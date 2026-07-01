 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(21) "Construction Industry"
    [1]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Σκαραμαγκάς: Ανοίγει ο δρόμος για τη σύμβαση και έναρξη κατασκευής των τριών ανισόπεδων κόμβων

Το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες του νέου έργου στον Σκαραμαγκά ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως

Κατασκευές 01.07.2026, 15:43
Σχολιάστε
Σκαραμαγκάς: Ανοίγει ο δρόμος για τη σύμβαση και έναρξη κατασκευής των τριών ανισόπεδων κόμβων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη στρατηγική σημασία του έργου για την κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω ανέδειξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για την έγκριση της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου μικροπροσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 χλμ./ώρα σε 47 χλμ./ώρα, ενώ το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως

Ο κ. Δήμας ανέφερε ότι η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τη Δυτική Αττική και το σύνολο του Λεκανοπεδίου, το οποίο παρέμενε σε εκκρεμότητα επί περισσότερες από δύο δεκαετίες. Όπως τόνισε η Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έθεσαν ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, ώστε το έργο να εισέλθει οριστικά σε τροχιά υλοποίησης.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε ότι το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα.

Όπως δήλωσε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου μικροπροσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 χλμ./ώρα σε 47 χλμ./ώρα, ενώ το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, επισήμανε ότι πρόκειται για έργο υψηλής κοινωνικής και οικονομικής αξίας, χωρίς διόδια, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης και το κόστος λειτουργίας των οχημάτων.

Ο κ. Δήμας συνόψισε τα βασικά οφέλη της παρέμβασης, λέγοντας: «Συμπερασματικά, αν έπρεπε να συμπυκνώσω τα οφέλη από την κατασκευή του υπόψη έργου σε ένα τρίπτυχο, αυτό θα ήταν: λιγότερη ταλαιπωρία, πιο γρήγορες διαδρομές και μεγαλύτερη ασφάλεια στον δρόμο για χιλιάδες ανθρώπους».

Ο Υπουργός παρουσίασε αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει, την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α), τον Ανισόπεδο Ημικόμβο Σκαραμαγκά για την σύνδεση της Δ.Π.Λ.Α με την Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, την Αναβάθμιση του Υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων, την αναδιαμόρφωση της Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού μεταξύ των παραπάνω κόμβων, καθώς και την κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής.

Τα προς κατασκευή έργα στον Σκαραμαγκά

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τα προς κατασκευή έργα είναι:

α) Η ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α.) στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,515 χλμ. (όπου έχουν εκτελεσθεί μόνο χωματουργικές εργασίες χωρίς να έχουν ωστόσο ολοκληρωθεί) μέχρι την Ε.Ο. Αθήνας – Κορίνθου.

β) Η κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Ε.Ο. Αθήνας – Κορίνθου.

γ) Η αναβάθμιση του υφισταμένου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, με αξιοποίηση της υφιστάμενης δίιχνης γέφυρας για την εξυπηρέτηση της κίνησης Σχιστό – Κόρινθος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κατασκευή δεύτερης γέφυρας Άνω Διάβασης υπεράνω της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (μιας λωρίδας κυκλοφορίας) για την κίνηση Αθήνα – Σχιστό. Στο πλαίσιο της κατασκευής των παραπάνω έργων προβλέπεται και αναβάθμιση της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μεταξύ του ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά και ανισόπεδου κόμβου Σχιστού με αύξηση και αναδιαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας αυτής.

δ) Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων επί της Λεωφόρου Σχιστού, ανάντη των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος στη διασταύρωση Λεωφόρου Σχιστού και Παλάσκα, καθώς και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Στα πλαίσιο της πρόβλεψης του εν λόγω κόμβου αλλά και της αναβάθμισης του ανισόπεδου κόμβου Σχιστού προβλέπεται και αναδιαμόρφωση της Λεωφόρου Σχιστού στο μεταξύ των δύο αυτών κόμβων τμήμα αυτής.

Επιπρόσθετα, στο αντικείμενο του έργου προβλέπονται τρεις προαιρέσεις, οι οποίες αφορούν την κατασκευή πρόσθετων κλάδων στους Ανισόπεδους Κόμβους Σχιστού και Ναυπηγείων, την καθαίρεση και ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας στον Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού και τη διαμόρφωση του Ανισόπεδου Ημικόμβου Ασπροπύργου, με αξιοποίηση της Κάτω Διάβασης της Δ.Π.Λ.Α. για τη σύνδεσή της με την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, η συνολική συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε: «Με τη σημερινή συνεδρίαση ανοίγει ο δρόμος για το επόμενο, καθοριστικό στάδιο: την υπογραφή της σύμβασης και αυτομάτως την έναρξη της κατασκευής του έργου. Αυτό που έχει πλέον σημασία δεν είναι οι καθυστερήσεις του παρελθόντος, αλλά η δέσμευση του παρόντος και το αποτέλεσμα που θα παραδοθεί στους πολίτες. Άλλωστε, κάθε μεγάλο έργο έχει έναν πραγματικό αποδέκτη: τον πολίτη. Και είμαι βέβαιος πως ολοκλήρωσή της σπουδαίας αυτής παρέμβασης, θα δώσει μία μεγάλη και διαρκή «ανάσα» στο κυκλοφοριακό, μεταμορφώνοντας ταυτόχρονα την Αττική σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές μητροπολιτικό σύστημα μετακινήσεων».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Space Hellas: Νέα υπηρεσία Managed Data Lake στην πλατφόρμα SenseOne IoT για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
Business

Η Space Hellas μετατρέπει τα βιομηχανικά δεδομένα σε εργαλείο ανάπτυξης με AI
Επιτόκια: Το μήνυμα που έστειλαν ισχυροί κεντρικοί τραπεζίτες από τη Σίντρα
World

Κοινός στόχος, άλλες πορείες: Το μήνυμα για τα επιτόκια από τη Σίντρα
Φοιτητικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως και 2.500 ευρώ – Κριτήρια και χρόνος καταβολής
Economy

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα έως 2.500 ευρώ - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις
Bally’s Intralot: Αγορά μετοχών από την Deutsche Bank
Business

Αγορά μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank
Dassault: Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS
World

Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS, δηλώνει η Dassault
ΗΠΑ: Παραιτείται ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος Πιέρ Γιάρεντ
World

Τραμπ: Αποχωρεί ο άνθρωπος - κλειδί της οικονομικής του ομάδας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Deutsche Bank: Στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Euronext Athens τον Ιούνιο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως το Euronext Athens

Η επίδοση επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς - Τι αναφέρει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
ΕΚΤ: Το νέο δόγμα για τα επιτόκια – Από τι θα εξαρτηθούν οι επόμενες αποφάσεις
World

Στη Σίντρα γεννιέται το νέο δόγμα της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Τα στοιχεία του πληθωρισμού, η αποκλιμάκωση του πετρελαίου και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ θα αποφασίζει για τα επιτόκια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Chanel: Η νέα στρατηγική που απειλεί την κυριαρχία της Dior
Business

Chanel vs Dior: Η νέα αναμέτρηση των γιγάντων της πολυτέλειας

Η αναμέτρηση μεταξύ Chanel και Dior εξελίσσεται στο πιο κρίσιμο στοίχημα της παγκόσμιας αγοράς πολυτελείας, με τους δύο νέους δημιουργικούς διευθυντές να καλούνται να ξαναφέρουν την ανάπτυξη

Νατάσα Σινιώρη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έσπασε τα κοντέρ η ΑΜΚ με προσφορές 3 δισ. ευρώ – Τα ρεκόρ και οι νέες μπίζνες
Business

Ιστορικό ρεκόρ από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ΑΜΚ των δύο ωρών...

