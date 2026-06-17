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KNDS: Οι άγνωστοι κληρονόμοι που θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της

Απίθανο καστ χαρακτήρων που κατέχουν το ήμισυ της KNDS πρόκειται να κερδίσουν απροσδόκητα, καθώς το Βερολίνο ετοιμάζεται να αγοράσει μερίδο της KNDS σε αποτίμηση έως και 20 δισεκατομμύρια ευρώ

World 17.06.2026, 22:45
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KNDS: Οι άγνωστοι κληρονόμοι που θα κερδίσουν δισεκατομμύρια από το IPO της
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Μια ασυνήθιστη ομάδα συγκεντρώνεται κάθε χρόνο σε ένα απλό ξενοδοχείο στη Γερμανία για να συζητήσει το μέλλον μιας από τις σημαντικότερες αμυντικές εταιρείες της Ευρώπης. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας κτηνίατρος, ένας λιανοπωλητής ανελκυστήρων, δικηγόροι, ακαδημαϊκοί και απόγονοι βιομηχανικών οικογενειών. Είναι οι «μέτοχοι της Wegmann» — οι μυστικοπαθείς κληρονόμοι που κατέχουν το ήμισυ της KNDS, του γαλλογερμανικού ομίλου πίσω από τα άρματα Leopard και Leclerc.

Καθώς η KNDS προετοιμάζεται για εισαγωγή στο χρηματιστήριο με αποτίμηση 15-20 δισ. ευρώ, οι κληρονόμοι αναμένεται να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη, πυροδοτώντας συζήτηση για το ποιος ωφελείται από την εκρηκτική αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σημειώνουν οι Financial Times.

Η δημόσια εγγραφή συνδέεται με σχέδιο αναδιάρθρωσης της μετοχικής βάσης. Η γερμανική κυβέρνηση επιδιώκει να αποκτήσει περίπου το 40% της εταιρείας αγοράζοντας μέρος του μεριδίου της Wegmann, ενώ και το γαλλικό κράτος αναμένεται να μειώσει τη συμμετοχή του. Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν δύσκολες, καθώς οι οικογένειες φέρονται να ζητούν τίμημα υψηλότερο από την αποτίμηση της IPO.

Οι μέτοχοι έχουν ήδη επωφεληθεί από την άνθηση του κλάδου. Η KNDS διένειμε ειδικό μέρισμα 1 δισ. ευρώ στα τέλη του 2025 και αναμένεται νέα διανομή πριν από την εισαγωγή. Τα ετήσια μερίσματα ανήλθαν σε 65 εκατ. ευρώ το 2024, σχεδόν διπλάσια από τα προπολεμικά επίπεδα.

Η εταιρεία απορρίπτει τις επικρίσεις ότι αφαιρεί υπερβολικά κεφάλαια από τη δραστηριότητά της, υποστηρίζοντας ότι οι πληρωμές εντάσσονται στην προετοιμασία για τη δημόσια εγγραφή. Στο τέλος του 2025 διέθετε ακόμη 2,3 δισ. ευρώ σε μετρητά και σχεδόν 1 δισ. ευρώ καθαρά κέρδη, ενώ τα έσοδά της αυξήθηκαν από 2,7 δισ. ευρώ το 2021 σε 4,4 δισ. ευρώ πέρυσι.

Οι ρίζες της KNDS

Οι ρίζες της ιδιοκτησίας ανάγονται στη Wegmann & Co, εταιρεία που ιδρύθηκε το 1882 στο Κάσελ. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο επανήλθε στην αμυντική βιομηχανία και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των αρμάτων Leopard. Κεντρική φυσιογνωμία υπήρξε ο Μάνφρεντ Μπόντε, ο οποίος οδήγησε τόσο τη συγχώνευση με την Krauss-Maffei το 1999 όσο και τη δημιουργία της KNDS το 2015 μέσω της ένωσης με τη γαλλική Nexter.

Σήμερα, τουλάχιστον 12 απόγονοι της οικογένειας Μπόντε εξακολουθούν να ελέγχουν πάνω από το ένα τρίτο της Wegmann Holding. Εάν η εταιρεία φτάσει αποτίμηση 20 δισ. ευρώ, ο Φέλιξ Μπόντε και ο αδελφός του Στέφαν θα μπορούσαν να μοιραστούν περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Μια δεύτερη ισχυρή ομάδα μετόχων προέρχεται από την οικογένεια Μπράουμπερενς. Το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής της ελέγχεται πλέον μέσω φιλανθρωπικού ιδρύματος στη Χαϊδελβέργη, το οποίο κατέχει περίπου το 24% της Wegmann Holding και θα μπορούσε να εισπράξει έως 2,4 δισ. ευρώ εάν επιτευχθεί η ανώτερη αποτίμηση.

Οι υποστηρικτές των οικογενειών τονίζουν ότι υπήρξαν μακροπρόθεσμοι και σταθεροί μέτοχοι σε περιόδους που ο αμυντικός κλάδος δεν ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρος. Οι επικριτές, ωστόσο, φοβούνται ότι το κράτος μπορεί να πληρώσει υπερβολικά ακριβά για μια εταιρεία της οποίας η αξία έχει ήδη ενισχυθεί από τις ίδιες τις δημόσιες αμυντικές δαπάνες.

Για πολλούς, η υπόθεση της KNDS αναδεικνύει ένα ευρύτερο ερώτημα: ποιος τελικά ωφελείται από τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης και πώς ο κληρονομημένος πλούτος εξακολουθεί να καθορίζει την ιδιοκτησία στρατηγικών βιομηχανιών.

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