα στη Σκόπελο και πραγματοποιούνται υποστηρικτικά έργα αφαλατώσεων στην Αλόννησο.
  •  Στα Επτάνησα, εγκαθίσταται μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού στη Ζάκυνθο
  •  Στην Κρήτη, αναβαθμίζονται δίκτυα στη Βιάννο.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μετά την υπογραφή της απόφασης, δήλωσε: «Σήμερα, στο πλαίσιο του άξονα ‘Παροχή Πόσιμου Νερού και διαχείριση υδάτων’ του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογράψαμε τη χρηματοδότηση 10 έργων σε 9 νησιά της χώρας, που αφορούν τη βελτίωση των υποδομών και των υδροδοτικών δικτύων. Η σημερινή υπογραφή δεν είναι μια αποσπασματική παρέμβαση. Εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική για την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με σχέδιο, συνεργασία και έμφαση στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες πιέσεις. Έρχεται σε συνέχεια της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα που θέσαμε προχθές σε δημόσια διαβούλευση. Και πριν από το Νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, που επίκειται άμεσα. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι στέκεται δίπλα στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στα νησιά μας. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Με πόρους, με έργα και με παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα»

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