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ άντλησε 659,3 εκατ. ευρώ - Κύμα προσφορών με 3 δισ. ευρώ - Ισχυρή θέση για νέες μπίζνες 30 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Ελλάδα: Η νέα «πύλη» των διεθνών ξενοδοχειακών επενδύσεων στην Ευρώπη
Τουρισμός

Τα ξένα κεφάλαια ποντάρουν στα ελληνικά ξενοδοχεία

Στην κορυφή της Ευρώπης για ξενοδοχειακές επενδύσεις αναδεικνύεται η Ελλάδα, προσελκύοντας το ισχυρότερο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Ξενοδοχεία Ηλέκτρα: Ρεκόρ εσόδων το 2025 και αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη χρονιά το 2026
Τουρισμός

Ρεκόρ εσόδων το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα

Ο κύκλος εργασιών το 2025 για τα Ξενοδοχεία Ηλέκτρα διαμορφώθηκε στα 73,32 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
L’Oreal: H στροφή στα οικονομικά αρώματα και το στοίχημα με την Gen Z
Business

L'Oreal: Το άρωμα των 15 δολαρίων που αλλάζει την αγορά

Η L'Oréal εισέρχεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των οικονομικών αρωμάτων, αξιοποιώντας τη δυναμική της Gen Z

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Κατασκευές
Σκαραμαγκάς: Ανοίγει ο δρόμος για τη σύμβαση και έναρξη κατασκευής των τριών ανισόπεδων κόμβων
Κατασκευές

Πράσινο στη σύμβαση και κατασκευή τριών κόμβων στον Σκαραμαγκά

Το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες του νέου έργου στον Σκαραμαγκά ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως

Δήμας: Η Ινδία εξετάζει επενδύσεις στους λιμένες της Βόρειας Ελλάδας μέσω του IMEC
Πολιτική

Ελλάδα και Ινδία χτίζουν νέα στρατηγική συνεργασία στις υποδομές

Ο Χρίστος Δήμας συναντήθηκε με τον Ινδό υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας, με επίκεντρο τον διάδρομο IMEC, τις επενδύσεις στα ελληνικά λιμάνια και τις προοπτικές διεύρυνσης της διμερούς συνεργασίας

AKTOR: Στην επόμενη μέρα με επενδύσεις 3 δισ. ευρώ
Κατασκευές

AKTOR: Στην επόμενη μέρα με επενδύσεις 3 δισ. ευρώ

Ορατά έσοδα και χρηματοικονομική υγεία περιλαμβάνονται στους στόχους του ομίλου AKTOR

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή δύο νέων συμβάσεων για αεροδρόμιο Καλαμάτας και δήμο Χίου
Business

Δύο νέες συμβάσεις υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ

Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 208,4 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δίνει μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δίνει μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή

Ποσό ύψους 41,37 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2025 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Δήμας: Tον Ιούλιο παραδίδεται το Βόρειο Τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Ε65: Καλαμπάκα – Γρεβενά
Κατασκευές

Δήμας: Στα τέλη Ιουλίου θα είναι έτοιμο το Βόρειο Τμήμα του Ε65: Καλαμπάκα – Γρεβενά

Το υπό κατασκευή Βόρειο Τμήμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 452 εκατ. ευρώ και αναμένεται να προσδώσει μεγάλη δυναμική στην ηπειρωτική  Ελλάδα

Lamda: Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις και οι συζητήσεις με την ION
Κατασκευές

Lamda: Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις και οι συζητήσεις με την ION

Πώς εξελίσσονται οι εργασίες στο mega project του Ελληνικού - Τα στοιχήματα της Lamda Development

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Space Hellas: Νέα υπηρεσία Managed Data Lake στην πλατφόρμα SenseOne IoT για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
Business

Η Space Hellas μετατρέπει τα βιομηχανικά δεδομένα σε εργαλείο ανάπτυξης με AI

Η Space Hellas ενισχύει την πλατφόρμα SenseOne IoT με τη νέα υπηρεσία Managed Data Lake, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τα δεδομένα τους μέσω εφαρμογών AI

Επιτόκια: Το μήνυμα που έστειλαν ισχυροί κεντρικοί τραπεζίτες από τη Σίντρα
World

Κοινός στόχος, άλλες πορείες: Το μήνυμα για τα επιτόκια από τη Σίντρα

Τι είπαν για τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια οι κεντρικοί τραπεζίτες της Fed, EKT, BoE και ΒοC

