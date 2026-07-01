Τραμπ: Κέρδισε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια πέρυσι μετά την επιστροφή στην προεδρία

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Περισσότερα από 1,16 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις κρυπτονομισμάτων και δικαιώματα από memecoins κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, από όταν επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ, σύμφωνα με οικονομική αποκάλυψη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κέρδισε 526,8 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση tokens από την εταιρεία κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του, World Liberty Financial, και αποκάλυψε εισόδημα 635 εκατομμυρίων δολαρίων σε δικαιώματα από συμφωνία άδειας χρήσης με την «Celebration Coins», αναφέρουν οι Financial Times.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να κατέχει 15,75 δισεκατομμύρια tokens της World Liberty Financial, τα οποία αξίζουν περίπου 900 εκατομμύρια δολάρια, παρά την απότομη πτώση τους τον τελευταίο χρόνο, δείχνουν οι αποκαλύψεις.

Οι αποκαλύψεις υποδηλώνουν επίσης ότι συνεχίζει να κατέχει μεγάλα ποσά άλλων κρυπτονομισμάτων. Οι καταθέσεις αποκαλύπτουν ότι έβγαλε περισσότερα από 33 εκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα από τις πωλήσεις bitcoin της World Liberty Financial και περισσότερα από 150 εκατομμύρια δολάρια μέσω του blockchain Ethereum.

Η ετήσια αποκάλυψη, που απαιτείται από το νόμο και δημοσιεύεται από το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας, θα εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων στην κυβέρνηση Τραμπ. Η κατάθεση δείχνει επίσης εκτεταμένες συναλλαγές αμερικανικών μετοχών.

Η ετήσια έκθεση του 2025 έδειξε την κλίμακα του μεριδίου του προέδρου στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, καθώς η κυβέρνησή του ήρε τους περιορισμούς της εποχής Μπάιντεν στον τομέα και τερμάτισε τις αγωγές εναντίον ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες του.

Ουδέν κακόν έκανε ο Τραμπ, λένε οι επιτελείς του

«Ούτε ο Πρόεδρος ούτε η οικογένειά του έχουν εμπλακεί ποτέ – ούτε θα εμπλακούν ποτέ – σε συγκρούσεις συμφερόντων», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι.

Ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού Τραμπ δήλωσε στους FT ότι η αποκάλυψη έδειξε ότι η οικογενειακή εταιρεία είχε μια «ισχυρή οικονομική θέση, υποστηριζόμενη από παγκόσμιας κλάσης, πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία, σημαντική ρευστότητα και έναν συντηρητικό ισολογισμό».

Το 2024, ο Τραμπ έκανε εκστρατεία για να κάνει την Αμερική «την υπερδύναμη του bitcoin στον κόσμο» και οι γιοι του Έρικ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ συνίδρυσαν την World Liberty Financial με τους γιους του απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

Μετά τη νίκη του, ο Τραμπ, αντικατέστησε τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Γκάρι Γκένσλερ με τον υποστηρικτή των κρυπτονομισμάτων Πολ Άτκινς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκτοτε έχει αποσύρει ή διευθετήσει υποθέσεις με εταιρείες κρυπτονομισμάτων όπως η Coinbase, οι οποίες έχουν κάνει δωρεές στο ταμείο ορκωμοσίας του Τραμπ και στην κατασκευή μιας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Τον Οκτώβριο, οι Financial Times ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ απέσπασαν κέρδη προ φόρων άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το προηγούμενο έτος.

Κέρδη από «πεσκέσια»

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η Meta πλήρωσε 24,5 εκατομμύρια δολάρια στο έργο της προεδρικής βιβλιοθήκης του Τραμπ. Η Alphabet πλήρωσε 22 εκατομμύρια δολάρια στο Trust for the National Mall, το οποίο διοχετεύει εταιρικές δωρεές για την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού East Wing του Λευκού Οίκου. Τα CBS και ABC πλήρωσαν από 16 εκατομμύρια δολάρια έκαστο στη βιβλιοθήκη του Τραμπ. Μια αγωγή κατά του Twitter και του ιδρυτή Τζακ Ντόρσεϊ απέδωσε άλλα 8 εκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ.

Η αποκάλυψη δείχνει επίσης τα κέρδη του Τραμπ από τέλη αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 4,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε δικαιώματα για τα ρολόγια Trump, 1,9 εκατομμυρίων δολαρίων για το βιβλίο Save America, 591.000 δολαρίων για ένα φωτογραφικό λεύκωμα Letters to Trump, 208.486 δολαρίων για τη Βίβλο του τραγουδιστή Lee Greenwood, 67.634 δολαρίων για αθλητικά παπούτσια και αρώματα και 35.920 δολαρίων για μια κιθάρα “45”.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης δώρα, συμπεριλαμβανομένων 10 εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αξίας 15.000 δολαρίων.

Έλαβε επίσης ένα γλυπτό αξίας 250.000 δολαρίων που ονομάζεται «Μνημείο Ανυπακοής» από τον Άντονι Κονσταντίνο, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας αυτοκόλλητων Sticker Mule, ο οποίος πρόσφατα κέρδισε τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών για μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη με την υποστήριξη του Τραμπ.

Η σύζυγος του Τραμπ, Μελάνια, κέρδισε 6 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις μη ανταλλάξιμων tokens και 10,7 εκατομμύρια δολάρια από το ντοκιμαντέρ της, Melania, το οποίο αγοράστηκε από την Amazon.