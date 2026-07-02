KNDS: Η κατασκευάστρια αρμάτων μάχης αναβάλλει την IPO

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Την πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή της ανέβαλε η κατασκευάστρια τεθωρακισμένων οχημάτων KNDS μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες της αγοράς, μετά από μια πτώση στις ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές τους τελευταίους μήνες.

Οι μέτοχοι της εταιρείας με έδρα το Άμστερνταμ αποφάσισαν ότι η διαδικασία αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) θα συνεχιστεί «με την επιστροφή ευνοϊκότερων συνθηκών της αγοράς», ανέφερε η KNDS σε ανακοίνωσή της αργά την Τετάρτη, επικαλούμενη «την τρέχουσα αστάθεια της αγοράς για τον ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα», μεταδίδει το CNBC.

Αυτό έρχεται μετά από μια περίοδο που ο κατασκευαστής αμυντικού εξοπλισμού αγωνιζόταν να πείσει τους επενδυτές να υποστηρίξουν μια αποτίμηση άνω των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσαν στο CNBC πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης έχουν προηγουμένως υποδείξει ότι η αποτίμηση θα μπορούσε να φτάσει τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτές οι προσδοκίες έχουν έκτοτε μειωθεί.

Η KNDS επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα την πρόθεσή της να πραγματοποιήσει παράλληλη εισαγωγή στο Παρίσι και τη Φρανκφούρτη, σε μια από τις μεγαλύτερες IPO της Ευρώπης φέτος, χωρίς να διευκρινίσει τιμή ή χρονοδιάγραμμα. Αναμενόταν ευρέως να προχωρήσει σε μια εισαγωγή στο χρηματιστήριο με 20% αυτό το καλοκαίρι, αφού οι κυβερνήσεις Γερμανίας και Γαλλίας κατέληξαν σε συμφωνία νωρίτερα αυτόν τον μήνα για την κοινή ιδιοκτησία του κατασκευαστή των αρμάτων μάχης Leopard 2 και των οβιδοβόλων Caesar.

Ο Μάικλ Φιλντ, στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Morningstar, δήλωσε στο CNBC ότι η KNDS θα μπορούσε να επιδιώξει την αρχική δημόσια προσφορά αργότερα φέτος «εάν και όταν» βελτιωθεί το κλίμα.

«Δεν βρίσκονται σε κακή θέση ουσιαστικά, αλλά θα ήταν εξαιρετικά αντιπαραγωγικό να εισαχθούν στο χρηματιστήριο ενώ το κλίμα είναι τόσο χαμηλό», είπε. «Ορισμένα θετικά αποτελέσματα στην περίοδο κερδών από την KNDS και τους ανταγωνιστές θα μπορούσαν να βοηθήσουν, αλλά είναι πιθανό οι επενδυτές να θέλουν να δουν μερικά τρίμηνα καλών αριθμών πριν ενθουσιαστούν περισσότερο με τον τομέα».

Η KNDS δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή αμυντική που πλήττεται

Τον Ιανουάριο, η τσεχική αμυντική εταιρεία Czechoslovak Group, ή CSG, σημείωσε άνοδο 33% από την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, μόνο και μόνο για να εξαλείψει αργότερα αυτά τα κέρδη. Η αξία της έχει έκτοτε μειωθεί κατά περίπου 60%.

Η γερμανική εταιρεία κατασκευής πυρομαχικών Rheinmetall είδε τη μετοχή της να καταρρέει κατά 32% από την αρχή του έτους, συμπεριλαμβανομένης μιας πτώσης σχεδόν 19% νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφότου η γερμανική κυβέρνηση ακύρωσε τα σχέδια για την αγορά έξι μεγάλων πολεμικών πλοίων που αναμενόταν να συνεισφέρουν δισεκατομμύρια στα κέρδη της εταιρείας, επιδεινώνοντας περαιτέρω το κλίμα γύρω από τις αμυντικές μετοχές παρά την αύξηση των παραγγελιών.

Οι μικρότεροι ανταγωνιστές Hensoldt και Renk είναι επίσης στο κόκκινο κατά τη διάρκεια του έτους. Μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες από όλη την Ευρώπη, όπως η BAE Systems, η Leonardo και η Thales, τα έχουν πάει καλύτερα, αλλά εξακολουθούν να έχουν ως επί το πλείστον υποαποδώσει σε σχέση με τον δείκτη Stoxx 600, μετά από τεράστια κέρδη από το 2021.

Η διευθύντρια του PitchBook, Ναλίν Πατέλ, δήλωσε στο CNBC την περασμένη εβδομάδα ότι η «ευρεία αγορά IPO εξακολουθεί να είναι αρκετά δύσκολη» στην Ευρώπη, παρόλο που ο αμυντικός τομέας αντιπροσωπεύει έναν «τεράστιο τομέα ανάπτυξης» με τη γεωπολιτική στο επίκεντρο καθώς οι κυβερνήσεις

Οι παγκόσμιοι ηγέτες κατευθύνονται στην Τουρκία την επόμενη εβδομάδα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου αναμένεται να εξετάσουν την πρόοδο σχετικά με τους στόχους δαπανών των χωρών που συμφωνήθηκαν πέρυσι στη Χάγη.

Η αμυντική άνθηση της Ευρώπης αντιμετωπίζει μια νέα δοκιμασία: Μπορεί πραγματικά να παραδώσει όπλα;

Η καθυστέρηση της KNDS έρχεται σε μια εποχή που οι επενδυτές αμφισβητούν εάν η άνθηση των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Ενώ οι κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για τον επανεξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό του στρατού, οι μετοχές του αμυντικού τομέα έχουν υποχωρήσει απότομα από τα υψηλά τους, καθώς οι επενδυτές γίνονται επιφυλακτικοί ως προς το αν οι υποσχόμενες δαπάνες θα μεταφραστούν σε αύξηση των κερδών αρκετά γρήγορα.