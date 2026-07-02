Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής

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«Η σημερινή ημέρα δεν σηματοδοτεί μόνο ένα νέο κεφάλαιο για την Attica Stores, αλλά αποτελεί και μια σημαντική στιγμή για την ελληνική κεφαλαιαγορά». Με αυτό το μήνυμα ο πρόεδρος της IDEAL Holdings, βασικού μετόχου της Attica Stores, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, έδωσε το στίγμα της τελετής έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με αφορμή την εισαγωγή της εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.

Όπως υπογράμμισε, η δημόσια εγγραφή της Attica Stores ανοίγει τον δρόμο για μια νέα γενιά εισαγωγών στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς πρόκειται για την πρώτη ιδιωτική εταιρεία που εισάγεται μέσω διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, χωρίς άντληση νέων κεφαλαίων, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της IDEAL Holdings στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Εμπιστοσύνη στην Attica Stores

Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, η κίνηση αυτή αποτυπώνει την εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες επιχειρήσεις με βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους εργαζομένους, τους συμβούλους και όλες τις ομάδες που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Πολυκαταστήματα, Δημοσθένης Μπούμης, έκανε λόγο για την αρχή μιας νέας εποχής για την εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχής εισαγωγή δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης και συνεργασιών. Όπως ανέφερε, η Attica Stores υλοποιεί επενδύσεις ύψους περίπου 7 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ σχεδιάζει να αξιοποιήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες τα επόμενα χρόνια. Επισήμανε ακόμη ότι η επιτυχία της εταιρείας στηρίζεται στους περισσότερους από 330 συνεργάτες της, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της διοίκησης για τη δημιουργία διαχρονικής αξίας για μετόχους, εργαζόμενους και πελάτες.

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Ο πρόεδρος της Attica Stores, Παναγιώτης (Τάκης) Κανελλόπουλος, χαρακτήρισε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο «μοναδική και ιστορική στιγμή», επισημαίνοντας ότι αποτελεί ορόσημο που είναι αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας και σκληρής δουλειάς. Τόνισε ότι η νέα ιδιότητα της εισηγμένης εταιρείας δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες ευθύνες απέναντι στους πελάτες, τους συνεργάτες και πλέον στους χιλιάδες μετόχους της, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για μια νέα αναπτυξιακή πορεία.

Δεύτερη εισαγωγή στην Euronext εποχή

Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, επισήμανε ότι πρόκειται για τη δεύτερη εισαγωγή στην οργανωμένη αγορά μετά την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext και για την πρώτη εταιρεία του κλάδου premium λιανικής που εισάγεται στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Υπογράμμισε ότι η επιτυχία της δημόσιας εγγραφής, σε συνδυασμό με το σαφές αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας και την υποστήριξη ενός ισχυρού βασικού μετόχου, μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός και για άλλες ελληνικές επιχειρήσεις που εξετάζουν την είσοδό τους στην κεφαλαιαγορά.

Τέλος, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Νατάσα Στάμου, σημείωσε ότι κάθε νέα εισαγωγή αποτελεί σημαντική στιγμή για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Όπως ανέφερε, η Attica Stores είναι μια εταιρεία που έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και την εμπειρία στον χώρο του λιανεμπορίου, ενώ η επιτυχής εισαγωγή της επιβεβαιώνει ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με στρατηγικό σχεδιασμό, συνέπεια και μακροπρόθεσμο όραμα μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας.

Ισχυρή υποδοχή

Η δημόσια εγγραφή της Attica Stores έτυχε ιδιαίτερα ισχυρής υποδοχής στην αγορά, προσελκύοντας περισσότερους από 4.000 επενδυτές και συνολική ζήτηση ύψους 212 εκατ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 3,9 φορές, ενώ η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 3,20 ευρώ ανά μετοχή για τα 18 εκατ. μετοχές που διατέθηκαν.