Τζούλη Καλημέρη
Φοιτητικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως και 2.500 ευρώ – Κριτήρια και χρόνος καταβολής
Economy

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα έως 2.500 ευρώ - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός

Bally’s Intralot: Αγορά μετοχών από την Deutsche Bank
Business

Αγορά μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Η Deutsche Bank απόκτησε τις 650.000 μετοχές της Bally's Intralot με μέση τιμή κτήσης 1,206522 ευρώ ανά μετοχή

Dassault: Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS
World

Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS, δηλώνει η Dassault

Τι δηλώνει ο CEO της Dassault Ερικ Τραπιέ που δεν αποκλείει συνεργασία με φορείς εκτός Ευρώπης

ΗΠΑ: Παραιτείται ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος Πιέρ Γιάρεντ
World

Τραμπ: Αποχωρεί ο άνθρωπος - κλειδί της οικονομικής του ομάδας

Αλλαγές στην οικονομική ομάδα των ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παραίτηση του επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων, Πιέρ Γιάρεντ

Helleniq Energy: Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων αποφοίτων Λυκείου
Business

Αρχισαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων της Helleniq Energy

Ανοίγει η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου της HELLENiQ ENERGY - Αφορά αποφοίτους Λυκείων από το Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη

GREGY Interconnector: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ηλεκτρισμός

Άλλο ένα βήμα για το GREGY - Διαγωνισμός για τη ΜΠΕ

Η ELICA ξεκινά τη διαγωνιστική διαδικασία για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου ισχύος 3.000 MW

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος λόγω Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τράπεζες ανέβασαν το ΧΑ

Μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά άρχισε τον Ιούλιο με σημαντικά κέρδη το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Anthropic: O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της
Tεχνητή νοημοσύνη

O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της Anthropic

Η κίνηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιτρέπει στην Anthropicνα επανακυκλοφορήσει τα μοντέλα Mythos και Fable

Καφές- Ζάχαρη: Συνεχίζεται το ράλι τιμών
Markets

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε καφέ και ζάχαρη

Οι κλιματολογικές συνθήκες στις χώρες παραγωγής δημιουργούν ανησυχία για την προσφορά καφέ και ζάχαρης

Δήμος Αθηναίων: Έκτακτη ενίσχυση 3.000 ευρώ ανά οικογένεια για τους πληγέντες της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα
Κοινωνία

Έκακτη ενίσχυση 3.000 ευρώ στους κατοίκους της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ ανά οικογένεια αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων για τους κατοίκους της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Wall Street: Κατοχύρωση κερδών
Wall Street

Κατοχύρωση κερδών στη Wall Street

Στο επίκεντρο των πιέσεων στη Wall Street βρίσκονται οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής τσιπ, με τη Micron Technology να υποχωρεί κατά περίπου 3% και τη Sandisk να καταγράφει απώλειες άνω του 4%

Παπαθανάσης στο ΠΑΣΟΚ: Δεν θα χαθεί ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης
Economy

Παπαθανάσης: «Δεν θα χαθεί ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης»

Πως αντιδρά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Νικος Παπαθανάσης στην επίθεση του ΠΑΣΟΚ για «ανικανότητα και αδιαφάνεια»

Vodafone: Πρωτιά στη βελτίωση του δικτύου κινητής σύμφωνα με την umlaut
Τηλεπικοινωνίες

Ισχυρή άνοδος για τη Vodafone στις μετρήσεις δικτύου κινητής

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της umlaut, η Vodafone πέτυχε την υψηλότερη βελτίωση από το 2023 σε συνολική εμπειρία, φωνή και δεδομένα

Σκαραμαγκάς: Ανοίγει ο δρόμος για τη σύμβαση και έναρξη κατασκευής των τριών ανισόπεδων κόμβων
Κατασκευές

Πράσινο στη σύμβαση και κατασκευή τριών κόμβων στον Σκαραμαγκά

Το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος για τους χρήστες του νέου έργου στον Σκαραμαγκά ανέρχεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies