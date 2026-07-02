Νησιά Φόκλαντ: Η Αργεντινή εξοργίζεται από την προοπτική πετρελαϊκού boom

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Στην αλιεία –κυρίως καλαμαριών– και στην κτηνοτροφία προβάτων βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά η οικονομία των Νήσων Φόκλαντ, επί δεκαετίες.

Σήμερα, όμως, η μικρή βρετανική υπερπόντια κτήση στον Νότιο Ατλαντικό βρίσκεται μπροστά σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την οικονομική του φυσιογνωμία: την έναρξη εκμετάλλευσης του υπεράκτιου κοιτάσματος πετρελαίου Sea Lion. Ωστόσο, η προοπτική αυτή δεν δημιουργεί μόνο οικονομικές προσδοκίες, αλλά και νέες γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς η Αργεντινή εξακολουθεί να διεκδικεί την κυριαρχία των νησιών, σημειώνουν οι Financial Times.

Οι εργασίες για την ανάπτυξη του κοιτάσματος έχουν ήδη ξεκινήσει. Το Sea Lion βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα βόρεια των Φόκλαντ και η παραγωγή αναμένεται να αρχίσει το 2028, φθάνοντας έως και τα 50.000 βαρέλια ημερησίως το 2032. Αν και πρόκειται για σχετικά μικρό έργο σε σύγκριση με άλλα μεγάλα υπεράκτια κοιτάσματα, εκτιμάται ότι μπορεί να τριπλασιάσει το σημερινό ΑΕΠ των νησιών, όπου κατοικούν περίπου 3.500 άνθρωποι.

Οι εταιρείες που αναπτύσσουν το έργο, η ισραηλινή Navitas Petroleum και η βρετανική Rockhopper Exploration, υπολογίζουν ότι τα φορολογικά έσοδα και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης θα μπορούσαν να αποφέρουν στην τοπική κυβέρνηση εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες ετησίως. Σε θεωρητικό επίπεδο, τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε δεκάδες χιλιάδες λίρες ανά κάτοικο κάθε χρόνο, δημιουργώντας πρωτοφανείς προοπτικές ευημερίας για τη μικρή κοινότητα.

Έσοδα για έργα υποδομών στα Φόκλαντ

Οι τοπικές αρχές βλέπουν το πετρέλαιο ως ευκαιρία να χρηματοδοτήσουν έργα υποδομών που θεωρούνται πλέον απαραίτητα. Τα τελευταία χρόνια τα Φόκλαντ έχουν αντιμετωπίσει επαναλαμβανόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σχέδια για νέο σταθμό παραγωγής ενέργειας, αιολικά πάρκα, εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και αναβάθμιση του λιμανιού. Το συνολικό κόστος αυτών των επενδύσεων υπολογίζεται σε περίπου 350 εκατ. δολάρια, ποσό ιδιαίτερα μεγάλο για τα οικονομικά μεγέθη του νησιωτικού συμπλέγματος.

Παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις, το εγχείρημα δεν στερείται κινδύνων. Η απομακρυσμένη θέση του κοιτάσματος συνεπάγεται υψηλό κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας, γεγονός που καθιστά την επένδυση ευαίσθητη στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Αντίστοιχες προσπάθειες αξιοποίησης του Sea Lion είχαν εγκαταλειφθεί στο παρελθόν, ιδιαίτερα μετά τις μεγάλες πτώσεις των τιμών του πετρελαίου το 2014 και το 2020.

Παράλληλα, η εξέλιξη αναζωπυρώνει τη μακρόχρονη διαμάχη μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Αργεντινής. Η κυβέρνηση του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι χαρακτηρίζει την εκμετάλλευση του κοιτάσματος «μονομερή και παράνομη» ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι αφορά φυσικούς πόρους που ανήκουν στην Αργεντινή. Το Μπουένος Άιρες έχει προαναγγείλει διπλωματικές πρωτοβουλίες για την παρεμπόδιση του έργου, ενώ δεν αποκλείεται να προσφύγει και σε διεθνή δικαστήρια.

Η διαμάχη για τα Φόκλαντ παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη από τον πόλεμο του 1982, όταν οι δύο χώρες συγκρούστηκαν στρατιωτικά για την κυριαρχία των νησιών. Παρότι η κυβέρνηση Μιλέι έχει επιχειρήσει να βελτιώσει τις σχέσεις με το Λονδίνο, ειδικά σε ζητήματα άμυνας, το θέμα της κυριαρχίας εξακολουθεί να αποτελεί πάγια θέση όλων σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων στην Αργεντινή.

Επιφυλακτικοί οι κάτοικοι

Από την πλευρά του, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι οι φυσικοί πόροι των Φόκλαντ ανήκουν στο ίδιο το υπερπόντιο έδαφος και ότι η εκμετάλλευσή τους αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα από την αμυντική παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, στο παρελθόν η τοπική κυβέρνηση των Φόκλαντ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μέρος των εσόδων από το πετρέλαιο να χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση της βρετανικής στρατιωτικής δύναμης που σταθμεύει στα νησιά.

Οι τοπικές αρχές εξετάζουν επίσης τη δημιουργία κρατικού επενδυτικού ταμείου στα πρότυπα άλλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών, ώστε να διαχειριστούν τα μελλοντικά έσοδα με μακροπρόθεσμο τρόπο. Μάλιστα, εκπρόσωποι της Γουιάνας –η οποία γνώρισε εντυπωσιακή οικονομική μεταμόρφωση μετά την ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων– επισκέφθηκαν πρόσφατα τα Φόκλαντ για να μεταφέρουν την εμπειρία τους σχετικά με τη διαχείριση ενός πετρελαϊκού «boom».

Η ανάπτυξη του Sea Lion αναμένεται να έχει και άμεσες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία. Περίπου 230 νέοι κάτοικοι προβλέπεται να εγκατασταθούν στην πρωτεύουσα Στάνλεϊ τα πρώτα χρόνια του έργου, αυξάνοντας τον πληθυσμό κατά περίπου 8%. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν περισσότερες από 350 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, αν και πολλές από αυτές θα καλυφθούν από εξειδικευμένο προσωπικό του εξωτερικού.

Παρά τον ενθουσιασμό, αρκετοί κάτοικοι δηλώνουν επιφυλακτικοί στους FT. Οι προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες εκμετάλλευσης του ίδιου κοιτάσματος έχουν δημιουργήσει δυσπιστία απέναντι στις μεγάλες υποσχέσεις. Όπως παραδέχονται και τοπικοί αξιωματούχοι, το έργο μοιάζει πλέον να έχει ξεκινήσει οριστικά, ωστόσο η πραγματική οικονομική μεταμόρφωση των Φόκλαντ θα κριθεί μόνο όταν το πρώτο πετρέλαιο αρχίσει να ρέει και οι προσδοκίες μετατραπούν σε απτά οφέλη.