Το IPO ξεχώρισε καθώς αποτέλεσε την πρώτη εισαγωγή ιδιωτικής εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποκλειστικά μέσω διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η επιλογή αυτή, που αρχικά αντιμετωπίστηκε με επιφυλάξεις λόγω έλλειψης αντίστοιχου προηγούμενου στην ελληνική αγορά, επέτρεψε την είσοδο της εταιρείας στο ταμπλό χωρίς άντληση νέων κεφαλαίων και χωρίς dilution για τους υφιστάμενους μετόχους.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η σύνθεση της επενδυτικής βάσης, καθώς η συμμετοχή θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών κινήθηκε σε σχεδόν ισοδύναμα επίπεδα, ενώ στη δημόσια εγγραφή έλαβαν μέρος σχεδόν όλα τα ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια. Η ευρεία διασπορά των μετοχών εκτιμάται ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξημένη εμπορευσιμότητα της μετοχής από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Η καινοτομία της IPO της Attica Stores

Μέχρι σήμερα, η είσοδος μιας ιδιωτικής εταιρείας στο Χρηματιστήριο συνοδεύονταν από την άντληση νέων κεφαλαίων μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η Attica Stores μέλος του ομίλου Ideal Holdings ακολούθησε διαφορετική διαδρομή. Η εταιρεία δεν αναζήτησε νέα κεφάλαια. Οι μέτοχοι επέλεξαν να διαθέσουν μέρος της συμμετοχής τους στο επενδυτικό κοινό, χωρίς να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών και χωρίς να υπάρξει dilution για τους υφιστάμενους μετόχους.

Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, η επιλογή αυτή ήταν εξαρχής στρατηγική. Η λογική ήταν ότι μια επιχείρηση με ισχυρή κεφαλαιακή θέση δεν χρειάζεται να αντλήσει χρήματα μόνο και μόνο επειδή αποφασίζει να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Οι ίδιες πηγές περιγράφουν ότι στις πρώτες επαφές αρκετά τραπεζικά στελέχη εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις.

Δεν υπήρχε προηγούμενο αντίστοιχης συναλλαγής και επικρατούσε η εκτίμηση ότι η αγορά δύσκολα θα ανταποκρινόταν σε μια δημόσια προσφορά χωρίς αύξηση κεφαλαίου. Η εικόνα ανατράπηκε όσο προχωρούσε η διαδικασία και τελικά η ζήτηση που συγκέντρωσε ήταν τετραπλάσια των διαθέσιμων μετοχών.

Tα attica λειτουργούν τα 4 μεγαλύτερα πολυκαταστήματα στην Ελλάδα με παρουσία στην Αθήνα (City Link, Golden Hall) και στη Θεσσαλονίκη (Mediterranean Cosmos, Tsimiski), 4 εξειδικευμένα καταστήματα και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop).

Η σύνθεση και οι θεσμικοί επενδυτές

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η σύνθεση των επενδυτών. Πηγές με γνώση της διαδικασίας αναφέρουν ότι η ζήτηση από θεσμικούς και ιδιώτες κινήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα, ενώ συμμετείχαν ουσιαστικά όλα τα ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια. Η εικόνα αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική, καθώς δείχνει ότι η επενδυτική βάση δεν περιορίζεται σε λίγους μεγάλους θεσμικούς, αλλά αποκτά μεγαλύτερη διασπορά ήδη από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

H συγκεκριμένη συναλλαγή ενδέχεται να αποτελέσει οδηγό και για άλλες ώριμες ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ισχυρούς ισολογισμούς και δεν έχουν ανάγκη νέων κεφαλαίων, αλλά επιδιώκουν την παρουσία τους στο Χρηματιστήριο

Η επιτυχία της δημόσιας εγγραφής, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, δεν αποτελεί το τέλος της διαδρομής αλλά την αρχή μιας νέας πραγματικότητας για την Attica Stores. Και τονίζουν ότι με περισσότερους από 4.000 μετόχους, η εταιρεία καλείται πλέον να λειτουργήσει με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην εταιρική διακυβέρνηση, στη διαφάνεια και στη συνεχή ενημέρωση της αγοράς.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή επισημαίνουν κλείνοντας ενδέχεται να αποτελέσει οδηγό και για άλλες ώριμες ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ισχυρούς ισολογισμούς και δεν έχουν ανάγκη νέων κεφαλαίων, αλλά επιδιώκουν την παρουσία τους στο Χρηματιστήριο.