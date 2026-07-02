Τραμπ: «Όλοι κερδίζουν από το χρηματιστηριακό ράλι » – Ποιοι ωφελούνται και ποιοι μένουν στο περιθώριο

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Κατά πολλά εκατομμύρια δολάρια απέφεραν στον Ντόναλντ Τραμπ κρυπτονομίσματα και οι συμμετοχές του σε εταιρείες όπως η Apple, η Microsoft και η Nvidia, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση των οικονομικών του.

«Ξέρετε γιατί κερδίζω; Επειδή η χρηματιστηριακή αγορά ανεβαίνει, όλοι κερδίζουν», δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους την Τετάρτη.

Πράγματι, κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 8,9%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή του για το πρώτο εξάμηνο από το 2021.

Ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 9,6%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 12,8%. Έπειτα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε άνοδο σχεδόν 22%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή του για το πρώτο εξάμηνο από το 1991, αναφέρει το CNBC.

Ωστόσο, δεν επωφελούνται όλοι από την ανοδική πορεία της αγοράς, καθώς ο πλούτος από μετοχές έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στα πλουσιότερα νοικοκυριά των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της Gallup που συχνά επικαλείται ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent, το 38% των αμερικανικών νοικοκυριών δεν έχει καμία έκθεση σε μετοχές.

Από όσους επενδύουν, η κατοχή μετοχών συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στους υψηλότερα αμειβόμενους της χώρας.

Ποιοι κατέχουν μετοχές εταιρειών στις ΗΠΑ σήμερα;

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το 1% των πλουσιότερων κατείχε το ήμισυ των μετοχών εταιρειών και των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ήτοι περίπου 27,64 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το 10% των πλουσιότερων Αμερικανών κατείχε πάνω από το 87%.

Παράλληλα, το 50% των νοικοκυριών με τα χαμηλότερα εισοδήματα κατείχε συνολικά μόλις το 1% — ή 590 δισεκατομμύρια δολάρια — αυτού του πλούτου σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια.

«Το ήμισυ των Αμερικανών ουσιαστικά δεν κατέχει μετοχές», δήλωσε ο Mark Zandi, επικεφαλής οικονομολόγος της Moody’s. Και «για να ανήκεις στο 1% με τα υψηλότερα εισοδήματα, πρέπει να κερδίζεις πάνω από 750.000 δολάρια ετησίως».

Αυτές οι δυναμικές, σε συνδυασμό με την πρόσφατη ανοδική πορεία της αγοράς, έχουν επιδεινώσει το χάσμα του πλούτου, πρόσθεσε.

«Η ραγδαία άνοδος της χρηματιστηριακής αγοράς είναι εξαιρετικά επωφελής για τα οικονομικά των εύπορων, αλλά δεν σημαίνει σχεδόν τίποτα για τους περισσότερους Αμερικανούς», δήλωσε ο Ζάντι.

Μπορεί το χάσμα να «κλείσει»;

Ο Bessent και άλλοι υποστηρικτές των «Trump Accounts», που πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα, υποστηρίζουν ότι η επένδυση σε μετοχές των ΗΠΑ μπορεί να συμβάλει στη μείωση του χάσματος, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες δημιουργίας πλούτου για τα παιδιά όλων των εισοδηματικών επιπέδων.

«Πρέπει να διοχετεύσουμε κεφάλαια σε κάθε παιδί που γεννιέται, ώστε να μπορεί να επωφεληθεί από την ανοδική πορεία της SpaceX, της Alphabet και όλων των σπουδαίων εταιρειών μας, όπως και όλοι οι άλλοι στην αγορά», δήλωσε ο Brad Gerstner, Διευθύνων Σύμβουλος της Altimeter Capital, ο οποίος συνέβαλε ενεργά στην προώθηση των επενδυτικών λογαριασμών, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στις 12 Ιουνίου στην εκπομπή «Halftime Report» του CNBC.

Σύμφωνα με μια νέα ανάλυση της εταιρείας συμβούλων McKinsey, οι λογαριασμοί «Trump Accounts» θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποφέρουν από 80 δισεκατομμύρια έως πάνω από 900 δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροπρόθεσμη συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων για νοικοκυριά με χαμηλότερο εισοδηματικό επίπεδο κατά την επόμενη δεκαετία.

Ωστόσο, η συμμετοχή, τα πρότυπα συνεισφοράς και η διαρκής δέσμευση αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων