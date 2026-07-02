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Χρηματιστήριο Αθηνών: Μία «ανάσα» από τις 2.500 μονάδες

Συνεχίζει την ανοδική πορεία το Χρηματιστήριο Αθηνών

Xρηματιστήριο Αθηνών 02.07.2026, 11:37
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Μία «ανάσα» από τις 2.500 μονάδες
Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Η ζώνη των 2.500 μονάδων βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής για το Euronext Athens, με το ελληνικό χρηματιστήριο να συνεχίζει την ανοδική του πορεία και σήμερα, λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση από δεικτοβαρείς τίτλους του.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,73% στις 2.499,33 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 46 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,6 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,76% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.336,90 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,75% στις 2.823,59 μονάδες.

Στήριξη από Coca-Cola, Allwyn και τράπεζες

Σε απόσταση αναπνοής από το ορόσημο των 2.500 μονάδων κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Euronext Athens, με την ελληνική αγορά να διατηρεί τη θετική της δυναμική, βρίσκοντας στήριξη τόσο στις τραπεζικές μετοχές όσο και στους τίτλους της Coca-Cola HBC και της Allwyn, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη σημερινή συνεδρίαση.

Το θετικό momentum ενισχύεται και από τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, η οποία διατηρεί ιδιαίτερα αισιόδοξη στάση για τις προοπτικές της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος τοποθετεί τον στόχο για τον Γενικό Δείκτη στις 2.600 μονάδες, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στην Ευρώπη, χάρη στο ισχυρό μακροοικονομικό της προφίλ και στις θετικές προοπτικές του τραπεζικού κλάδου.

Την ίδια ώρα, η μετατόπιση κεφαλαίων προς τις ευρωπαϊκές αγορές λειτουργεί υποστηρικτικά και για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στον τεχνολογικό κλάδο της Wall Street έχει οδηγήσει μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων να αναζητήσει εναλλακτικές τοποθετήσεις στην Ευρώπη, εξέλιξη που ευνοεί και την ελληνική αγορά.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΥΔΑΠ σημειώνει άλμα 2,39%, με τις Alpha Bank, Allwyn, Coca Cola, Motor Oil, Πειραιώς, ΕΛΧΑ και Helleniq Energy να ακολουθούν με κέρδη που ξεπερνούν το 1%.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Τιτάν, ΔΕΗ, Jumbo, Eurobank, Εθνική, Λάμδα, Cenergy, Aegean, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ, ΟΤΕ, Βιοχάλκο, Κύπρου, Optima Bank και Metlen, με τη Credia να μην έχει μεταβολή. Ο Aktor είναι στο -0,44%.

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